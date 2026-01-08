¿Danna rechaza ser Teresa por Angelique Boyer? Responde a rumores y lanza fuerte mensaje sobre la actriz

Danna respondió a los rumores que circularon en redes y que señalaban un supuesto rechazo a interpretar a Teresa por la presencia de Angelique Boyer, aclarando su postura ante estas versiones. La cantante y actriz habló del tema y aprovechó para enviar un mensaje directo sobre su colega, con el objetivo de poner contexto a la información que comenzó a difundirse en torno a una posible comparación entre ambas.

No te pierdas: Eleazar Gómez asegura que su sentencia fue “injusta” tras golpear a su expareja: “Me pusieron un cuatro”

Danna aclara rumores sobre Teresa y se pronuncia sobre Angelique Boyer. / Foto: Redes sociales

¿Danna será Teresa en una nueva telenovela?

El rumor sobre una supuesta nueva versión de Teresa protagonizada por Danna comenzó a tomar fuerza en redes sociales luego de que se difundió una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) en la que la cantante y actriz aparecía con maquillaje oscuro en los ojos, un rasgo que muchos asociaron de inmediato con el personaje.

La fotografía fue suficiente para detonar especulaciones, comentarios y teorías entre usuarios, quienes comenzaron a compartir la imagen y a plantear la posibilidad de que Danna retomara el papel que en su momento interpretó Angelique Boyer.

Ante la rápida propagación de las versiones, fue la propia Danna quien reaccionó desde sus redes sociales para frenar los rumores. Sin emitir un anuncio oficial, la artista respondió de manera directa al rumor utilizando un sticker de Wendy Guevara, con el que desmintió que vaya a protagonizar Teresa. Con esa respuesta, dejó claro que no existe ningún proyecto en desarrollo relacionado con la telenovela y que la conversación surgió únicamente a partir de contenido generado en redes sociales.

No te pierdas: Actor de ‘Atrévete a soñar’ presume a su bebé arcoíris y su impresionante parecido con él

Danna rompió el silencio sobre una posible nueva versión de Teresa. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Danna no quiere interpretar a Teresa?

Danna respondió a los rumores que la señalaban como posible protagonista de una nueva versión de Teresa, luego de que en redes sociales se usó una imagen suya creada con Inteligencia Artificial en la que aparecía caracterizada de forma similar al personaje.

“¿Cómo crees? Hicieron una imagen muy fea de ella y la viste, ¿no?”, dijo la cantante y actriz recordada por telenovelas como María Belén y Amy, la niña de la mochila azul durante un encuentro con medios.

Danna también se refirió a Angelique Boyer, actriz que es recordada por interpretar a Teresa, dejando clara su postura sobre el personaje y su legado, destacando que ella no interfiere en su decisión de interpretar a la recordada villana.

“Mi Angelique hermosa, la amo, la amo, no hay Teresa como ella. Si algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo, claro que sí, me encantaría. Yo crecí con Teresa, imagínate. Por ahora estoy tan enfocada en mi música que no me daría la vida ni el tiempo. Vienen muchos proyectos este año y, bueno, vienen cosas muy lindas”, destacó Danna.

No te pierdas: Danna recibe “Flores el patrón” y su reacción se vuelve viral: “Se vio muy icónic”

Danna aclara los rumores sobre su participación en la nueva versión de Teresa. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Danna?

Danna, nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, es una cantante y actriz que inició su carrera desde la infancia dentro de la televisión. Su debut actoral se dio a principios de los años 2000 en producciones infantiles, entre ellas Rayito de luz y María Belén, donde obtuvo reconocimiento por su primer papel protagónico. Con el paso del tiempo, continuó participando en telenovelas y series como:



Atrévete a soñar

La familia P. Luche

La rosa de Guadalupe

La Doña.

Además de consolidar una proyección internacional al interpretar a Lucrecia Montesinos en la serie española Élite, de Netflix.

En paralelo, Danna desarrolló una carrera musical que abarca géneros como el pop, el dance-pop y el reguetón. Ha lanzado siete álbumes de estudio y dos EP, además de realizar giras por México, Latinoamérica y Estados Unidos. Su discografía incluye producciones como K.O, Sie7e y Childstar, que han recibido certificaciones por parte de AMPROFON. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversos artistas y ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales, además de participar como jurado en programas musicales como La Academia y Top Star ¿Cuánto vale tu voz?

No te pierdas: Danna rompió el silencio y revela la verdadera razón por la que acortó su nombre