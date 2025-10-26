Alejandro Landero: Ella es Patricia Larrañaga, pareja del actor que lo orilló a un presunto fraude

El nombre de Alejandro Landero, actor principalmente conocido por su participación en ‘Rosa Salvaje’, volvió a ser tendencia después de que trascendiera que, presuntamente, vivía en situación de calle en Coyoacán. Una usuaria compartió un video en redes sociales pidiendo al público que lo apoyara.

A raíz de la preocupación que causó su caso, TVNotas se dio a la tarea de buscarlo para que aclarara su situación. En entrevista, Alejandro Landero admitió que, si bien vive precariamente, no está en la calle como tal. Mencionó que su plan era irse a Puerto Vallarta, pero su viaje se retrasó por algunas complicaciones.

También contó que estaba viviendo en un departamento en CDMX, pero que fue desalojado por un problema legal. Según su versión, una persona se estaba haciendo pasar por el verdadero dueño del inmueble.

La historia dio un giro inesperado cuando se reportó que, presuntamente, tanto él como su pareja, la actriz Patricia Larrañaga, realmente fueron desalojados por cometer fraude.

Patricia Larragaña, pareja de Alejandro Landero / Redes sociales

¿Alejandro Landero y Patricia Larrañaga cometieron fraude?

En su momento, el reportero Mich Ruvalcaba contó en su canal de YouTube que, presuntamente, Alejandro Landeros, su pareja y la familia de esta última vivían en un departamento de la Condesa. Según el reportero, dicho inmueble fue conseguido de forma cuestionable por Patricia Larrañaga.

Y es que, aparentemente, le pertenecía a una adulta mayor a la que Patricia cuidaba. Luego de que la anciana muriera, tanto Alejandro como Patricia vendieron los inmuebles del lugar sin notificarle al nuevo dueño, por lo que este decidió sacarlos de forma legal.

“Alejandro y Patricia vivían aquí en la Condesa, en la calle de Veracruz, hasta hace una semana, porque por fin el dueño del departamento logró sacarlos. (...) Resulta que ese departamento tenía un dueño, en ese departamento vivía una viejita que se llamaba “Melita”. (...) Pati, que es muy buena envolviendo en la gente, se metió dizque a cuidar a la viejita, a la Sra. Melita” Mich Rubalcava

Tras el desalojo, presuntamente, Patricia convenció a Alejandro para que simulara vivir solo y en situación precaria para ganar la lástima del público. Supuestamente, el dinero recaudado ha sido usado para salidas a restaurantes y otros gastos personales.

¿Quién es Patricia Larrañaga, la pareja de Alejandro Landero?

Hasta antes de volverse tendencia, se sabía que Alejandro Landero estuvo casado por varios años, pero quedó viudo en 2016. Se desconocía si se había vuelto a casar, pues, como él mismo llegó a mencionar, ya no le interesaba regresar al ámbito artístico.

En entrevista para TVNotas, reveló que ya tenía una nueva esposa. Señaló que no quería mencionar su nombre ya que era una figura pública y no quería que la atacaran en redes sociales. Posteriormente, Ruvalcaba contó que se trataría de Patricia Larrañaga. Aquí te dejamos quién es:

Patricia Larrañaga Carbajal se describe en redes sociales como una actriz, empresaria de espectáculos y mamá orgullosa.

Actualmente mantiene un bajo perfil y no se le ha visto en algún proyecto televisivo.

Estuvo casada anteriormente con Gerardo Acuña. Tienen 3 hijos en común.

Lleva casi años junto a Alejandro Landero

¿Cómo fue la historia de amor entre Patricia Larrañaga y Alejandro Landero?

De acuerdo con Mich Rubalcava, Patricia Larrañaba y Alejandro Landero llevan juntos desde el 2021. Si bien no ofreció más detalles sobre cómo se conocieron, en sus redes sociales, Patricia ha hecho algunas publicaciones señalando que son muy felices.

“¡Feliz aniversario, amor! ¡Ya tres años, qué rápido pasa el tiempo, gracias por tantos momentos juntos, aventuras, risas, llantos, por ser mi espejo, por tantas enseñanzas y aprendizaje! Por ser mi compañero de vida en las buenas y las no tan buenas, te amo con toda mi alma”, escribió en 2023.

El post más reciente juntos data de hace unas 11 semanas y es una serie de imágenes en las que se les ve celebrando en familia el cumpleaños de una amiga.

Durante la entrevista con TVNotas, Alejandro aseguró que tanto ella como su “familia política” lo han apoyado en todo momento, por lo que pidió a la gente que dejara de atacarlos.

