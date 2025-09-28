Actriz de ‘Como dice el dicho’ se divorcia tras 4 años de ‘ir y venir’: “Entendí que quería estar sola”

No todos los matrimonios terminan en “felices para siempre”, hay algunos, como el de Vanesa Restrepo y Mariano Palacios, que tienen que terminar cuando las cosas ya no funcionan para sanar y abrir nuevos caminos.

Vanesa Restrepo y Mariano Palacios / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

Checa: ¿Alex Montiel y Dana Arizu, su esposa, al borde del divorcio tras revivir infidelidad? Toman fuerte decisión

¿Por qué Vanesa Restrepo, actriz de ‘Como dice el dicho’, se divorcia de Mariano Palacios?

Con gran tranquilidad, la actriz Vanesa Restrepo nos contó cómo se dio cuenta de que su relación ya no daba para más: “Nuestros caracteres ya no compaginaban y peleábamos mucho. Mariano y yo terminamos por primera vez en noviembre de 2021 y tomé la decisión de irme a Colombia para entender que ya no estaba con él. De hecho, me alejé del medio y reingresé a la universidad para terminar mi carrera de Ingeniería. Me gradué y estuve lejos de él como 6 meses”.

“En julio de 2022 fue a buscarme y fue un ir y venir en nuestra relación, la cosa más tóxica. Era algo raro, porque los 2 teníamos ganas de que volviera a funcionar, pero no lo lográbamos”. Vanesa Restrepo

Se aferraban a lo ya imposible. “Después de Colombia, él se regresó a Los Ángeles y meses después lo alcancé y lo volvimos a intentar, pero al mes entendí que no funcionábamos y fue cuando me vine a vivir a México. Después todavía regresamos una vez más, pero ya no podíamos. Le escribí una carta de 8 páginas y él me agradeció mi claridad. Él me decía que sí quería luchar, pero ahí entendí que yo quería estar sola”.

El pasado 2 de septiembre, después de un largo proceso, finalmente firmaron su divorcio: “De ahí estuvimos como un año y medio intentando separarnos y apenas hace unos días ya le pusimos punto final a la relación con la firma del divorcio”.

Vanesa Restrepo se divorcia de Mariano Palacios / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

Te recomendamos: Esposa de Alexis Ayala borra fotos de viajes con actor, ¿divorcio o estrategia?

¿Cómo fue el divorcio de Vanesa Restrepo y Mariano Palacios?

Se reencontraron para realizar el trámite, y asegura que se sintió en paz al reconocer que la relación que tuvieron no fue mala del todo y que está agradecida por lo que aprendieron juntos: “Fue lindo volver a verlo. Como no tuvimos hijos y no tenemos cosas en conjunto que hacen que los trámites sean más complicados, fue muy sencillo el proceso. Nos despedimos con un abrazo y deseándonos lo mejor, sabiendo que nosotros somos amigos desde 2009. Después iniciamos una relación que duró 8 años y eso no se borrará. Mariano es una persona importantísima para mí”.

Vanesa sabe que cada persona tiene su proceso para entender y asimilar las emociones: “Estamos en constante transición. No todos somos iguales. Hay que aceptar que muchas personas se van, otras llegan y otras se quedan. Es un aprender constante. Hay que normalizar que las amistades o las relaciones de pareja no tienen que ser para toda la vida. No nos tenemos que quedar donde ya no somos felices”.

Requirió de ayuda profesional para sanar y retomar su vida y su carrera. “Me tomó años reconstruirme. Lo más difícil que me ha pasado en la vida es separarme de Mariano, y mira que me han pasado cosas fuertes, pero este proceso casi no lo logro. Me costó lágrimas y todas las terapias que existen. Con todo lo que he gastado en terapias, tarot, constelaciones y lo que se te ocurra, ya me hubiera podido comprar una casa (ríe), pero lo volvería a hacer millones de veces”.

A pesar de los malentendidos,las discusiones y los momentos agridulces, solo le desea lo mejor a su ex. Aún lo considera un gran amigo. “Con todo mi amor le digo que le vaya muy bien, que sea feliz y que no repitamos los errores. Sé que él está en una relación linda con una mujer hermosa”.

Vanesa ya tiene una nueva relación, con la cual está entendiendo y aprendiendo, y disfruta de una nueva versión de ella misma: “Fabián es francés. Son muy diferentes nuestras culturas, pero con él aprendí a amar en paz, tranquila. Él me enseñó que discutir no es pelear. Y es que yo crecí en una sociedad en que quien habla y defiende un punto de vista es mal visto. Eso me lo hizo entender él, porque yo llevaba toda la vida creyendo que ser como soy estaba mal”, concluyó.

Vanesa Restrepo y su nuevo novio / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

¿Quién es Vanesa Restrepo?

Actriz colombiana que llegó a nuestro país en 2008.

Inicio en proyectos como: Amores verdaderos, Quiero amarte y Muchacha italiana viene a casarse.

Saltó a Telemundo para realizar proyectos como: La doña, Falsa identidad y El recluso. Este año regresó a Televisa para participar en la novela Amanecer.

Desde hace 2 años tiene un podcast titulado La doble moral, que tiene mucho éxito en plataformas.

Vanesa Restrepo se divorcia / Archivo TVNotas, redes sociales y cortesía

¿Quién es Mariano Palacios?

Es actor y cantante. Debutó en proyectos de TV como Qué bonito amor (2012) y La impostora (2013). En teatro ha estelarizado importantes musicales, entre ellos: Mentiras, el musical y Si nos dejan.

En cine lo vimos en las cintas: Una mujer sin filtro, Dos veces tú y El vestido de la novia.

Actualmente protagoniza el musical Waitress.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Excolaboradora de ‘Hoy’ confirmada para ‘La granja VIP’ tras divorcio, ¡no descarta encontrar el amor!