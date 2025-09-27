Exestrella infantil de telenovelas es captado pidiendo limosna y en situación de calle, su mamá suplica ayuda

Nickelodeon es un canal que creó diversas series importantes e icónicas. Muchos de aquellos actores tomaron diferentes caminos y algunos otros viven actualmente en una situación preocupante. El caso de Amanda Bynes, parte de la serie All that, es ejemplo de ello. La actriz ha tenido problemas con los estupefacientes y ahora vende contenido exclusivo.

Otra de las series más recordadas, es sin duda, el Manual de supervivencia escolar de Ned. Actualmente, un actor de dicha serie fue visto en una situación vulnerable y el caso de manera inmediata se viralizó en redes sociales. ¿de quién se trata?

¿Quién es Tylor Chase, actor de Nickelodeon que vive en situación de calle?

Nickelodeon es un canal de televisión que logró posicionarse desde hace varios años, gracias a programas de entretenimiento que se dirigen (en su mayoría) a un público joven.

Fue entre el 2000 y 2015 que muchas series tuvieron gran éxito entre el público, tanto en los Estados Unidos como en México. Ese es el caso del “Manual de supervivencia escolar de Ned”, serie protagonizada por Devon Werkheiser, que en su papel de Ned, se volvió ícono de le televisión.

En dicha serie, tratan los problemas que algún estudiante puede sufrir mientras se encuentra en la escuela. Es ahí que hay un personaje que aparece recurrentemente en el programa: Martin Qwerly .

El personaje de Martin Qwerly es interpretado por Tylor Chase, un actor que recientemente fue visto en un sorprendente aspecto...y viviendo en la calle . Esto fue compartido en redes sociales y ha causado preocupación.

¿Por qué el actor Tylor Chase vive actualmente en situación de calle?

El pasado fin de semana, Tylor Chase volvió a ser noticia luego de que una usuaria de TikTok compartiera un video en el que se ve al actor en un estado visiblemente deteriorado. En la grabación, Chase se presenta mirando a la cámara:

“Hola, soy Tyler Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación” Tylor Chase, exactor de Nickelodeon

La publicación, con más de 3 millones de vistas y más de 300 mil likes, provocó una ola de comentarios por parte de fans que lo recordaban con cariño. Muchos expresaron preocupación por su bienestar y comenzaron a preguntarse qué había pasado con su vida después de la serie.

En otros videos publicados por la misma usuaria, se pueden ver más detalles del estado de Chase, lo que confirma que actualmente vive en la calle. A raíz de esto, comenzó una campaña para ayudarlo a salir de esa situación.

No se sabe la razón real por la que Tylor se encuentra en esta situación , algunos se preguntan si está relacionado al consumo de sustancias tóxicas o simplemente el dinero que ganó como actor, fue gastado de manera indiscriminada. Todo es mera especulación.

¿Hay una campaña de recaudación para apoyar al actor Tylor Chase?

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. A raíz de la viralización del video, se lanzó una campaña en GoFundMe con el objetivo de recolectar fondos para cubrir necesidades básicas de Tylor Chase como vivienda, comida y atención médica. Aunque no se ha revelado la cifra exacta recaudada hasta ahora, lo que sí se sabe, es que la mamá del actor pidió que no continuara la campaña . ¿Cuál es la razón?

En capturas difundidas por @lethallalli en redes sociales, la madre de Tylor Chase expresó su agradecimiento por la campaña de apoyo, pero solicitó de manera clara que no se entregara dinero directamente a su hijo.

Según relató, en el pasado ya había intentado ayudarlo económicamente, incluyendo la compra de teléfonos móviles para mantenerse en contacto, pero estos esfuerzos fueron en vano, ya que él los extraviaba al poco tiempo “los pierde en uno o dos días”, señaló.

Ante esta solicitud, la página de recaudación en GoFundMe fue pausada, y la tiktoker informó a sus seguidores que dejaría de aceptar donaciones. No obstante, agregó que podría reunirse con la madre de Chase para hacerle llegar lo que ya se había recolectado.

