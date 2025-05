Esta actriz de telenovela revela que estuvo enamorada de Emmanuel Palomares: “Era mi crush”

Emmanuel Palomares se ha convertido en uno de los galanes favoritos de la televisión. El actor venezolano no solo ha destacado por su talento en telenovelas como En tierras salvajes, Y mañana será otro día, Vencer el miedo, Vencer el desamor, La herencia y, recientemente, Las hijas de la señora García, sino también por su innegable carisma y atractivo físico que lo han vuelto un auténtico rompecorazones.

A lo largo de su trayectoria, Emmanuel ha trabajado con muchas actrices, pero recientemente una de sus compañeras de reparto reveló un detalle que sorprendió a sus fans. Se trata de Oka Giner, actriz mexicana que interpretó a Valeria en Las hijas de la señora García, quien tuvo un romance en pantalla con Nicolás, el personaje de Palomares.

Las hijas de la señora García llega a su fin este 2 de marzo. / Instagram: @lashijasdelaseñoragarcía

¿Qué dijo Oka Giner sobre su crush con Emmanuel Palomares?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le preguntó directamente: “¿Te llegó a gustar Emmanuel Palomares?”

Lejos de evadir la pregunta, la actriz de Marea de pasiones, Oka Giner respondió con total sinceridad:

“Honestamente sí, por allá en el 2014. Cuando estábamos en el set, era mi crush. Yo me moría por Emmanuel Palomares y se lo dije. Yo se lo he confesado. Lo quiero mucho. Es de mis grandes mejores amigos de la industria. ¿A quién no le va a gustar ese hombre? ¿Lo has visto? ¡Es perfecto!”

¿Cómo reaccionaron los fans ante la confesión de Oka Giner sobre Emmanuel Palomares?

La confesión generó todo tipo de reacciones entre los fans de la pareja en la ficción. Muchos celebraron la honestidad de la actriz y compartieron sus opiniones en redes sociales:



“Y tiene la fortuna de besuqueárselo”.

“Te entiendo perfectamente, Oka”.

“Yo creo que a él también le gustabas tú. Se les nota cuando trabajan juntos”.

“Es hermoso”.

“Lástima que Oka está casada. Me hubiese gustado verlos como pareja”.

Aunque Oka Giner actualmente se encuentra casada y Emmanuel Palomares no ha comentado sobre esta revelación, la química entre ambos en la pantalla es innegable. Esta confesión ha reavivado el entusiasmo entre sus seguidores, quienes no descartan volver a verlos juntos en un futuro proyecto.

Mientras tanto, ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras y demostrando que, más allá de los romances de ficción, lo que perdura es la amistad y el respeto mutuo que han construido con los años.

Oka Giner revela que estuvo enamorada de Emmanuel Palomares, pero hoy son buenos amigos.

¿Quién es Oka Giner?

Oka Giner es una actriz y modelo mexicana originaria de Camargo, Chihuahua. Saltó a la fama en 2013 al protagonizar la serie juvenil Gossip girl Acapulco, donde interpretó a Bárbara adaptación del personaje Blair Waldorf. Desde entonces, ha destacado por su talento en distintos proyectos televisivos, principalmente en telenovelas y series producidas por Televisa y otras plataformas.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Señorita pólvora, Bajo el mismo cielo, Yago y La candidata. Más recientemente, ha brillado como parte del elenco de Las hijas de la señora García. Además de su trabajo actoral, Oka ha captado la atención del público por su estilo, carisma y cercanía con sus seguidores en redes sociales.

