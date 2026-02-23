Ingrid Martz revela que su hija es una bebé arcoíris ¿sufrió la muerte de otro bebé?: “Nunca perdimos la fe”

La actriz Ingrid Martz compartió recientemente que su hija es una bebé arcoíris, término que se utiliza para referirse a los hijos que nacen después de una pérdida gestacional. A través de su testimonio, explicó el significado personal que tiene para su familia y cómo este proceso marcó su camino hacia la maternidad.

¿Qué es un bebé arcoíris?

El término bebé arcoíris se utiliza para describir a un hijo que nace después de que una familia ha atravesado la pérdida de un embarazo, una muerte neonatal o una muerte perinatal. La expresión hace referencia a la imagen del arcoíris que aparece tras la lluvia, como una manera simbólica de explicar que, después de un periodo de duelo, puede llegar una nueva etapa marcada por la esperanza y el inicio de otra historia.

Especialistas y familias que han vivido este proceso señalan que el concepto no implica sustituir al hijo que no sobrevivió. Por el contrario, reconoce el duelo previo y el significado de esa pérdida, al tiempo que da espacio a la llegada de un nuevo integrante.

¿Ingrid Mart tuvo un bebé arcoíris?

Ingrid Martz compartió el proceso que vivió antes de convertirse en madre y reveló que su hija es una bebé arcoíris. Recordó que todo comenzó durante un viaje a la Guelaguetza, Oaxaca, con un grupo de actores, cuando la pareja de un colega le habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó para embarazarse.

“Mi situación es que yo un día platicando, nos llevan a la Guelaguetza a un grupo de actores y actrices, la novia de un actor me empieza a contar que ella ya nunca pudo ser mamá… Sin conocerme, ella muy abierta me cuenta que se le pasó el tiempo y que su conteo ovárico era muy bajo”, relató.

Fue entonces cuando recibió un consejo directo: “Ingrid, si tú puedes, congela óvulos”, dijo la actriz en una entrevista con Yordi Rosado.

A partir de esa conversación decidió tomar medidas preventivas, aunque más adelante los médicos le advirtieron que sería complicado lograr un embarazo. “Básicamente nos habían dicho que era muy difícil que nos pudiéramos embarazar. Nunca perdimos la fe, yo no concebía mi vida sin ser mamá”, explicó. En medio de proyectos profesionales, repetía a su entorno: “Nos vemos en unos años, voy a ser mamá”, aunque el camino incluyó tratamientos y distintos intentos.

El momento en que recibió la noticia de un embarazo estuvo marcado por la incertidumbre. “Nos habla el doctor y nos dice: ‘Estás embarazada’. Y yo fue un: ‘No sé’. Diferente a lo que yo pensé que iba a ser mi reacción”, contó. Sin embargo, días después el panorama cambió: “Te tienes que volver a hacer un nuevo estudio de sangre y la numeración tiene que subir y dice: ‘No subió como debía ser, no estás embarazada’… fue un embarazo extrauterino”.

Explicó que, por tratarse de una gestación fuera del útero, fue necesario un procedimiento médico. “Fue esperanzador, pero fue súper doloroso porque todo mundo nos dijo que no había posibilidad, sucede y fue súper doloroso”.

Tras ese proceso, la actriz logró recuperarse física y emocionalmente. “Reponerme de esa me costó y luego vino este ángel, mi hija”, compartió al referirse al nacimiento de su bebé arcoíris. Ingrid Martz concluyó su testimonio con un mensaje directo: “Yo siempre digo, sí hay esperanza, pero hay que checarse”.

¿Quién es Ingrid Martz?

Ingrid Martz es una actriz nacida en la Ciudad de México, el17 de septiembre de 1979, con trayectoria en televisión desde finales de la década de los noventa. A lo largo de más de dos décadas ha participado en telenovelas, series y programas unitarios, consolidando una carrera constante dentro de la pantalla chica en México y producciones internacionales.

Su trabajo incluye personajes en melodramas, comedias y series juveniles, formando parte de elencos en proyectos transmitidos en distintos horarios y plataformas. Desde sus primeras apariciones en programas unitarios hasta papeles protagónicos y antagónicos en telenovelas, Ingrid Martz ha mantenido presencia continua en la industria audiovisual. Ente sus trabajos más importantes destacan:



Mujer, casos de la vida real (1999–2007) – Varios personajes

Mujeres engañadas (1999–2000) – Adriana

Carita de ángel (2000–2001) – Doménica Rossi

El juego de la vida (2001–2002) – Georgina “Gina” Rivero Fuentes

Amor real (2003) – Pilar Piquet de Márquez

Rubí (2004) – Lorena Treviño

La que no podía amar (2011–2012) – Daniela “Dany” Gutiérrez

Corazón indomable (2013) – Doris Montenegro

Qué pobres tan ricos (2013–2014) – Minerva Fontanet

Vencer la culpa (2023) – Carmina Gaytán de Córdoba.

