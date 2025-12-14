Se cumplen 55 años del gol de Verónica Castro que hizo creer que jugó con la selección mexicana ¡hay fotos!

La nostalgia mundialista volvió a encender una de las anécdotas más virales del espectáculo mexicano: el famoso gol de Verónica Castro en el Estadio Azteca. Aunque durante años se ha compartido el video como si se tratara de un partido oficial de la selección mexicana femenil, la realidad es mucho más sabrosa.La historia verdadera involucra a Carmen Salinas, a un duelo entre actrices y cantantes, a un Azteca lleno y a una confusión que todavía hoy causa debates en redes sociales.

Verónica Castro y Carmen Salinas

¿Cuál es la verdadera historia del gol de Verónica Castro en el Estadio Azteca?

La anécdota de Verónica Castro en el Estadio Azteca corriendo eufórica con el puño en alto, se ha compartido una y otra vez en redes sociales. Sin embargo, su origen ha sido confundido durante años. Muchos piensan que Verónica fue parte de la selección femenil que disputó el Mundial del 71, pero no es así. Las imágenes sí pertenecen al día de la final, pero no al partido oficial.

Alicia “la Pelé” Vargas, integrante de la primera selección femenil mexicana y leyenda del fútbol nacional, explicó recientemente para ESPN qué era realmente ese show de estrellas:

Alicia “la Pelé” Vargas “Ese show entre actrices y cantantes era un partido previo al partido, ellas prácticamente llenaban el estadio. Estaba Verónica Castro, la Vitola, Lola Beltrán, D’Alessio, Regina Torné, de las que me acuerdo. Eran artistas y cantantes, entre ellas jugaban, no tenía nada qué ver y eso era en cada partido de nosotras.”

¿Verónica Castro realmente fue la primera mujer en anotar en el Azteca?

El cronómetro marcaba el rumbo de la final del Mundial femenil de 1971, torneo en el que participaron Argentina, Dinamarca, Italia, Francia y México, cuando el partido de exhibición encendió la caldera del Azteca. Verónica Castro cazó el rebote, pateó el balón en el aire y, al verlo entrar, corrió brincando con el puño en alto, justo como quedó inmortalizada en el clip que sigue circulando décadas después. Ese 1-0 no sólo definió el encuentro “actrices vs cantantes”, también alimentó el mito de que se trataba de la primera anotación femenina en el coloso de Santa Úrsula.

Para efectos del recuerdo popular, sí: fue la primera mujer en meter gol en el Estadio Azteca, aunque en un partido de exhibición y no como integrante de la selección mexicana femenil.

¿Quiénes participaron en el histórico partido entre actrices y cantantes en el Estadio Azteca?

Aunque ha pasado más de medio siglo, se sabe que en el equipo de actrices estaban:



Verónica Castro

Carmen Salinas

Regina Torné

Vitola

Mientras que en el equipo de cantantes figuraban:



Lola Beltrán

Lucha Villa

María del Sol

Lupita D’Alessio

Un duelo único, irrepetible y con una cantidad de talento que hoy sería imposible reunir en una misma cancha.