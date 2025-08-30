Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de infidelidad a la mamá de su hija; él responde

En las últimas horas, el nombre de Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el ojo del huracán, luego de que en redes sociales circulara un video donde aparece acompañado de una mujer que no sería la madre de su hija. Las imágenes, compartidas en TikTok, levantaron especulaciones de una posible infidelidad y provocaron que usuarios lo compararan directamente con su padre, Pepe Aguilar, recordando episodios pasados de su vida personal. Ante el revuelo, el cantante decidió responder desde sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Qué pasó en el video que se viralizó de Emiliano Aguilar?

El escándalo comenzó cuando se difundieron clips en TikTok que se le atribuyeron a Emiliano Aguilar, supuestamente, en un ambiente aparentemente íntimo con una mujer cuya identidad no ha sido confirmada. Lo que llamó la atención es que no se trataba de Violeta, madre de su hija, lo que encendió rumores de una presunta traición.

Las imágenes se propagaron rápidamente bajo comentarios que lo acusaban de actuar de la misma forma que su padre, Pepe Aguilar, en el pasado. El propio Emiliano, consciente del impacto, utilizó su cuenta oficial para aclarar lo ocurrido destacando que los videos que circulan no son actuales, pues en ellos luce sin los tatuajes que ahora porta en el rostro.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Cómo respondió Emiliano Aguilar a las comparaciones con su padre Pepe Aguilar?

Uno de los puntos que más polémica generó fue la forma en que usuarios lo relacionaron con Pepe Aguilar, asegurando que ambos tenían un historial similar en temas amorosos. Ante esto, Emiliano expresó su molestia, pues considera que se le está juzgando injustamente por antecedentes familiares. Eso no es todo, aseguró que, actualmente no tiene una relación con la madre de su hija. Por esta razón, no se trataría de una infidelidad.

“Ahora todo mundo me está funando que soy igual que mi papá, no es justo. No tengo novia, no estoy con ella. Esa morra no sé qué trae. No me van a creer, pero se los juro” Emiliano Aguilar

El también cantante explicó el tipo de relación que tiene con la misteriosa mujer:

“Hace un chorro estaba con una morra, no era mi novia, nada más estaba saliendo con ella. Empezó a subir videos míos porque la mandé a la ching...; me tomaba videos mientras estaba dormido” Emiliano Aguilar

Las declaraciones de Emiliano intentaron calmar la controversia, pero en redes sociales el debate continuó. Algunos usuarios mostraron apoyo al cantante, mientras que otros insistieron en compararlo con su padre, recordando los conflictos pasados entre Pepe Aguilar y Carmen Treviño, madre de Emiliano.

¿Cuál es la relación de Emiliano con la madre de su hija, Violeta?

Uno de los factores que avivaron las especulaciones fue el hermetismo con el que Emiliano Aguilar maneja su vida personal. Se sabe poco de la relación que sostuvo con Violeta, madre de su hija, y tampoco se conocen detalles sobre cómo se dio el nacimiento de la niña.

En sus redes, el cantante rara vez comparte aspectos íntimos, por lo que cada aparición genera expectativa. Esta discreción ha llevado a que cualquier rumor sobre su vida sentimental cobre mayor fuerza.

Lo que sí recalcó en su mensaje fue que, aunque actualmente no tiene pareja formal, mantiene una responsabilidad absoluta hacia su hija, garantizando que no le falta nada. “Nunca voy a dejar que a mi hija le falte. Ella es lo primero”, declaró.

Cabe mencionar que, en medio del escándalo, los usuarios también recordaron la historia de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, quienes mantuvieron una relación a inicios de los años noventa. Según relató el propio Pepe en una entrevista, el matrimonio terminó cuando Emiliano era apenas un bebé, lo que dificultó la cercanía entre padre e hijo en aquellos años.

