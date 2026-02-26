Héctor Zamorano, tras su muerte, ex de La academia en su primera generación, ahora rifa serenatas en redes

Tras la muerte de Héctor Zamorano, alumno de la primera generación de La academia, muchos usuarios en redes se han preguntado sobre la vida de los demás participantes de aquella temporada. Algo que salió a la luz recientemente, es que uno de esos alumnos ahora da serenatas y las “rifa” en redes. Te contamos de quién se trata.

Logo de La Academia / Redes sociales

¿Qué exintegrante de La academia ahora da serenata en redes sociales?

En medio del luto que envolvió a los exintegrantes de la primera generación de La academia tras la muerte de Héctor Zamorano, el nombre de Miguel Ángel Rodríguez Chapital volvió a resonar entre el público.

El cantante, quien obtuvo el tercer lugar en el exitoso reality musical estrenado en 2002 por TV Azteca, reapareció en redes sociales para despedir a su excompañero y enviar condolencias a su familia.

Miguel Ángel no solo superó sus problemas de visión dentro del concurso, sino que logró conquistar al público con su talento vocal.

Según datos, su tercer lugar le otorgó un premio de un millón de pesos, un automóvil y un viaje, además de la oportunidad de firmar contrato con Sony Music, con quien lanzó cinco producciones discográficas. ¿Por qué se alejó?

Te puede interesar: Muere Héctor Zamorano: el exacadémico que denunció el acoso; ¿en La academia?

Miguel Ángel de La academia / Redes sociales

¿Por qué Miguel Ángel, de la primera generación de La academia, rifa serenatas?

Todo apuntaba a una carrera sólida dentro de la industria musical; sin embargo, el destino tomó un rumbo distinto para Miguel Ángel, ex de La academia. En sus redes sociales promociona serenatas que incluso rifa entre sus seguidores, además de ofrecer presentaciones en restaurantes y eventos privados, principalmente en Puebla.

El propio cantante ha reconocido públicamente que su actitud fue uno de los factores que afectaron su trayectoria. Antes incluso de abandonar la casa de La academia, comenzó a mostrar comportamientos que él mismo calificó como prepotentes.

En una entrevista para el programa La historia detrás del mito, Miguel Ángel confesó que la fama temprana infló su ego:

Piensas que todo te lo mereces y no es así… se te crece por tonto. (...) Entonces empiezas a rechazar las buenas oportunidades. Miguel Ángel Rodríguez

Mientras algunos de sus compañeros lograron consolidarse en la música, el teatro musical o la televisión, Miguel Ángel comenzó a perder presencia en medios.

Lee: Los finalistas de La Academia cuya carrera no logró despegar

Miguel Ángel, exalumno de La academia primera generación / IG: miguelaoficial y canva

¿Quién es Miguel Ángel y cuál es su trayectoria en la música?

Miguel Ángel Rodríguez Chapital es un cantante mexicano que alcanzó la fama nacional en 2002 como integrante de la primera generación del reality musical La academia.

En la competencia compartió escenario con compañeros que más tarde consolidarían importantes carreras, como Yahir, Víctor García y la ganadora Myriam Montemayor.

Tras el reality, Miguel Ángel inició formalmente su trayectoria como cantante profesional. Sin embargo, aunque publicó varios discos, su carrera no alcanzó el impacto comercial que muchos anticipaban.

Tal vez te interese: Reencuentro de Primera Generación de La Academia será en concierto online