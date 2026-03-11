Cristian Castro le hace importante suplica a Verónica Castro tras rumores de problemas en su estado de salud

Cristian Castro habló recientemente sobre su madre, la actriz Verónica Castro, el cantante lanzó una contundente petición a su mamá en medio de los rumores sobre sus problemas de salud. Te contamos los detalles.

Cristian Castro y Verónica Castro han enfrentado diversas polémicas, pero el cantante espera a su madre en su concierto. / Redes sociales

¿Cuándo es el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

Cristian Castro tiene programada una presentación hoy miércoles 11 de marzo en el Auditorio Nacional, donde volverá a encontrarse con el público en uno de los recintos más conocidos para conciertos en la capital. La cita forma parte de su agenda de espectáculos, en la que el intérprete continúa llevando su música a distintos escenarios.

Además de este concierto, el artista también tiene previstas dos fechas más en el mismo foro para el próximo 14 y 15 de agosto. Con estas presentaciones programadas a lo largo del año, el cantante mantendrá presencia en el llamado “Coloso de Reforma”, donde ha ofrecido distintos conciertos a lo largo de su trayectoria.

Cristian Castro rogó a Verónica Castro que asista a su concierto. / Redes sociales

¿Qué petición le hizo Cristian Castro a Verónica Castro tras sus problemas de salud?

Luego de que se especuló sobre las complicaciones de salud de Verónica Castro y se señaló que la conductora estuvo hospitalizada unos días tras el accidente que sufrió años atrás, el cantante Cristian Castro se presentó la noche del 10 de marzo en el Auditorio Nacional, en la primera de las cuatro fechas que tiene programadas en este recinto de la capital. Antes del concierto, el intérprete habló sobre su deseo de que su madre pudiera acompañarlo entre el público durante alguna de estas presentaciones.

“Tiene que venir Vero, pues oye acá se lo estoy pidiendo de rodillas, mamita, por favor, ven”, dijo Castro en una entrevista con medios a las afueras del emblemático recinto.

Sin embargo, durante la presentación del 10 de marzo, Verónica Castro no fue vista en el Auditorio Nacional. Aun así, queda abierta la duda sobre si podría asistir a alguna de las siguientes fechas programadas, incluida la presentación prevista para este 11 de marzo.

Entre las personas que sí acudieron al concierto estuvieron Sofía Castro y el exboxeador Julio César Chávez, quienes fueron vistos en el recinto durante el espectáculo con el que el cantante inició esta serie de presentaciones en la capital.

¿Verónica Castro asistirá al concierto de Cristian Castro tras su invitación? / Redes sociales

¿Cristian Castro agredió a Verónica Castro?

En 2025, Cristian Castro habló sobre los rumores que lo señalaban de haber agredido a su madre Verónica Castro. Durante una entrevista con el programa argentino Intrusos, el intérprete respondió a los señalamientos que surgieron tiempo atrás a partir de declaraciones de la conductora Yolanda Andrade.

En la conversación, el cantante explicó que se trataba de una situación ocurrida hace años en el contexto de desacuerdos familiares. “No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Bueno, o sea, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que hace mucho tiempo, sí, fue hace mucho tiempo. La situación que vivimos juntos que fue difícil. Fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes”, expresó.

El intérprete también habló sobre la relación que mantiene con su madre y rechazó haber ejercido violencia contra ella. “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre, nunca en la vida. Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto. Mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella. Somos como un objeto que es nuestro, o sea, yo soy suyo y ella es mía”, dijo durante la entrevista.

