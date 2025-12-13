Actor de Como dice el dicho y colaborador de Hoy vive susto en Japón tras fuerte terremoto: “No entendía nada”

Un actor de Como dice el dicho vive horas de incertidumbre tras quedar atrapado en Japón, justo cuando un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la región y paralizó a miles de personas. El intérprete, que viajó por motivos personales, se encontró en medio del caos provocado por la fuerte actividad sísmica.

¿Qué actor de Como dice el dicho está atrapado en Japón?

Pepe Valdivieso, actor de Como dice el dicho y exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, vivió momentos tensos durante sus vacaciones en Japón, luego de que un sismo de magnitud 7.6 sacudió el norte del país frente a Misawa.

El movimiento telúrico tomó por sorpresa a residentes y visitantes, dejando al menos 30 heridos, de acuerdo con las autoridades niponas.

Famoso de Como dice el dicho queda atrapado en Japón en medio del sismo de 7.6 / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Valdivieso?

Pepe Valdivieso relató a sus seguidores el momento de incertidumbre que vivió durante el terremoto de 7.6 ocurrido en Japón, país donde actualmente se encuentra de vacaciones. A través de una historia que publicó en sus redes sociales oficiales, el actor compartió que se encuentra fuera de peligro, aunque el impacto inicial lo tomó por sorpresa.

En su mensaje, Valdivieso agradeció la preocupación y explicó cómo vivió los primeros instantes del sismo: “Hola, gracias por preocuparse, estoy bien. Llegó a una parte más al norte de donde yo estaba, gracias a Dios, y todo bien. Apenas voy despertando y veré si hay protocolos o algo, pero espero que todo bien”, escribió mientras trataba de mantenerse informado sobre las medidas locales que se implementarían en la zona por el movimiento telúrico.

El actor del reconocido programa de televisión abierta también describió la confusión del momento, marcada por el idioma y las señales de emergencia: “El susto estuvo cañón porque no entendía nada de lo que decían más que alarmas”.

Valdivieso expresó su gratitud por las muestras de apoyo y afirmó que retomó su trayecto sin inconvenientes. También subrayó que las autoridades del lugar actuaron de forma ordenada y que él acató cada indicación hasta que la advertencia fue levantada.

Pepe Valdivieso relató cómo vivió el sismo en Japón. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Pepe Valdivieso?

Pepe Valdivieso, nacido el 12 de diciembre de 1989, es un actor mexicano que ha construido su carrera a partir de proyectos televisivos y cortometrajes que lo han llevado a consolidarse como un rostro familiar en la pantalla. Su trayectoria comenzó en 2013, cuando hizo su debut en el corto Blackwater, trabajo que marcó el inicio de una etapa de formación y crecimiento dentro de la industria audiovisual.

El reconocimiento llegó en 2015 con su primer papel recurrente como Lalo Peña en la serie Paramédicos, personaje que lo posicionó ante una audiencia más amplia y le abrió la puerta a proyectos posteriores. Tiempo después integró el elenco de Como dice el dicho, donde interpretó a Gabriel, reforzando su presencia en la televisión mexicana.

Además de actuar, Valdivieso ha explorado el ámbito creativo desde otro ángulo: la escritura. En 2017 se acreditó como guionista del cortometraje Maíz Supreme, una faceta que confirma su interés por desarrollar historias tanto frente como detrás de cámara. Con una carrera diversa y en constante movimiento, Pepe Valdivieso se ha consolidado como un talento multifacético dentro de la ficción nacional.

