¿Alex Hoyer, novio de Danna, celoso? La cantante se reencuentra con su ex y se muestran muy cariñosos

Danna se reencontró con su ex Jorge López, el actor chileno a quién conoció en “Elité”. Luego de confirmar en 2024 que había tenido un romance con el actor que le rompió el corazón a hacerle ghosting o sea desaparecer de su vida como si nada. Danna se reencontró con Jorge López que interpretó a Valerio en la segunda temporada de “Élite”, durante un evento de una revista en México. Ambos fueron captados por los asistentes muy felices, sonriendo y abrazados, disfrutando de un momento especial, probablemente tras varios años sin verse sin rencores del pasado.

En redes, muchos usuarios celebraron su reencuentro, recordando que eran una pareja muy querida por sus fans: ‘Cenizas quedan’, ‘Sentí la química’, ‘En Saturnoooooo viven los hijos que nunca tuvimos’, ‘Se ven hermosos’.” El video generó dudas sobre la reacción de Alex Hoyer, quien también estaba en el evento ¿se puso celoso por la cercanía entre Danna y Jorge López?

Mira: Paris Hilton celebra su cumpleaños 44 con lujosa fiesta y Danna asisitó como invitada de honor

Danna se reencontró con su ex Jorge López, ¿su novio se enceló? / Redes sociales

¿Alex Hoyer celoso de Jorge López, ex de Danna, su novia?

Al parecer, el encuentro de Danna y Jorge López no representaría ningún conflicto para Alex Hoyer, quien asistió al avento acompañando a su novia y hasta compartió una historia apoyando su presentación. Durante el evento, Danna se encargó de la parte musical e interpretó la canción “Amor eterno” de Juan Gabriel.

“Qué hermoso cantas chi...”, escribió junto a un corazón.

Además, el cantante aprovechó para presumir el elegante look de Danna en este evento dedicado al Día de Muertos con un emoji de corona para su reina, mostrando que la velada fue especial y llena de buenos momentos

¿Novio de Danna celoso? La cantante se reencuentra con su ex Jorge López / Redes sociales

Mira:Danna desafía críticas por usar la Virgen de Guadalupe en su ropa interior

¿Cómo fue el noviazgo de Danna con Jorge López, actor de Élite?

Danna conoció a Jorge López en la segunda temporada de Élite, donde él interpretaba a su hermanastro, con quien tenía una relación secreta. Cuando terminó la serie, comenzaron a surgir rumores de que entre ellos había algo más que amistad, pero esto no se confirmó hasta el 2024.

Danna Paola reveló que mantuvo una relación sentimental con Jorge López durante las grabaciones de Élite en España, describiéndola como un “amor ordinario” que terminó abruptamente cuando él la ghosteó, desapareciendo sin explicación durante más de dos años.

“Me habló el día de mi cumpleaños, hace dos años y ya no volvimos a hablar nunca más. Todo bien, me fui y él me habló el día de mi cumpleaños, yo ya estaba con Alex y estaba en el estudio (…), ¿es neta? Desapareciste como un año y medio sin hablarme y de repente me hablas: ‘¿cómo estás? Te extraño’”.

La experiencia inspiró dos de sus canciones: “Amor Ordinario” y “Amanecer”, tras recibir la llamada de Jorge un año y medio después, justo en su cumpleaños, cuando ella ya estaba con Alex Hoyer y se dio cuenta que ambos estaban mejor separados.

Danna Paola sorprende al reencontrarse con su ex y mostrarse muy cercana: ¿qué dirá Alex Hoyer? / Redes sociales

Mira: Danna revela que Michel Duval, hijo de Consuelo Duval fue su novio: “Fue mi primer amor”

¿Quién es Jorge López, el actor chileno que conquistó a Danna?

Jorge López Astorga es un actor chileno nacido el 30 de octubre de 1991 en Llay Llay, región de Valparaíso, Chile. Es reconocido internacionalmente por su participación en exitosas series juveniles y dramas de plataformas como Disney+, Netflix y Prime Video.

Jorge López estudió actuación en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Santiago de Chile. Inició su carrera en producciones locales como Decibel 110, Los 80 y Mamá Mechona.

Su gran salto a la fama llegó con Soy Luna (2016–2018), de Disney Channel, donde interpretó a Ramiro Ponce, papel que le permitió mostrar su talento como actor, cantante y bailarín.

Posteriormente, conquistó al público internacional al interpretar a Valerio Montesinos Rojas, el carismático y rebelde hermanastro de Lucrecia en “Élite” (2019–2020), una de las series más populares de Netflix.

Películas y series:



“Soy Luna” (Disney Channel)

“Élite” (Netflix)

“Temporada de Verão” (Netflix)

“Now and Then” (Apple TV+)

“Operación Marea Negra” (Prime Video)

“Mala Fortuna” (Prime Video)

“Quebranto” (Disney+, 2025)

“The Other Zoey” (2023)

“Sayen: La Ruta Seca” (2023)

“Violeta se fue a los cielos” (2011)

Antes de dedicarse a la actuación, Jorge estuvo a punto de estudiar Odontología, pero una crisis que lo llevó a seguir su verdadera vocación artística.

También fue bailarín en la apertura de un gimnasio de Madonna en Toronto y, en 2025, formó parte del jurado del Festival de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más importantes de Chile.

Mira: Danna responde a señalamientos de copiar a Karol G, ambas se inspiraron en telenovelas mexicanas para su nueva música