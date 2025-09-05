Pepe Aguilar: Periodista revela incómodo encuentro con el cantante y arremete: “Nada que ver con el papá”

En medio de una etapa controversial para la dinastía Aguilar, un nuevo episodio se suma a las conversaciones públicas sobre una de las familias más emblemática de la música regional mexicana. Una periodista reveló una amarga experiencia con Pepe Aguilar. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué pasó entre la periodista Teté Muñoz y Pepe Aguilar?

Según la periodista Teté Muñoz, el Pepe Aguilar de 1987 no mostraba el carisma y profesionalismo por el que hoy se le “reconoce” en la industria. En una publicación, lo describió como “sangrón” y poco accesible.

“Con el Pepeyonce en 1987 lo entrevisté y era un sangrón; el papá lo hizo que me atendiera y al final me dedicó una canción, nada que ver con el papá (Antonio Aguilar)” Teté Muñoz vía redes sociales

En la fotografía compartida, se ve a un Pepe Aguilar joven. La anécdota no tardó en generar eco entre otros usuarios, quienes aseguraron haber tenido experiencias similares con el cantante en distintas etapas de su carrera, señalando un carácter reservado o incluso complicado al tratar con los medios.

Pepe Aguilar y Teté Muñoz / Redes sociales, canva y TikTok: latete_70

¿Por qué Teté Muñoz comparó a Pepe Aguilar con su papá, Antonio Aguilar?

La comparación de Pepe Aguilar con Antonio Aguilar, el legendario intérprete de música ranchera, fue inevitable. Muñoz destacó la actitud cordial del patriarca durante aquella entrevista, describiéndolo como un hombre cálido, profesional y abierto con la prensa. Su disposición fue clave para que el encuentro sucediera, dejando en evidencia el fuerte contraste entre padre e hijo.

Don Antonio Aguilar gran artista y un señor con educación y amabilidad. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y se portó como lo que era, un señorón, que lástima que su herencia familiar esté en boca de todos y no en buenos términos Tet{e Muñoz, vía TikTok

Este testimonio reaviva una narrativa común entre usuarios y seguidores, que en comentarios señalan que: Antonio Aguilar se ganó un lugar en el corazón del pueblo mexicano por su cercanía y humildad. Por su parte, Pepe ha sido objeto de críticas por un carácter más reservado y, en ocasiones, “cerrado”. Comentarios como:



“Don Antonio Aguilar le ayudó mucho. Se me hace que Pepe Aguilar no es nada agradecido con nadie” y

“A mí me tocó ser staff en un evento de Pepe Aguilar y es INMAM*BLE”.

¿Cuál es el problema entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar?

El recuerdo de Teté Muñoz emerge en un momento delicado para la familia Aguilar, particularmente por las recientes declaraciones de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar. A través de varios videos difundidos en redes sociales, Emiliano ha expresado duros cuestionamientos en alusión a su padre y sus medios hermanos, Ángela y Leonardo.

Los problemas existían, pero una reciente entrevista que Pati Chapoy le hizo a Pepe Aguilar, fue la gota que derramó el vaso. Fue ahí que Pepe fue cuestionado en torno a la crianza de Emiliano, explicando la razón por la que no estuvo con él en su crecimiento y a la fecha. Pepe Aguilar aseguró que Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, se lo llevó de pequeño.

Esto fue la raíz de las polémicas declaraciones de los Aguilar en estas últimas semanas. Por un lado, Emiliano compartiendo vídeos en su perfil de Instagram, acusando a Pepe por mentir y defendiendo a su mamá, Carmen Treviño

Se dice que Pepe Aguilar respondió a estos ataques de manera inusual: utilizando la cuenta de Instagram de su perro pug, @gordoelpugaguilar, publicó una imagen que parodiaba el estilo de los videos de Emiliano. La foto, con el mensaje “Les tengo una pregunta…”, imitaba una frase común usada por su hijo. Aunque la publicación fue eliminada poco después, ya era demasiado tarde, miles de críticas cayeron sobre Pepe Aguilar, aunque después la máscota se disculpó.

