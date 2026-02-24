Muere Héctor Zamorano, de La academia; Últimas publicaciones ¿anunciaron que se quitaría la vida? “Una pesadilla”

Este martes 24 de febrero trascendió en redes sociales la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de La academia, en su primera generación. La información comenzó a circular rápidamente como rumor, pero después confirmada por diversos programas y compañeros de Azteca. Tras sufrir varios episodios de depresión y problemas emocionales, el intérprete habría dado señales de no querer seguir adelante con su vida. ¿Qué publicaba en sus cuentas oficiales?

¿Cómo anunciaron la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de La academia?

En plataformas digitales comenzó a volverse tendencia la noticia sobre la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de La academia, el famoso programa que ponía a competir a varios intérpretes emergentes para poder realizar su sueño de convertirse en famosos cantantes.

Muchos fans y seguidores del programa, lo recordaban por su participación y después intento de incursionar en la escena musical.

Este martes después de los rumores que señalaban que había fallecido, posteriormente fueron los compañeros de televisora como Vanessa Claudio, Sergio Sepúlveda y el programa Ventaneando, quienes confirmaron el deceso:

“ Tristemente falleció. Habíamos sabido que tenía problemas de depresión. Se le buscó aquí en Ventaneando para que diera alguna entrevista y realmente se negó; nunca quiso. Hoy nos levantamos con esta noticia tan triste ”, dijo Pedro Sola.

Muere Héctor Zamorano, exparticipante de La Academia

¿Cuáles fueron las últimas publicaciones de Héctor Zamorano en sus últimos momentos de vida?

Esta no era la primera vez que Héctor Zamorano se convertía en tendencia, ya que en ocasiones anteriores se había hablado de que padecía depresión, misma generada por bullying y acoso sufrido.

Héctor Zamorano, en sus últimas publicaciones, retrataba su sentir. Esto generaba preocupación entre sus colegas y seguidores, pues el cantante aseguraba, en muchas ocasiones, “no tendría futuro”.

En uno de esos post melancólicos y devastadores, sugería que probablemente ya no “tendría sentido vivir”, y la ola de comentarios mostraba apoyo y lo respaldaba, intentando mejorar su calidad de vida.

Cada quien habla desde su experiencia, y aunque son distintas, el común denominador de muchos es el acoso, el bullying, el señalamiento innecesario y excesivo y por supuesto ese vacio que se llega a sentir al grado de no querer seguir viviendo. Héctor Zamorano, vía X

Este tipo de publicaciones se convirtieron en un recurrente de Zamorano, mostrando que su estado emocional estaba golpeado.

Últimas publicaciones de Héctor Zamorano

¿De qué murió Héctor Zamorano, exparticipante de La academia?

La muerte de Héctor Zamorano ha generado miles de reacciones en redes sociales, pues muchos han comenzado a especular acerca de las causas que llevaron al cantante a fallecer.

Uno de los escenarios que más mencionan es un presunto intento de quitarse la vida, pues su reciente historial señalaba que vivía en depresión.

Según lo informado en el programa Ventaneando, fue este 24 de febrero cuando tuvieron conocimiento de su muerte, pero no se detallaron las causas .

