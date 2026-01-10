Felicia Mercado ¡cacheteada por Verónica Castro! La actriz revela qué pasó en Rosa Salvaje

La época de oro de las telenovelas mexicanas continúa generando conversación décadas después de su auge. No solo por las historias que marcaron a generaciones, sino también por las tensiones que se vivieron detrás de cámaras y que, con el paso del tiempo, han salido a la luz a través de quienes las protagonizaron. Una de esas anécdotas volvió a colocarse en el centro del debate luego de que Felicia Mercado hablara públicamente sobre el recordado altercado físico que tuvo con Verónica Castro durante las grabaciones de Rosa salvaje.

Captamos a Felicia Mercado es captada con galán de 21 años. / Archivo TVNotas

¿Qué pasó realmente entre Felicia Mercado y Verónica Castro durante Rosa Salvaje?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Felicia Mercado fue interrogada sobre el famoso golpe que recibió de Verónica Castro mientras ambas trabajaban en la exitosa telenovela producida por Televisa. La actriz explicó que las escenas de confrontación física formaban parte constante de la trama y que, en general, se ejecutaban como parte del trabajo actoral.

Mercado confirmó que, en una ocasión específica, la intensidad de la escena superó lo planeado. Según sus propias palabras, las cachetadas eran parte de la narrativa y de la dinámica que marcaba la historia, aunque reconoció que en ese momento “se le fue la mano” a su compañera de escena.

La actriz aclaró que el incidente no derivó en un conflicto personal mayor y que fue atendido de manera interna. Detalló que la situación se habló directamente con el productor de la telenovela, se tomaron medidas y no volvió a repetirse. De acuerdo con su testimonio, el episodio quedó circunscrito al ámbito profesional y no afectó el desarrollo de la producción.

Verónica Castro, amiga de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cómo se resolvió el conflicto entre Verónica Castro y Felicia Mercado tras la cachetada en el set?

Felicia Mercado explicó que, en aquella época, los problemas que surgían durante las grabaciones se resolvían dentro del equipo de trabajo. Indicó que la comunicación fue clave para evitar que el incidente escalara o se trasladara a un plano personal.

Según relató, tras exponer lo ocurrido con la producción, el tema quedó cerrado y ambas continuaron con sus labores habituales. La actriz reiteró que ese tipo de escenas formaban parte de su trabajo y que el asunto se manejó de forma profesional.

La anécdota ha sido recordada durante años por los seguidores de las telenovelas, especialmente por tratarse de dos figuras emblemáticas de la televisión mexicana. Sin embargo, Mercado precisó que, desde su perspectiva, el hecho no pasó de ser un momento aislado dentro de una dinámica laboral intensa, característica de las producciones de aquella época.

¿Qué opina Felicia Mercado sobre los golpes reales y la llamada “generación de cristal”?

La conversación tomó otro rumbo cuando se le preguntó a Felicia Mercado sobre las recientes polémicas en torno a actores y actrices jóvenes que han denunciado golpes reales durante grabaciones. El tema ha sido ampliamente discutido luego de declaraciones públicas de figuras del medio que aseguraron que ese tipo de situaciones forman parte del trabajo actoral.

Ante ese contexto, Mercado señaló que los actores no deben ser sometidos a agresiones sin previo acuerdo. Explicó que, a lo largo de su carrera, siempre existió comunicación con sus compañeros antes de grabar escenas físicas, así como ensayos previos para evitar daños.

La actriz subrayó que la actuación requiere técnica y preparación, especialmente cuando se trata de escenas de confrontación. Señaló que ponerse de acuerdo antes de grabar es fundamental para que las escenas se desarrollen conforme a lo planeado y sin incidentes.

Como ejemplo, compartió una experiencia con la fallecida Edith González, con quien tuvo que grabar una escena que implicaba un golpe. Mercado relató que expresó su incomodidad, pero que su compañera le explicó la necesidad de realismo para transmitir la emoción requerida por la historia. Finalmente, la escena se realizó conforme a las exigencias del guion.

