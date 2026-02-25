Cantante latina, ex de reality, es detenida tras atropellar a repartidor que fue reanimando; ¿Quién es? VIDEO

A unas semanas de que Marta Fort, hija del reconocido cantante Ricardo Fort, atropellara a una mujer de 89 años de edad, una nueva tensa escena azota a otra personalidad.

Una famosa cantante latina fue detenida el martes 24 de febrero, luego de verse involucrada en un accidente de tránsito que dejó a un repartidor de delivery en estado grave. De acuerdo a los primeros reportes, la artista conducía e impactó a un joven de 23 años que se trasladaba en moto. ¿De quién se trata?

¿Qué cantante fue detenida tras atropellar a un repartidor recientemente?

La cantante chilena Fran Maira es la protagonista de este momento. La intérprete sudamericana fue detenida el día de ayer, tras el percance de tránsito en el que estuvo involucrada.

Uno de los puntos más notable es que se encuentra a protección de las autoridades, ya que el joven al que atropelló, quien tiene 23 años, se encuentra grave de salud, y según señalan, tuvo que ser reanimado en el lugar.

La situación rápidamente se convirtió en noticia nacional en Chile, especialmente luego de que se difundieran vídeos del momento en que Fran Maira, participante de realities, era escoltada por efectivos policiales.

¿Cómo fue el accidente automovilístico protagonizado por la cantante Fran Maira?

El accidente se produjo en una intersección en la que, según vídeos filtrados, muestra que hay semáforos que regulan dicho cruce, por lo que uno de los principales puntos que ahora se investiga es cuál de los conductores tenía la preferencia de paso al momento de la colisión.

Según detalló Roberto Bustos, responsable de Carabineros (fuerza policial de Chile), el conductor de la motocicleta resultó con heridas de consideración tras el impacto.

“ Producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado a un centro asistencial donde se encuentra grave ”, señaló la autoridad.

Con información del medio chileno, 13, el chico de 23 años tuvo que ser reanimado antes de su traslado: “Se detalla que personal de emergencia debió reanimarlo antes de trasladarlo a un centro asistencial”, según dicho medio.

Alejandro Maira, padre de la cantante, habló con la prensa, y sostuvo que el accidente habría sido provocado por una falla en el semáforo de la intersección y no por algo que dependiera de su hija: “ Dicen que fue un problema de semáforo, pero mi hija pasó con luz verde, están las cámaras de seguridad que grabaron. Entiendo que pasó una motocicleta muy rápido, ahí se produjo el lamentable accidente ”, afirmó.

¿Quién es Fran Maira?

Fran Maira es una cantante, influencer y figura televisiva chilena que alcanzó notoriedad pública tras su participación en un reality show Gran hermano Chile, lo que impulsó su carrera en el mundo del espectáculo y la música.

Tras su salida del programa, Fran Maira decidió enfocar su energía en la música, apostando por el género urbano, con influencias del reguetón y el pop latino.

Lanzó sus primeros sencillos poco después de su aparición televisiva, logrando captar la atención de un público joven que ya la seguía desde su etapa como chica reality.

