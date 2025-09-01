¿Perro pug de la dinastía Aguilar pide disculpas a Emiliano Aguilar? “Me enojé ver a mi hermano hablar mal”

Lo que comenzó como una defensa a su madre por parte de Emiliano Aguilar terminó en memes por parte de la Dinastía Aguilar, insultos y hasta un comunicado firmado ¿por el perro de la familia, Gordo Aguilar? ¿Qué está pasando con la Dinastía Aguilar? ¡Entérate!

¿Cómo comenzó el conflicto entre Emiliano Aguilar y su familia?

La Dinastía Aguilar, una de las más reconocidas en la música mexicana, está atravesando una tormenta mediática que parece no tener fin. Todo comenzó cuando Pepe Aguilar, en una entrevista con Pati Chapoy, habló sobre Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar. El cantante insinuó que ella lo abandonó, lo que habría provocado el distanciamiento con su hijo.

Emiliano no se quedó callado y respondió con fuerza en redes sociales, defendiendo a su madre y criticando a su padre por usar su influencia para hablar mal de ella.

“Así no se habla de la madre de tus hijos, ni aunque fuera verdad”, escribió Emiliano Aguilar en Instagram, dejando claro que no tolerará más ataques.

Desde ese momento, las indirectas entre los miembros de la familia comenzaron a circular, y lo que parecía una discusión privada se convirtió en un espectáculo público.

¿La cuenta del perro Gordo Aguilar se usó para burlarse de Emiliano Aguilar?

En medio de la tensión, una publicación en la cuenta de Instagram del pug de la familia, Gordo Aguilar, encendió aún más la polémica. La imagen mostraba al lomito frente a una alberca, similar a la que Emiliano Aguilar usa en sus videos, acompañada del mensaje: “Les tengo una pregunta ”

Aunque no se mencionó directamente a Emiliano Aguilar, los fans lo tomaron como una clara indirecta. Incluso Leonardo Aguilar reaccionó positivamente a la publicación, lo que aumentó las sospechas. Emiliano Aguilar respondió molesto:

“Wacha hasta usan el perfil de un perro para insultar”. Emiliano Aguilar

La publicación fue eliminada horas después, pero el daño ya estaba hecho. Emiliano Aguilar prometió una respuesta que “les va a dejar con la boca abierta”… y cumplió.

¿Emiliano Aguilar se burló de la Dinastía Aguilar en redes sociales? Esta fue su respuesta

La respuesta de Emiliano Aguilar, fue tan provocadora como inesperada. Subió una imagen familiar de Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez y sus tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela, todos con la cara del pug Gordo Aguilar. Además, añadió emojis ofensivos: una caca sobre Pepe, y zorros sobre Ángela y Aneliz.

El mensaje que acompañó la imagen fue directo y desafiante:

Emiliano Aguilar “Un saludo a mis fans #1 qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quién sea. Puro pinche Tijuana ALV, Neta creen que me voy a quedar callado, aquí los están bien puestos”.

En los comentarios, Emiliano Aguilar siguió lanzando indirectas:



“AAh, y puse la rola de mi hermano nomas que me tardé en encontrarla porque eran puros covers”,

“Está perra la foto no?”,

“Aquí una foto con mis fans”.



La publicación se volvió viral en cuestión de horas, generando una ola de reacciones incluso la del mismo Gordo pug Aguilar

¿Gordo Aguilar, el perro de la Dinastía Aguilar, publicó un comunicado tras la polémica con Emiliano?

Lo más insólito del conflicto fue el comunicado que apareció en la cuenta de Instagram del pug Gordo Aguilar. En él, el lomito “habló” sobre la polémica con Emiliano Aguilar, justificando la publicación y pidiendo disculpas:

“La publicación que salió recientemente en esta cuenta fue de mal gusto, no reflejó la educación que me dio mi papá, y no representa lo que esta cuenta quiere compartir.” Comunicado Aguilar

El comunicado, escrito en tono humorístico pero reflexivo, explicó que la cuenta era manejada por un equipo y que a veces se publican cosas sin consultar.

“Yo soy el que ladra aquí, pero no siempre tengo la patita puesta en todo lo que suben.” Comunicado Aguilar

También expresó su molestia por ver a Emiliano Aguilar hablar mal de sus hermanos y su padre, pero reconoció que responder con burla fue un error:

Me enojé al ver a mi hermano hablar mal, una y otra vez, de nuestros otros hermanos y de nuestro papá. Me dije: “Si él lo hace, yo también puedo hacerlo”. Y ahí fue donde me equivoqué. Porque al hacer lo mismo que me duele que él haga, me convertí en eso que critico. Y eso no es lo que somos. Eso no es lo que me enseñaron. Eso no es lo que quiero ser. Esta cuenta nació para hacer reír, para acompañar, para sacar sonrisas, no para lastimar. Así que aquí estoy, aprendiendo como todo buen perro que quiere evolucionar: ladrando menos, escuchando más. Comunicado Aguilar

Finalmente, el pug cerró con un mensaje de paz:

“A mi hermano le deseo paz. Y también ojalá que pronto deje de tirar golpes para todos lados... porque esa energía, usada de otra forma, podría ser hermosa. Y no se preocupen, la próxima vez que tenga coraje, me lo voy a sacar corriendo tras la aspiradora, no publicando memes.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni sus hijos han respondido públicamente a las publicaciones de Emiliano Aguilar… ni al de su perro. Sin embargo, el conflicto ha dejado claro que las tensiones familiares están lejos de resolverse.