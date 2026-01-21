Influencer, hija de famoso actor y cantante, atropella a mujer de 89 años y NO fue detenida: ¿Por qué? VIDEO

Apenas hace unos días la industria del entretenimiento se vestía de luto, tras confirmarse la muerte de Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon, quien murió a los 33 años tras ser atropellada por un automóvil en la ciudad de Nueva York. Ahora, el espectáculo se sacude nuevamente por el nombre de una joven, hija de un reconocido empresario y cantante, tras el accidente vial que protagonizó. El hecho ocurrió cuando la hija del intérprete atropelló a una mujer de 89 años, quien debió ser asistida de inmediato por personal médico y trasladada a un hospital. Te contamos de quién se trata y qué sucedió exactamente.a

¿Quién es la joven, hija de un famoso cantante, que atropelló a una mujer de la tercera edad?

La escena que volvió a poner a Marta Fort, hija del famoso Ricardo Fort, en el ojo público, sucedió el sábado 17 de enero en la calle Migueletes al 1100, en Argentina, cuando atropelló a una mujer de 89 años.

La víctima fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos.

Aunque la víctima se encuentra fuera de peligro, el siniestro despertó un intenso debate público, multiplicó versiones en redes sociales y puso a Fort en el centro de la atención, obligándola a dar explicaciones sobre lo ocurrido, hasta que por fin rompió el silencio.

Marta Fort y Ricardo Fort / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Marta Fort, hija de Ricardo Fort, tras el atropellamiento que protagonizó?

Luego de atravesar días de alta exposición mediática por el accidente vial que protagonizó en el barrio de Palermo, Marta Fort eligió alejarse del ruido y recargar energías en la costa atlántica.

La hija del empresario chocolatero Ricardo Fort viajó a Pinamar, donde combinó descanso, apariciones públicas y actividades recreativas.ddd

Durante su estadía en Pinamar, Fort fue invitada al estudio de La Casa Streaming, donde dio su versión de los hechos. Según relató, el siniestro se produjo en un contexto de tránsito confuso: primero, un motociclista que la impactó por detrás y, segundos después, una maniobra forzada para esquivar un auto estacionado en doble fila:

Yo ya venía desacelerando pensando en qué hacer con esa situación. De repente, veo un 208 en doble fila y cuando lo intento sobrepasar del lado izquierdo, veo ahí a la señora casi por encima de mi auto, porque estaba tapando la vista el 208. Y decí que yo venía ya más o menos lento por el tema de la moto, porque si no, no sé qué podría haber pasado. Lo que me salvó un poco, fue que justo en el choque había una cámara en vivo grabando. Por suerte, se pudo comprar. Salió de testigo. Marta Fort

El abogado César Carozza confirmó que la víctima se encuentra fuera de peligro y que el vehículo conducido por Fort no fue retenido.

¿Quién es Marta Fort y qué contenido hace?

Marta Fort es una personalidad argentina que alcanzó notoriedad pública por ser hija de Ricardo Fort, el recordado empresario chocolatero y figura televisiva que dejó una huella en el mundo del espectáculo nacional.

Luego del fallecimiento de Ricardo Fort en 2013, Marta y su hermano mellizo quedaron al cuidado de su familia paterna, con quienes atravesaron su crecimiento lejos de la exposición constante de aquellos años.

Con el tiempo, Marta desarrolló un marcado interés por el ejercicio físico y los hábitos saludables, contenidos que suele compartir en sus redes sociales. Además, formó parte de diversos proyectos en plataformas digitales y participó en programas de streaming, donde consolidó su perfil como influencer.

