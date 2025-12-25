El primer Santa Claus del cine mexicano y su trágico final ¿Quién fue José Elías Moreno y de qué murió?

José Elías Moreno, una de las figuras más queridas del cine de oro mexicano, dejó una marca imborrable en la memoria cultural del país gracias a una trayectoria que abarcó más de tres décadas. Su interpretación de Santa Claus en la película homónima de 1959, así como sus papeles en otras cintas, lo convirtieron en referente de generaciones. Sin embargo, el ícono falleció de forma trágica. ¿Qué le pasó?

José Elías Moreno, actor que murió en un trágico accidente / Redes sociales y canva

¿Cómo se convirtió José Elías Moreno en el primer Santa Claus del cine mexicano?

Cuando en 1959 el productor Cecilio García Camarillo y el director René Cardona preparaban la película Santa Claus, buscaban a un actor con presencia paternal, voz imponente y una imagen capaz de generar cariño inmediato entre niños y adultos. No querían solo un “Papá Noel simpático”, sino un personaje con fuerza, autoridad y también ternura, ya que la cinta mezclaba fantasía, moralidad y humor.

José Elías Moreno era, para entonces, uno de los actores más sólidos del cine de oro:



Tenía amplia experiencia interpretando figuras paternales.

Era muy querido por el público infantil gracias a papeles como el ogro en Pulgarcito .

. Poseía una dicción poderosa y un porte físico que transmitía autoridad sin perder calidez.

René Cardona lo había dirigido antes y conocía su disciplina y su capacidad para transformarse físicamente. Fue esta combinación de versatilidad actoral, carisma y presencia escénica lo que convenció al equipo de producción de que él era el Santa Claus ideal para la versión mexicana.

Su interpretación en Santa Claus (1959) es recordada porque mezcló varios elementos: ternura, autoridad moral y un carisma que trascendió la pantalla.

José Elías Moreno, primer actor que hizo a Santa Claus en el cine mexicano / Redes sociales y canva

¿Cómo murió José Elías Moreno, el primer Santa Claus del cine mexicano?

El 5 de julio de 1969, José Elías Moreno emprendió un viaje en carretera hacia Cuautla, Morelos, acompañado de su esposa, sus hijos y una amiga cercana con sus pequeños. El destino era una casa vacacional donde la familia solía pasar temporadas de descanso.

A bordo de un vehículo con tres filas, lleno al estilo de las “familias sardina” de las historietas mexicanas, los niños se quedaron dormidos mientras avanzaban por la vía México–Cuautla. De pronto, un estruendo los despertó. “ Yo nada más escucho como cacerolas y siento como que caímos ”, relató años después el hijo del actor.

El impacto fue devastador. La esposa de Moreno murió al instante y el actor quedó agonizante, recargado sobre el volante. Su hijo, aturdido y con el brazo fracturado, descendió del vehículo en busca de ayuda. La familia fue trasladada al Hospital Civil de Cuautla, donde se confirmaría la gravedad del estado del actor.

Pese a llegar con vida al hospital, José Elías Moreno presentaba un politraumatismo cráneo-encefálico que generó múltiples coágulos en el cerebro. Durante diez días se debatió entre la vida y la muerte

El 15 de julio de 1969, a los 58 años, el primer Santa Claus del cine mexicano dejó de respirar . Fue sepultado en el lote de actores del Panteón Jardín, donde continúa siendo visitado por admiradores que recuerdan su enorme contribución al cine nacional.

José Elías Moreno padre, murió en accidente / Redes sociales

¿Quién fue José Elías Moreno y cuál fue su trayectoria?

Nacido el 12 de noviembre de 1910 en San Antonio, Jalisco, José Elías Moreno llegó a la Ciudad de México en busca de oportunidades artísticas. Su primera aparición en cine se dio en 1937 como extra en Nostradamus, pero muy pronto comenzó a destacar por su presencia escénica, su voz profunda y su capacidad para interpretar personajes entrañables.

En teatro también forjó una sólida carrera de 32 años, consolidándose como un actor versátil capaz de dominar papeles dramáticos y humorísticos. Conquistó especialmente al público infantil, con actuaciones inolvidables como el ogro de Pulgarcito.

Sin embargo, su papel más popular sería el de Santa Claus, personaje al que dio vida en el clásico mexicano de 1959, una interpretación que se mantiene vigente en la tradición navideña del país.

Con más de tres décadas de actividad profesional, Moreno dejó huella en un cine que vivía su época más brillante. Actores, directores y públicos lo reconocían como un talento natural y disciplinado, cuya presencia en pantalla generaba un carisma único.

