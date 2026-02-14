¿Isidora Vives se suma a la pelea por Teresa? La actriz pide una oportunidad para tener el protagónico

La búsqueda de la actriz que dará vida a la nueva versión de Teresa continúa en tendencia, y la competencia por el protagónico se mantiene abierta. En medio de especulaciones y nombres que han surgido en las últimas semanas, ahora se suma el de Isidora Vives.

No te pierdas: Mi amor chiquito: Silvia Navarro se va de vacaciones con actriz de Si Nos Dejan

Isidora Vives levanta la mano para protagonizar Teresa en nueva versión. / Foto: Redes sociales

¿Qué actrices suenan para interpretar a Teresa?

Los rumores sobre una posible nueva versión de Teresa comenzaron a tomar fuerza en redes sociales a partir de una imagen creada con Inteligencia Artificial en la que Danna aparecía caracterizada con un maquillaje oscuro en los ojos. La publicación detonó comentarios que la colocaban como opción para dar vida al personaje que en televisión interpretaron Salma Hayek y Angelique Boyer. Sin embargo, durante un encuentro con medios, la cantante y actriz aclaró que no existe confirmación alguna y explicó el origen de la conversación digital. “¿Cómo crees? Hicieron una imagen muy fea de ella y la viste, ¿no?”, expresó.

En paralelo, Elaine Haro también fue cuestionada sobre la posibilidad de una nueva adaptación de Teresa y sobre si ella podría asumir el papel. En entrevista con Televisa Espectáculos, la actriz señaló que ha escuchado sobre el proyecto, pero que no cuenta con información confirmada y que, por ahora, su interés profesional se orienta hacia otros géneros. “Sí, me gustaría más hacia la comedia, tal vez, entonces no sé. Se escuchan rumores de que van a hacer Teresa…”, comentó.

Haro también se refirió a Danna, quien ha sido mencionada en distintas versiones como posible protagonista. La actriz habló sobre lo que implica construir un personaje de ese perfil y destacó la preparación actoral como herramienta para asumir distintos retos en la ficción. “Danna tiene gran personalidad, esos personajes son de mucha personalidad, pero uno es actor, uno se prepara y puede interpretar a cualquier personaje”, dijo Elaine Haro. Mientras tanto, la producción no ha confirmado quién encabezará el proyecto.

No te pierdas: Isidora Vives destapa experiencia de acoso

La actriz chilena Isidora Vives habló sobre su interés en interpretar a Teresa. / Foto: Redes sociales

¿Isidora Vives quiere ser Teresa?

En medio de las especulaciones sobre una posible nueva versión de Teresa, Isidora Vives fue cuestionada sobre si le gustaría interpretar al personaje de Teresa. La actriz no evitó el tema y habló abiertamente sobre el interés que ha generado el proyecto entre el público y otras figuras del medio.

Durante una entrevista con medios en la premiere de la película ¿Quieres ser mi novia?, protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, la actriz reconoció que la conversación en redes sociales ha colocado distintos nombres sobre la mesa, pero dejó clara su postura ante la posibilidad en protagonizar la historia.

“Ay, me encantaría. Está complicado, yo veo que mucha gente quiere hacerlo, que la gente está diciendo ‘Quiero que sea tal y tal y tal’, pero la verdad es que me encantaría. Yo me pinto el pelo de negro, ustedes llámenme, yo de una. Claro, yo soy fan”, reiteró la actriz.

No te pierdas: Fernanda Urdapilleta se deja ver como nunca a poco tiempo de dar a luz: así luce la actriz | FOTOS

¿Isidora Vives como Teresa? Esto dijo sobre el icónico personaje. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Isidora Vives?

Isidora Vives nació el 28 de septiembre de 2002 en Concepción, Chile. Es actriz y ha desarrollado parte de su carrera en México. Se dio a conocer en 2014 al integrarse a la telenovela Mi corazón es tuyo, producción en la que interpretó a Alicia Lascuráin. Inicialmente realizó pruebas para otro personaje, pero el productor Juan Osorio le otorgó ese papel, que también llevó a la versión teatral del proyecto.

Un año después participó en la telenovela Despertar contigo. Tras un periodo alejada de la televisión por motivos académicos y familiares, regresó en 2021 con la producción de TelevisaUnivision Si nos dejan, donde interpretó a Miranda Montiel. Por este trabajo obtuvo el reconocimiento en los Kids Choice Awards como Actriz Favorita en 2021 y 2022.

En 2022 formó parte de la webserie Bocetos, de CanelaTV, con el personaje de Begoña. Ese mismo año asumió el rol protagónico-antagónico de Natalia Moncada en la telenovela Mi secreto y participó en la película Háblame de ti, donde interpretó a Mariana, ampliando así su presencia tanto en televisión como en cine.

No te pierdas: Andrea Noli revela cómo enfrenta su hija la relación con Jorge Salinas ¿ya lo perdonó? “Es la nueva etapa”