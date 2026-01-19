¿Verónica Castro grave de salud? Declaración de sus hermanos encienden las alarmas ¿usa oxígeno?

La salud de Verónica Castro sigue siendo tema de conversación. Hace algunos días, el programa ‘Ventaneando’ reportó que la conductora estaría hospitalizada por un breve periodo de tiempo por un tema relacionado con el accidente que tuvo hace algunos años y que perjudicó su espalda.

Si bien en ese entonces se sostuvo que no era nada grave, las recientes declaraciones de Fausto y José Alberto ‘El Güero’ Castro, hermanos de Verónica Castro, han causado mucha preocupación entre los fans.

Verónica Castro / Redes sociales

Lee: Felicia Mercado ¡cacheteada por Verónica Castro! La actriz revela qué pasó en Rosa Salvaje

¿Por qué Verónica Castro estuvo hospitalizada?

El pasado 14 de enero, Pati Chapoy, conductora del programa ‘Ventaneando’, informó que Verónica Castro había decidido hospitalizarse unos días. La presentadora aclaró que no era por algo grave, sino para tomar terapias por las secuelas del accidente que lastimó su columna hace algunos años.

“Este día (14 de enero) Verónica Castro, con la decisión de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital por unas terapias. Es que esa caída le llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner”, contó en ese momento.

Señaló que Verónica ha estado enfrentando muchos “dolores” desde lo ocurrido, pero reiteró que las terapias la han ayudado mucho y pidió a la gente que no se alarmara.

Recordemos que las dolencias de la presentadora se deben al incidente que sufrió en 2004. En aquel entonces, era la conductora de ‘Big brother VIP 3’. En una de las emisiones, la también actriz entró al foro montando un elefante.

Debido a la pirotecnia y el ruido de la gente, el animal se descontroló y Vero se cayó. Esto le provocó una fuerte lesión en la espalda y tuvo que someterse a varias intervenciones. También este fue uno de los motivos por los que ya no se le ha visto tanto en proyectos artísticos. Y es que no puede estar mucho tiempo de pie.

Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

Te recomendamos: Yolanda Andrade destaparía su verdad con Verónica Castro, revelan que trae proyecto entre manos

¿Verónica Castro no fue hospitalizada para tomar terapias físicas?

Si bien Chapoy dejó claro que la hospitalización de Verónica Castro no era un asunto de gravedad, la gente se sintió muy preocupada, principalmente tras escuchar las versiones de sus hermanos sobre el asunto durante diversos encuentros con la prensa.

Por su parte, Fausto Castro señaló que, además de las terapias de rehabilitación, la conductora también estuvo hospitalizada por un problema en los bronquios. Incluso, mencionó que había estado usando oxígeno. No obstante, dejó claro que su hermana ya estaba mucho mejor.

“Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, sólo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose, (ha usado oxígeno) sí, así es, ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando” Fausto Castro

En tanto que ‘el Güero’ Castro, aunque también aseguró que Vero estaba bien, afirmó que su hermano era “medio alarmista”. Si bien concordó en que la celebridad sí usaba oxígeno, reiteró que no había nada de qué alarmarse.

“Yo creo que, de repente, mi hermano es medio alarmista, ella le está echando ganas, esperemos que se recupere completamente bien. El hecho de que fumes no es bueno, obviamente, el tiempo te cobra impuestos, pero ella va bien, no creo que esto se deba marcar como una alarma, está bien, fue un chequeo, salió muy bien de ahí... No, en serio, no hagan de esto un rollo amarillista porque no lo es, la consentimos (como hermanos) cuando podemos, y sus hijos sí, Michelle y Cristian, está muy bien”. ‘El Güero’ Castro

Afortunadamente, en lo que ambos coincidieron es que la famosa está bien y han pedido a los fans que no se preocupen tanto.

¿Quiénes son los hermanos de Verónica Castro?

Verónica Castro tiene un total de tres hermanos: Fausto Castro, José Alberto ‘El Güero’ Castro y Beatriz Castro:

Fausto Castro: A diferencia de sus hermanos, Fausto Castro se ha mantenido alejado de los reflectores. Se ha desempeñado en actividades administrativas. También ha apoyado a sus hermanos en sus carreras artísticas, así como en sus negocios.

A diferencia de sus hermanos, Fausto Castro se ha mantenido alejado de los reflectores. Se ha desempeñado en actividades administrativas. También ha apoyado a sus hermanos en sus carreras artísticas, así como en sus negocios. José Alberto ‘el Güero’ Castro: Es uno de los productores de telenovelas más afamados de México. Ha estado detrás de producciones como Rubí, Teresa, La que no podía amar y La Desalmada.

Es uno de los productores de telenovelas más afamados de México. Ha estado detrás de producciones como Rubí, Teresa, La que no podía amar y La Desalmada. Beatriz Castro: Durante los años 80, actuó con Verónica en diversas novelas. En los últimos años, ha mantenido un perfil bajo.

Mira: Ramsés Vidente predice terribles problemas de salud a Verónica Castro y dice ¿se le regresó la brujería?