Héctor Zamorano, exparticipante de La Academia, se habría quitado la vida; así lo anunciaron en Ventaneando
Durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, se dio a conocer la muerte de Héctor Zamorano, participante de la primera generación de ‘La Academia’. Esto es lo que se sabe
En medio del luto por el cantante Willie Colón, se confirma la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’. La noticia fue dada durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’. Al parecer, el famoso presuntamente se habría suicidado. Esto es todo lo que se sabe.
¿De qué murió Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’ primera generación?
Mucha gente recuerda a Héctor Zamorano con nostalgia y cariño por haber sido el primer eliminado de la primera generación de ‘La academia’ en 2002, por lo que la noticia de su muerte causó mucho impacto en redes sociales.
De acuerdo con el programa ‘Ventaneando’, se enteraron de su fallecimiento este 24 de febrero. Si bien no especificaron la causa, se mencionó que, al parecer, tenía problemas de depresión, dejando ver así que, probablemente se habría quitado la vida.
“Tristemente falleció. Habíamos sabido que tenía problemas de depresión. Se le buscó aquí en Ventaneando para que diera alguna entrevista y realmente se negó; nunca quiso. Hoy nos levantamos con esta noticia tan triste”, reveló Pedro Sola
Los presentadores también establecieron contacto con Wendolee y Estrella, quienes fueron sus compañeras de reality. Ambas se dieron destrozadas por el hecho. Cuando se les preguntó de qué había fallecido, Wendolee, sin dar muchos detalles, indicó que padecía una “enfermedad crónica”. Indicó que, a nivel emocional, su también amigo estaba pasando por momentos muy duros.
“Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas”, relató Wendolee.
¿Cuál fue el último mensaje de Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La Academia’?
De acuerdo con Estrella, Héctor Zamorano se había distanciado de la gente en los últimos meses. También dijo haber tenido contacto con la mamá del cantante en su momento y que esta le dijo que había sido hospitalizado, sin especificar el motivo.
Por otra parte, el programa ‘Ventaneando’ mostró el último mensaje que el famoso les mandó después de que lo contactaran para una entrevista. En dicho texto, Héctor expresa que no se encuentra bien y que necesita “tiempo”.
“Hace un año, nuestro compañero intentó buscarlo para una entrevista y él le respondió: ‘No estoy hablando con nadie, no me siento listo. Estoy apartado de todo. Cuando me sienta listo, y si aún estás allí, yo te busco”.
Según informó el programa, Héctor pasó sus últimos días viviendo en Veracruz. Justo allí será donde la familia lo velará este día. Se desconoce el lugar o qué pasará con sus restos.
¿Quién era Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La Academia’?
Héctor Zamorano fue un cantante que se dio a conocer por su participación en la primera generación de ‘La Academia’ en 2002. Es originario de Veracruz e inició su carrera a los 17 años como bailarín.
Aunque fue el primer eliminado del reality, sus interpretaciones fueron muy aplaudidas por el público. A partir de allí, realizó diversas presentaciones tanto a nivel nacional como internacional. Incluso firmó contrato con una disquera. También debutó como actor en algunos capítulos de ‘La vida es una canción’ y ‘Lo que callamos las mujeres’.
Se le vio como conductor en los carnavales de Veracruz para TV Azteca. Con el tiempo, fue desapareciendo del ojo público y poco o nada se sabía de él. Su nombre volvió a ser tendencia en 2023, cuando algunos fans notaron mensajes preocupantes en sus redes sociales.
En ese entonces, Héctor agradeció el amor de familia y amigos. Reconoció que estaba pasando por momentos difíciles y manifestó sentir que “la vida era una pesadilla”. En algún punto, también llegó a denunciar haber sido acosado por ejecutivo de TV Azteca.
