¿Alejandro Landero mintió? Por aparente fraude junto a la actriz Patricia Larrañaga habrían sido desalojados

La historia del actor Alejandro Landero, quien recientemente se volvió viral por supuestamente vivir en situación de calle, ha tomado un giro inesperado. Luego de la ola de solidaridad que generó su caso en redes sociales, diversas versiones comenzaron a poner en duda la veracidad de su situación e incluso surgieron acusaciones de fraude.

¿Alejandro Landero, actor de Rosa salvaje, vive en situación de calle?

Aunque Alejandro Landero reconoció estar atravesando un momento complicado, en exlusiva con TVNotas aclaró que nunca ha estado completamente solo, ya que su familia siempre lo ha apoyado. Según explicó, su situación actual se debe a una serie de dificultades recientes.

El actor mencionó que su intención siempre ha sido mudarse a Puerto Vallarta, donde asegura tener “varios proyectos” en puerta. Sin embargo, uno de los apoyos que esperaba recibir para concretar este cambio, no se materializó, lo cual complicó sus planes.

Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse… Se complicó. Alejandro Landero

A este revés se sumó un conflicto legal relacionado con el departamento donde vivía. De acuerdo con su versión, una persona estaría suplantando al verdadero propietario del inmueble, lo que ha generado problemas adicionales.

“El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó y tuve que dejar el departamento . No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, dijo.

¿Quién es Patricia Larrañaga y por qué aseguran que es pareja de Alejandro Landero, actor en presunta situación de calle?

Todo comenzó cuando una vecina de la colonia Condesa compartió en redes sociales un video de Alejandro Landero supuestamente viviendo en una combi, acompañado de cuatro gatos y una perrita. Aunque ya aclaró en exclusiva con TVNotas la situación real que está viviendo actualmente, el actor Alejandro Landero está en una nueva controversia.

A pesar de la versión ofrecida por los involucrados, el periodista Mich Rubalcava presentó una serie de declaraciones que apuntan a una estrategia fraudulenta presuntamente por parte de Alejandro Landero y Patricia Larrañaga. Según Rubalcava, ambos actores presuntamente mantendrían una relación sentimental desde 2021 y supuestamente han vivido juntos durante años, por lo que descarta que Landero esté realmente en situación de calle.

Jorge Carbajal en su programa, mandó a su reportera Nash Cisneros a investigar este tema. (...) Nash tuvo una entrevista con Alejandro Landero y con Patricia Larrañaga que es una exactriz, que ahora era la guía, la amiga, una amiga que tenía el señor Alejandro Landero. (...) Pues ni su guía, ni su amiga, ni nada. ¡Son pareja, querido público! Llevan años Patricia Larrañaga y Alejandro Landero siendo pareja hace años. Mich Rubalcava

Y la cosa no para ahí, además de que Mich Rubalcava reveló este presunto secreto de amor entre ambos, la situación de calle no existe porque tanto Alejandro como Patricia, habrían sido desalojados de su departamento.

¿Por qué acusan de fraude al actor Alejandro Landero y a Patricia Larrañaga?

El periodista Mich Rubalcava explicó que la pareja supuestamente habrían sido desalojados recientemente de un departamento en la colonia Condesa, donde habrían vivido con las hijas de Patricia y sus respectivas parejas. Rubalcava reveló que Patricia Larrañaga presuntamente habría obtenido el inmueble de forma cuestionable, habría argumentado que cuidaba a una mujer de la tercera edad que tenía derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad, pero solo hasta su muerte .

Alejandro y Patricia vivían aquí en la Condesa, en la calle de Veracruz, hasta hace una semana, porque por fin el dueño del departamento logró sacarlos. (...) Resulta que ese departamento tenía un dueño, en ese departamento vivía una viejita que se llamaba “Melita”. (...) Pati, que es muy buena envolviendo en la gente, se metió dizque a cuidar a la viejita, a la Sra. Melita. Mich Rubalcava

Tras la muerte de esta mujer, la pareja presuntamente habría vendido los bienes del departamento sin notificar al propietario legítimo ni la muerte de “Melita”, quien finalmente logró recuperarlo apenas hace unos días.

Ante el desalojo y, según la versión del periodista, Patricia presuntamente habría enviado a Alejandro a pedir ayuda simulando estar solo y sin hogar, estrategia que habría funcionado al apelar a la empatía ciudadana . El dinero recolectado, según denuncias de vecinos, habría sido utilizado por la pareja para comer en restaurantes y solventar otros gastos personales.

