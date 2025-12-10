Fátima Bosch, Miss Universo 2025, tras tensa entrevista, Alicia Machado le da polémico consejo

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa generando polémica, no sólo por los cuestionamientos sobre la legitimidad del certamen, sino también por la presión mediática que enfrenta la joven mexicana. Tras una entrevista incómoda en Pica y se extiende, la mexicana decidió abandonar el foro, y poco tiempo más adelante, Alicia Machado, Miss Universo 1996, alzó la voz en redes sociales y le mostró su total apoyo. ¿Qué dijo exactamente?

Fátima Bosch renunciaría a la corona de Miss Universo, ella podría ser su reemplazo / Canva/ Captura de pantalla

¿Por qué Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, rechazó entrevistas?

Hace unos días, Fátima Bosch, actual Miss Universo, acudió al programa de entretenimiento Pica y se extiende para hablar sobre su reciente triunfo. Tal como se anticipaba, el conductor abordó temas delicados: las críticas en torno a su coronación, los problemas legales que enfrentan los dueños del certamen y la posible demanda por difamación que Nawat Itsaragrisil estaría preparando en su contra.

Con educación, aunque visiblemente incómoda, Bosch aseguró que no ha recibido ningún aviso legal hasta el momento. También subrayó que los procesos judiciales relacionados con los propietarios del concurso no le competen y reafirmó que su victoria fue “transparente”.

La reina de belleza dejó entrever su agotamiento ante la repetición constante de las mismas preguntas, señalando que se pasa por alto el “esfuerzo que hizo” para ganar la corona y sugiriendo que aún existe resistencia a aceptar que “ acostumbrada a ver a una mujer que gana algo de forma justa ”.

A mí nadie me ha preguntado ¿qué he hecho con mi trabajo?, ¿qué causas sociales voy a apoyar? Fátima Bosch

El presentador respondió que estos asuntos seguían dominando las conversaciones en redes sociales y que la audiencia buscaba respuestas. Minutos después, el programa entró a un corte comercial y, aunque se anunció que la entrevista continuaría, al volver al aire se informó que Fátima había abandonado el estudio.

Hasta ahora, ni Bosch ni la producción del programa han hecho declaraciones al respecto. No obstante, se dio a conocer que la modelo canceló todas las entrevistas que tenía agendadas con distintos espacios de Telemundo, cadena donde se transmite Pica y se extiende.

¿Qué consejo le dio Alicia Machado, ex Miss Universo 1996, a Fátima Bosch, tras polémicas?

Desde su experiencia, Alicia Machado aseguró comprender perfectamente las presiones que hoy enfrenta Fátima Bosch. Su reinado en 1996 estuvo rodeado de controversias, críticas y juicios públicos que, según dijo, marcaron profundamente su vida. Incluso décadas después, aún hay quienes aseguran que no merecía haber ganado.

Por ello, Machado ofreció un consejo puntual para ayudar a Bosch a evitar situaciones similares: solicitar un Growth Manager . Se trata de una figura profesional que, antes de cada entrevista, establezca con los medios qué temas corresponden o no a la agenda de la reina, además de acompañarla en el manejo integral de su imagen.

Según la venezolana, este representante debe ser una persona que hable varios idiomas y que tenga claridad sobre la responsabilidad intelectual, espiritual, política, social y física, que ella como reina, ahora tiene.

Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo mi reina y para adelante. Alicia Machado

“ Tú no eres la relacionista pública del señor Rocha ni del chino que compró el concurso ”, aseveró la ex Miss Universo durante su transmisión en vivo.

¿Por qué Alicia Machado fue criticada tras ganar Miss Universo en 1996?

Alicia Machado recibió fuertes críticas después de obtener el título de Miss Universo 1996 por diversas razones que hoy se entienden como claros ejemplos de machismo, hostigamiento mediático y trato discriminatorio.

El aspecto más comentado fue el aumento de peso que presentó tras su coronación, situación que llevó a la Organización Miss Universo a exponerla públicamente ante la prensa.

A lo largo de su reinado y aun después de él, Machado tuvo que lidiar con:



Rumores sobre su vida personal y sentimental.

Acusaciones sin sustento que buscaban perjudicar su reputación.

Una cobertura mediática exagerada que la colocaba constantemente en polémicas ajenas a sus funciones como Miss Universo.

