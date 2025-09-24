Muere a los 87 años actriz que conquistó el cine en los años 60 ¿Quién fue Claudia Cardinale y de qué murió?

Este 23 de septiembre de 2025, el mundo del cine se viste de luto con la partida de Claudia Cardinale, una de las actrices más emblemáticas del séptimo arte. La estrella italiana murió los 87 años en Nemours, Francia, donde residía desde hace décadas.

¿De qué murió Claudia Cardinale, actriz del cine italiano?

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la causa de la muerte de Claudia Cardinale. La información oficial indica que murió el 23 de septiembre de 2025 a los 87 años, en la comuna de Nemours, cerca de París, acompañada por sus hijos

Su agente, Laurent Savry, compartió un mensaje emotivo destacando que “nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista”, pero no mencionó detalles médicos o circunstancias particulares relacionadas con su muerte.

Mira: Muere conductora de Telediario; la avioneta en la que viajaba se estrelló: ¿Quién fue Débora Estrella?

Claudia Cardinale famosa actriz y diva del cine italiano murió este 23 de septiembre. / IMDB

¿Quién fue Claudia Cardinale, actriz del cine italiano?

Nacida en Túnez en 1938, hija de inmigrantes sicilianos, Claudia Cardinale fue descubierta tras ganar un concurso de belleza que la llevó al Festival de Venecia. Aunque al principio no hablaba italiano y no deseaba ser actriz, su magnetismo frente a la cámara la convirtió rápidamente en una figura central del cine italiano.

Su debut en “Rufufú” (1958) fue solo el inicio de una carrera que la llevaría a trabajar con directores legendarios como Federico Fellini, Luchino Visconti y Sergio Leone. Películas como “El gatopardo”, “Ocho y medio” y “Érase una vez en el Oeste” la consolidaron como una estrella internacional.

Claudia Cardinale no solo fue admirada por su belleza, sino también por su fuerza interior. A los 19 años, enfrentó un embarazo producto de una violación, una historia que mantuvo en secreto durante años. Su hijo Patrick fue criado como su “hermano menor” hasta que ella decidió revelar la verdad, mostrando una valentía que también caracterizó su carrera.

Durante casi tres décadas fue pareja del director Pasquale Squitieri, con quien compartió vida y proyectos. En sus últimos años, se dedicó a causas sociales, siendo embajadora de buena voluntad de la UNESCO y defensora de los derechos de las mujeres.

Mira: Dos actrices mexicanas atentaron contra su vida y dejaron cartas inquietantes, esta es su trágica historia

Claudia Cardinale famosa actriz y diva del cine italiano murió este 23 de septiembre. / IMDB

¿Cuáles son las películas más famosas de Claudia Cardinale?

Con más de 130 películas en su haber, Claudia Cardinale fue homenajeada en 2023 por el MoMA de Nueva York, que proyectó 23 de sus películas restauradas. Algunas de sus películas más famosas son:

“El Gatopardo” (1963) de Luchino Visconti, donde interpretó a Angélica, un papel icónico en la historia del cine italiano.

“Ocho y medio” (1963) de Federico Fellini, considerada una de las mejores películas de la historia, donde dio vida a Claudia.

“La Pantera posa” (1963) de Blake Edwards, en la que actuó junto a Peter Sellers y David Niven.

“Erase una vez en el Oeste” (1968) de Sergio Leone, un clásico del spaghetti western, en el que fue la protagonista femenina Jill McBain.

“Cartouche” (1962), una exitosa cinta francesa de aventuras junto a Jean-Paul Belmondo.

“Rocco y sus hermanos” (1960) de Luchino Visconti, uno de los filmes más reconocidos del neorrealismo tardío.

“Fitzcarraldo” (1982) de Werner Herzog, rodada en la selva amazónica con Klaus Kinski.

Mira: ¿Débora Estrella presentía su muerte? Exhiben publicaciones dedicadas a su amigo fallecido ¡Hace una semana!