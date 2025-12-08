Miss Jamaica, tras sufrir hemorragia intercraneal en Miss Universo 2025, cambiará de hospital: ¿Por qué?

La organización Miss Universo y la familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, ofrecieron este fin de semana una nueva actualización sobre el estado de salud de la joven, quien continúa hospitalizada tras la aparatosa caída sufrida el 19 de noviembre durante la noche preliminar de la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia. Henry, de 28 años, será trasladada en los próximos días para seguir su tratamiento. ¿A qué se debe?

¿Cómo fue el accidente que sufrió Miss Jamaica en el certamen de Miss Universo 2025?

Durante la ronda preliminar de Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una aparatosa caída al perder el equilibrio sobre el escenario. La organización del certamen actuó de inmediato para prestarle asistencia.

Ese mismo 19 de noviembre, la joven fue trasladada en camilla a un hospital de Bangkok, Tailandia. Según declaró una amiga cercana a Gabrielle a medios locales, la caída se produjo al tropezar con una abertura de aproximadamente 1,2 metros de profundidad, diseñada para las luces del escenario.

En un primer momento, los informes señalaron que no presentaba fracturas óseas; sin embargo, la gravedad del accidente obligó a Miss Jamaica a abandonar la competencia .

Durante los últimos días de noviembre, la familia de Gabrielle ofreció una actualización sobre su estado de salud, confirmando que había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Aunque su situación era más delicada de lo inicialmente previsto, continuó recibiendo atención médica especializada.

¿Cuál es la razón por la que Gabriell Henry, Miss Jamaica, será cambiada de hospital?

Luego del accidente sufrido por Gabriell Henry, Miss Jamaica, en Miss Universo 2025, se hizo público el diagnóstico ocasionado por su fuerte caída el 19 de noviembre. En ese momento, se confirmaron:



Hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia,

fractura ósea,

laceraciones faciales y,

otras lesiones de consideración

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización de Miss Universo este fin de semana, Gabrielle Henry sigue recibiendo atención médica especializada en Bangkok y se encuentra estable dentro de la gravedad.

La institución confirmó que cubrirá todos los gastos médicos, de rehabilitación y manutención, tanto en Tailandia como en Jamaica, pues en próximos días será trasladada a otro, pero en su país natal . Además, financiará su viaje de regreso junto con un equipo médico que garantice la seguridad del traslado.

Miss Universo subrayó que asumió “ plena e inmediata responsabilidad ” desde el momento del accidente. Según la entidad, se ha encargado de sufragar íntegramente las intervenciones, los tratamientos y el alojamiento de la madre y la hermana de Henry, quienes viajaron a Bangkok para acompañarla. Con estas aclaraciones, la organización respondió también a las críticas surgidas en redes y a las declaraciones de Miss Chile, quien había señalado una supuesta falta de apoyo institucional.

En su comunicado, la organización insistió en que cualquier insinuación que atribuya responsabilidad a Gabrielle por lo ocurrido es “ totalmente falsa y sin fundamento ”, recalcaron.

¿Qué dijo Inna Moll, Miss Chile, sobre el accidente de Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

Uno de los puntos más llamativos en lo sucedido con Gabrielle Henry, Miss Jamaica, fue lo dicho por una de las otras participantes de esta edición de Miss Universo 2025, Inna Moll, representante chilena.

Y es que luego de que se supiera la gravedad del asunto y el preocupante estado de salud de Henry, fue Moll quien alzó la voz y señaló a la organización de Miss Universo, como “desentendida”, esto fue lo que dijo:

La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas (ingresada), que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella. Inna Moll, representante de Chile en Miss Universo 2025

En aquel momento, rápidamente los internautas acusaron a la organización por no atender un problema grave. Esto, podría ser el motivo por el que ahora Miss Universo compartió un comunicado en el que aseguran haber estado acompañando a Henry durante este complicado momento.

¿Será verdad?

