Exalumno de La academia primera generación estuvo al borde de la muerte; fue atropellado en la carretera: VIDEO

La reciente muerte de Héctor Zamorano, exalumno de la primera generación de La academia, ha generado que televidentes de aquella primera edición del programa se pregunten por qué ha pasado con cada uno de los competidores. Algunos alcanzaron el éxito, pero otros se alejaron de la música. Ahora, uno de ellos reveló que fue atropellado brutalmente, relatando su experiencia cercana a la muerte. ¿De quién se trata?

¿Qué exalumno de La academia fue atropellado?

En medio de las despedidas y mensajes de condolencia por la muerte de Héctor Zamorano, una nueva historia trasciende en redes, protagonizada por otro exalumno de la primera generación de La academia: Alejandro Danel.

Alejandro Danel fue el segundo eliminado de la primera generación del exitoso reality musical de TV Azteca. Cuando ingresó al concurso tenía apenas 19 años y, aunque su paso por el programa fue breve, logró ganarse el cariño de parte del público.

Tras su salida, su carrera no tomó el rumbo mediático que sí alcanzaron otros de sus compañeros. Las oportunidades en la industria musical fueron esporádicas y, con el paso del tiempo, decidió explorar otros caminos. En 2011 abrió un canal de YouTube. ¿Cuál fue el momento que cambió su vida?

¿Cómo fue atropellado el exalumno de La academia, Alejandro Danel?

En febrero de 2016, Alejandro Danel reveló uno de los episodios más difíciles de su vida. En un video en el que reflexionaba sobre la muerte y las segundas oportunidades, confesó que en 2012 estuvo a punto de perder la vida.

“ Hace cuatro años me atropellaron en la carretera México-Toluca, en el carril de alta ”, relató. El impacto fue tan severo que su estado se volvió crítico. De acuerdo con su propio testimonio, permaneció en coma durante una semana.

Estuve en coma durante una semana y, pese a que mi cuerpo estaba destrozado y deshecho, con fracturas en todos lados, yo como ser espiritual estaba bien, no tenía dolor. Alejandro Danel

Además, agregó que ese momento para él ha sido traumático y en 2016 él mismo mencionaba que le había costado recuperarse del suceso.

¿Quién es Alejandro Danel y qué hizo después de La academia?

Alejandro Danel formó parte de la primera generación de La academia, el cual se estrenó en 2002 y marcó un parteaguas en la televisión nacional.

Aunque fue el segundo eliminado del programa, intentó mantenerse en la industria musical y, paulatinamente, se alejó de la escena.

En 2011 abrió un canal de YouTube, donde comenzó a compartir reflexiones personales, consejos relacionados con la salud y fragmentos de su vida cotidiana. A través de este espacio digital, mantuvo contacto con seguidores.

