Oka Giner confiesa que la maternidad le daba miedo, ¿no quiere tener hijos?: “Que sea lo que Dios quiera”

Oka Giner vive uno de los momentos más plenos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. La actriz, quien recientemente conquistó al público con su participación en ¿Quién es la máscara?, confiesa que su corazón y sus planes comienzan a girar cada vez más alrededor de la idea de formar una familia.

Hablando de maternidad, Oka revela que el tema ya dejó de ser un tabú en su matrimonio y ahora es una conversación constante, luego de trabajarlo en terapia para darse cuenta si realmente tiene el deseo de ser madre o solo era por presión social.

“Si lo sobrepienso me paraliza el miedo. Ya empezamos a platicar de eso, es una conversación que ya está sobre la mesa y que entre más la pienso, más me asusto. A lo mejor es muy irresponsable de mi parte, pero el tipo de decisiones de esta magnitud yo se las dejo a Dios. Yo digo: ‘sí quiero, pero ahí cuando tú quieras, vámonos’”, confiesa la actriz con total honestidad.

Oka Giner habla sobre la maternidad y sus proyectos en la TV / IG: @okaginer

¿Por qué a Oka Giner le da miedo ser mamá?

A pesar de que ya es un tema del que puede hablar más, la actriz reconoce que el miedo sigue presente, pero también la ilusión. “Siempre habíamos sido team ‘no, qué miedo’ y ahora somos team ‘sí, qué padre’, que sea lo que Dios quiera”, dice a TVNotas, tratando de no sobrepensar acerca de esta nueva etapa que piensa emprender con fe y emoción a sus 33 años.

Sin embargo, la también actriz de Las hijas de la señora García indicó cuál ha sido su más grande temor acerca de convertirse en madre y ha podido descubrirlo también gracias a su nuevo proyecto, la telenovela Somos familia, donde interpreta a Verónica, un personaje que sufre desde su adolescencia al serle arrebatada la maternidad y luego devuelta con cuatro hijos.

“Es una telenovela muy familiar, con todo el melodrama que estábamos esperando, pero con toques de comedia muy deliciosos. No va a haber nada que censurarle al niño antes de que se vaya a dormir”, adelanta. El estreno está previsto para mayo de 2026 y contará con un elenco juvenil que aporta frescura a una historia intensa, pero entrañable. “(Estoy) descubriendo mucho temas de la maternidad que han estado rondando mucho mi cabeza, y es tan mágico que venga un proyecto que venga y me diga ‘mira, vamos a jugar a ser mamás con cuatro edades distintas’ y está siendo bien bonito, muy revelador para mí” Oka Giner

Oka admitió que su realización profesional no es la que le impide ser madre, como a la mayoría de las actrices, sino que está tan plena en su vida actual, que no quiere que nada cambie: “(Mi vida profesional) nunca fue un impedimento porque platiqué con muchas amigas, grandes actrices del medio que siempre me dijeron: ‘nunca vas a estar plena en el sentido artista porque cada vez que cumples una meta, siempre pones otra, entonces no puede ser lo que te detenga a ser mamá’, o sea, no puedes estar esperando el protagónico porque cuando lo tengas quieres más y más entonces es más el tema de que estoy plena y sé que las cosas van a cambiar (cuando tenga hijos) y suena hasta egoísta, pero pasa por mi mente que me gusta mucho mi vida ahorita y sé que un bebé lo va a cambiar todo, para bien, pero no sé si estoy lista para ese cambio”, reconoce.

En casa, Oka cuenta con un aliado clave: su esposo. Acerca de su matrimonio dijo: “Veo a mi marido y no tengo duda que va a ser el mejor papá del mundo independientemente de si estemos o no juntos, aunque yo quiero estar toda la vida, pero yo pienso mucho en eso, aunque mi marido y yo no estemos toda la vida juntos, sería un gran papá y aparte está guapísimo entonces imaginen a ese bebé con esos genes. La tarea se hace”.

¿Cómo fue la experiencia de Oka Giner en ¿Quién es la máscara??

Su esposo es comediante y según Oka, fue un apoyo fundamental durante su paso por el reality. “Se moría de risa y me decía: ‘yo no sé si es porque sé que eres tú, pero me da mucha ternura, la quiero abrazar’”. Para ella, vivir con alguien que entiende la comedia desde dentro le dio la libertad de soltarse, no tenerle miedo al ridículo y reaccionar con mucha naturalidad. “Mis respetos para quien se dedica a la comedia. Yo decía hace muchos años: ‘quisiera ser standupera’, hoy digo: ‘ni loca’, porque ya vi todo lo que conlleva”, admite entre risas.

La actriz reflexiona también sobre el impacto que tuvo su personaje Hieny Fer en ¿Quién es la máscara?, en el público infantil, algo que no planeó, pero que le entusiasmó al conectar con otro público. “Tengo miles de dibujitos de los niños y me muero de amor. Ahí digo, qué importante es compartir un mensaje bonito. A uno se le olvida que hay gente que se está formando y que nos está viendo”.

“El otro día andaba comiendo en la Roma y de repente llegó un niño y me dijo: ‘adiós Oka’ y él no era mi público, dudo mucho que él vea novelas, él sabe mi nombre y viene de ¿Quién es la máscara? No me quedó duda”, concluyó.

