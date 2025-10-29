Eleazar Gómez rompe el silencio y revela cómo es vivir en la cárcel: “El mundo hablando de mí”

Tras cinco años de mantener silencio sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida, Eleazar Gómez decidió hablar en La granja VIP sobre su experiencia en prisión. En el programa, el actor y cantante compartió detalles de cómo su paso por la cárcel en 2020 cambió su vida de manera radical y lo obligó a replantearse su futuro tanto personal como profesional. ¿Qué dijo?

Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Eleazar Gómez, actual habitante de La granja VIP, estuvo en la cárcel?

El nombre de Eleazar Gómez sigue vinculado a su pasado judicial. En el año 2020, el actor fue arrestado tras la denuncia presentada por su entonces pareja, la cantante Tefi Valenzuela, por un caso de violencia familiar.

Este proceso legal lo llevó a permanecer en prisión cerca de cinco meses , hasta que obtuvo la libertad condicional al reconocer su responsabilidad como parte de un acuerdo con las autoridades. Además, tuvo que pagar una compensación a Tefy y disculparse públicamente con ella.

Este episodio dejó una huella profunda en su trayectoria profesional y continúa siendo un punto de referencia entre el público. En redes sociales, varios usuarios han retomado el tema para cuestionar su inclusión en La granja VIP, argumentando que su participación podría representar un posible riesgo para los demás concursantes. Aquí algunos de los comentarios:



“No aprendió nada”,

“Siempre se le nota la agresividad” y,

“Nunca debió volver a la televisión”.

Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Qué dijo Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su experiencia en la cárcel?

Durante una conversación con Sergio Mayer Mori en La granja VIP, Eleazar Gómez recordó que el escándalo judicial llegó justo cuando su carrera artística estaba en auge. Con proyectos en puerta y un reconocimiento creciente tanto en televisión como en la música, su vida dio un giro de 360 grados.

Mucha gente sabe una parte, hace 5 años cambió mi vida en 360 grados, me pasó en un momento crucial, me estaba yendo poca mad... Eleazar Gómez

Eleazar describió la sensación de pérdida total que vivió al ser detenido: “Como si te apagaran la luz”.

El impacto no solo fue personal, sino también profesional. La imposibilidad de continuar con sus proyectos artísticos y la abrupta interrupción de su vida cotidiana dejaron secuelas emocionales que el actor describe como profundas y difíciles de superar.

Para Eleazar, lo más difícil fue el llegar a un lugar donde “no tenía voz para defenderse del escrutinio público. Incluso, señaló que estuvo a punto de abandonar su carrera en el medio artístico.

Estaba en un lugar donde perdí la voz, la capacidad de defenderme, decir algo. (...) Pensé dejar todo el medio artístico... dije que ya no quería dedicarme a esto. Estaba hasta la mad…, todo el mundo hablando de mí, diciendo. No saben nada. Eleazar Gómez

Al final del encuentro, a pesar de todas las palabras de Eleazar, aseguró que no regresaría el tiempo para cambiar las cosas, pues de todo lo que ha pasado y vivido, lo agradece. Sergio le agradeció por abrir su corazón él y ambos finalizaron con un abrazo.

¿Quiénes son las exparejas de Eleazar Gómez, participante de La granja VIP, y por qué terminaron?

Durante su trayectoria en el medio artístico, Eleazar Gómez ha mantenido diversas relaciones sentimentales con figuras del espectáculo. Sin embargo, la mayoría de ellas no ha tenido un final positivo. El actor ha sido señalado en varias ocasiones por comportamientos considerados “violentos” o “agresivos”, lo que ha generado controversia a lo largo de los años. A continuación, un repaso por algunas de sus relaciones más conocidas:



Danna: En 2009, mientras ambos protagonizaban la telenovela Atrévete a soñar , Eleazar Gómez TVNotas difundió un video en el que se les observa discutiendo intensamente , e incluso se aprecia al actor lanzándole insultos a la cantante.



, e incluso se aprecia al actor lanzándole insultos a la cantante. Vanessa López: Más adelante, Eleazar sostuvo una relación con la modelo Vanessa López, la cual duró menos de un año. Tras su separación, la joven declaró públicamente que el actor era celoso y tenía actitudes agresivas, declaraciones que volvieron a ponerlo en el centro de la polémica: “ He recibido amenazas por parte de él. Sí, fue una relación con mucha violencia ”, expresó.



”, expresó. Elia Ezrré: Al inicio de su relación, la modelo no daba crédito a las acusaciones que Vanessa López había hecho contra Eleazar e incluso salió en su defensa . Sin embargo, después de varios meses juntos, la relación llegó a su fin. Tiempo más tarde, Elia confesó que también había experimentado episodios de violencia durante su convivencia con el actor: “Se presentó como un hombre perfecto… Después de que me fui a vivir con él, empezaron las cosas. Primero los celos, después empujoncitos, después jalones de cabello. Es una persona agresiva, manipuladora; es un mentiroso. Yo tenía casi 20 y él 31. Lo intenté ayudar”, puntualizó.



. Sin embargo, después de varios meses juntos, la relación llegó a su fin. Tiempo más tarde, Elia confesó que también había experimentado episodios de violencia durante su convivencia con el actor: “Se presentó como un hombre perfecto… Es una persona agresiva, manipuladora; es un mentiroso. Yo tenía casi 20 y él 31. Lo intenté ayudar”, puntualizó. Gaby Ruiz: Solo duraron 20 días. La exintegrante de Acapulco Shore dijo que el actor, además de inestable, era agresivo: “Tenía sus arranques. Cambios de humor. Hasta con sus amigos era de estar muy tranquilo a enojarse”, indicó.

