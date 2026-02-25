Funeral de Héctor Zamorano: Ex de La academia revela que no asistirá a su último adiós ¿por qué?

La academia se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Héctor Zamorano, integrante de su primera generación, quien murió a los 47 años. La noticia fue dada a conocer el martes 24 de febrero, causando reacciones de excompañeros y amigos. Ante esto, una ex de La academia reveló que no podrá acudir al funeral de su amigo y muchos la criticaron, ¿por qué?

Héctor Zamorano muere: el exintegrante de La Academia que denunció acoso. / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Zamorano, exalumno de La academia en su primera generación?

La noticia sobre la muerte de Héctor Zamorano, ex de La academia, trascendió rápidamente en redes sociales, muchos comenzaron a especular sobre las causas que llevaron a su fallecimiento.

Uno de los principales temas retomados entre internautas, fue sin duda, que podría haber atentado contra su vida, debido a la depresión que padecía desde hace varios años, y que él mismo había revelado en sus redes sociales.

Wendolee, quien fue compañera de Héctor Zamorano en La academia, dio algunos detalles sobre la salud de su fallecido compañero en fechas recientes, aunque no dijo la causa exacta:

“Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas”, dijo Wendolee.

Wendolee Ayala / Archivo TVNotas

¿Qué excompañera de Héctor Zamorano en La academia, no irá a su funeral?

Durante una entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando, las exacadémicas Estrella Veloz y Wendolee Ayala compartieron recuerdos y detalles sobre los últimos años de vida de Zamorano.

Estrella reveló que la noticia la tomó por sorpresa. Según relató, fue Yahir quien intentó comunicarse con ella para informarle sobre el fallecimiento; sin embargo, no pudo responder la llamada. Posteriormente, Raúl Sandoval le envió un mensaje confirmando la triste noticia.

Pese al profundo cariño que le guarda, Estrella confesó que no asistirá al funeral que se llevará a cabo en Veracruz . Según relató, la decisión recae en la situación actual del país, bloqueos carreteros y contextos que dificultan su traslado:

No he tenido contacto con su familia, lamentablemente no voy a poder ir, me encantaría estar con él y despedirlo pero por lo que está sucediendo en el país va a ser prácticamente imposible o no adecuado, no sé ni donde está creo que está en Veracruz. Estrella Velóz

Visiblemente afectada, Estrella rompió en llanto al hablar sobre el impacto emocional que ha significado despedir a uno de los compañeros con los que compartió escenarios.

¿Cuándo y dónde será el funeral de Héctor Zamorano?

En Ventaneando se informó que el funeral del cantante, Héctor Zamorano, se realizará este 25 de febrero en Veracruz, de donde era originario el exparticipante de La academia.

Según información de dicho programa, al funeral acudirán principalmente sus familiares más cercanos, así como algunos excompañeros de La academia que compartieron con él esta etapa de su vida artística.

