Alejandro Landero, el actor ¡ya no vive en la calle! Su ex rompe el silencio ante señalamientos de estafa

Ahora, nos enteramos que el actor Alejandro Landero ya no está en situación de calle, se encuentra en un lugar seguro acompañado de sus mascotas: 4 gatos y una perrita, y recibió apoyo económico de la Asociación Rafael Banquells para irse a vivir a Puerto Vallarta.

¿Alejandro Landero y su expareja, la actriz Patricia Larrañaga, son estafadores?

Sin embargo, Landero es considerado un estafador y, su expareja, la actriz Patricia Larrañaga, igualmente señalada, nos explica que la situación (hecha viral gracias a un video colgado en redes) ha sido sacada de contexto.

“Jamás hemos sido personas de escándalo y, de repente, estamos involucrados en situaciones que ni siquiera son reales”, afirmó.

Aprovechó la charla con TVNotas para desmentir la información proporcionada en redes por el periodista Mich Rubalcava, quien asegura que Landero y ella fueron desalojados de un departamento por quererse apropiar indebidamente y que Patricia se valió de la condición (autismo) del actor para sacar provecho económico.

“Sí hubo gente que de buena fe se acercó a preguntarle si necesitaba algo, pero tampoco estuvo mucho tiempo ahí. Alejandro está bien, gracias a Dios, sé que tiene ahorita un techo, pero no sé de dónde salió. Lo único que puedo decir es que está con sus animales, pero anda sacado de onda por todo esto que se sacó de contexto, porque ya están involucrando a mi familia y a mí en fraudes”. Patricia Larrañaga

Patricia Larragaña, pareja de Alejandro Landero / Redes sociales

¿Cuál fue la razón por la que Alejandro Landero estuvo en situación de calle?

La realización del video, resaltó, fue un malentendido, ya que la vecina lo grabó sin su consentimiento: “Todo se generó por los animales, porque tristemente ya en ningún lado los quieren, y son sus animales de apoyo, de compañía, que tienen más de 14 años con él, y que son su familia, por esa razón se armó todo”.

“Estuve con él los primeros 2 días sentada en la banca porque no lo podía dejar solo. El domingo tuve función de teatro y le pedí a una amiga, vecina de la Condesa, que si podía estar al pendiente y ahí fue cuando se le ocurrió la brillante idea de apoyarlo, tampoco lo hizo con ningún dolo, y subió un video en el chat de los vecinos”.

Alejandro Landero, actor en situación de calle, recibió ayuda de la gente / Estefanía Ramírez y redes sociales

¿La actriz Alejandra Larrañaga y Alejandro Landero fueron pareja?

Admitió que sí fueron pareja y que ella mantiene cariño por él. Igualmente, Alejandro le tiene mucha confianza para pedirle ayuda en casos de crisis:

“Él vivía en Vallarta cuando nos reencontramos. Lo conocí hace 30 y tantos años. Estábamos haciendo novela. No fuimos nada hasta hace poco. Él vivía en Vallarta y se vino a México. Es una persona que quiero mucho. ¿Fuimos pareja? Sí, sí lo fuimos. ¿Convivimos? Sí, sí convivimos y el plan de él era regresarse a Puerto Vallarta con sus animales. Nosotros estuvimos juntos 5 años y a lo mejor volvemos, no sé, no sabemos que nos depare el destino, pero no lo voy a dejar solo. Ya se murió su mamá, su papá, su único hermano. No tiene más familia”.

La actriz, hija del actor Fernando Larrañaga, defendió su apellido: “No somos estafadores, nunca abusamos de nadie, nosotros vivimos de nuestro trabajo. Sabemos que van a escarbar y a ver qué encuentran, pero no hay nada. No vivimos del escándalo”.

Advirtió que podría tomar acciones legales por la difamación: “Lo tengo que ver con mi abogado. No conozco al señor Mich, pero no puede hablar de cosas que no son. De repente por tener una nota, tener likes en YouTube, por monetizar, no se ponen a ver el daño que le pueden hacer a una persona. Que me demuestre que soy cómplice de algo malo. No fuimos desalojados de ningún lado, nadie ha abusado de nadie”.

Acusan de fraude a Alejandro Landero, actor en presunta situación de calle y a Patricia Larrañaga / X: @larranagapaty y canva

¿Cómo apoyó la Asociación Rafael Banquells a Alejandro Landero?

Enrique Selvas, director de la Asociación Rafael Banquells —organización que brinda ayuda a actores de la tercera edad gracias a donaciones—, confirmó que el comité decidió apoyar económicamente a Alejandro Landero .

. Le otorgó un apoyo de 6 mil pesos para completar su traslado a Puerto Vallarta y continuarán brindándole respaldo hasta que logre establecerse.

