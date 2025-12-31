¿Lucila Mariscal está en un asilo? Esto reveló su mánager ¿abandonaron a la actriz?: “El adiós”

Lucila Mariscal se encuentra actualmente en La Casa del Actor, tal como ella misma adelantó a TVNotas. La actriz ingresó al recinto para recibir atención especializada a los 83 años, sin embargo, también prepara una gira de despedida de Lencha, su icónico y recordado personaje.

El mánager de Lucila Mariscal explicó que la actriz se encuentra en La Casa del Actor y detalló cómo fue el proceso de ingreso. / Foto: Redes sociales

¿Lucila Mariscal está en un asilo?

En noviembre, durante una entrevista con TVNotas, la actriz Lucila Mariscal mencionó que, si llegara el momento de considerar su retiro, lo haría con la intención de no ser una carga para su familia. La actriz comentó que su opción sería irse a La Casa del Actor, donde podría vivir rodeada de colegas y amigos.

“La Casa del Actor no tiene nada que ver la que conocimos hace años, con los servicios que tiene para las personas que van. Yo sí me iría, pero ya si me gustaría, es otra cosa”, señaló la actriz.

Posteriormente surgieron rumores en medios y redes sociales de que la actriz fue abandonada en un asilo, sin embargo, Elias Cañete, manager de Lucila Mariscal, desmintió esta versión. Durante una entrevista para el programa de YouTube Sin lisonja, del periodista Álex Kaffie, Cañete detalló: “No sé de dónde surgió el rumor. Fue decisión de ella, fuimos a conocer La Casa del Actor, le encantó a la señora Lucila. Ella decidió ya al conocer la casa. Hicimos todo el papeleo que se requiere, se mandó a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y lo mandó a La Casa del Actor, fue aceptada”.

Cañete agregó que Lucila Mariscal ingresó a La Casa del Actor el 1 de diciembre y que mantiene contacto con su familia, destacando que su nieto la visita regularmente. La actriz y comediante tomó la decisión de mudarse al lugar tras conocer los servicios que ofrece, cumpliendo con lo que había anticipado meses antes sobre su retiro y su bienestar.

El representante de Lucila Mariscal habló sobre su estancia en La Casa del Actor y aclaró las versiones que circularon en redes y medios. / Foto: Redes sociales

¿Lucila Mariscal se despide de Lencha?

Lucila Mariscal compartió a TVNotas que atravesó un momento de tristeza tras despedirse de su personaje Lencha, al que dio vida durante más de 40 años sobre los escenarios. La actriz explicó que decidió guardar este personaje en el baúl, marcando el cierre de una etapa que formó parte importante de su carrera artística y de su relación con el público.

“Estoy despidiendo a este personaje, el cual tenía mucha energía y bailaba muy padre, pero con la edad se va terminando eso”, expresó Mariscal, al señalar que con el paso del tiempo tuvo que tomar mayor cuidado en el escenario.

Lucila Mariscal agregó que su decisión también responde a evitar situaciones que puedan ponerla en riesgo durante una función. “Uno ya va teniendo mayor cuidado arriba del escenario, porque puedes caerte y hacer el ridículo, y eso no quiero que me pase. La gente se ríe mucho de las babosadas que digo. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Por eso quiero ver al público y hacerlo feliz un rato con mucho gusto”, concluyó.

Además, su mánager reveló que Lucila comenzará con su gira del “adiós": “Va a empezar, ahora sí que como todos, la gira del adiós, pero esta sí es verdadera, la señora quiere trabajar máximo un año en show”.

La actriz Lucila Mariscal. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal nació el 18 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Es actriz, compositora, cantante y comediante, con una trayectoria que supera los 50 años en el medio artístico. Inició su carrera a finales de la década de 1960 y desde 1969 ha trabajado tanto en la actuación como en la dirección teatral. Es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y ha desarrollado su carrera en cine, televisión y teatro.

A lo largo de su trayectoria, Lucila Mariscal es conocida por el público por su personaje Lencha, al que interpretó durante décadas en distintos escenarios. Su trabajo en teatro le valió reconocimientos, entre ellos el premio a mejor actriz dramática en 1979 por la obra Muertos sin sepultura. Con su trabajo escénico, se presentó en recintos internacionales como el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidis, y el Moulin Rouge en París, Francia.

En 2009, Mariscal se alejó de los escenarios tras atravesar una depresión derivada de la desaparición de su hijo, Andrei Alexis Hernández Mariscal. Años más tarde retomó su actividad artística y en 2019 realizó una gira por México con el personaje de “La princesa Yamilé” en la obra Luminaria, de Emilio Carballido, además de otras puestas en escena y su Show del Moñoñongo, con presentaciones en México y Estados Unidos.

