Ingrid Martz habla de su divorcio y el proceso legal con Rodrigo Luque: “Es una pesadilla” ¿Aún viven juntos?

Ingrid Martz habló sobre la complicada etapa legal que atraviesa tras su divorcio de Rodrigo Luque y reveló que aún existen problemas pendientes entre ambos. La actriz compartió que, pese a la separación, la relación no se ha cerrado por completo, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Romina Marcos y Laura Salazar se “separan” y publican emotivo mensaje ¡A meses de vivir juntas!

Ingrid Martz rompe el silencio sobre su divorcio de Rodrigo Luque y los trámites legales. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se separó Ingrid Martz de Rodrigo Luque?

En octubre de 2025, Ingrid Martz utilizó sus redes sociales para informar públicamente que se encontraba en proceso de divorcio de Rodrigo Luque. A través de un video, la actriz explicó que, aunque la separación como pareja había ocurrido dos años antes, ambos decidieron continuar viviendo bajo el mismo techo por el bienestar de su hija y con la intención de resolver la situación de manera privada.

En su mensaje, Martz detalló que durante ese tiempo la relación entre ellos se mantuvo en términos cordiales y centrada en la crianza compartida. Señaló que la dificultad principal radicaba en la idea de dividir el tiempo con su hija, una posibilidad que le resultaba emocionalmente compleja y que influyó en la decisión de postergar la separación formal. “Hace más de dos años dejamos de ser pareja. La relación que nos une es la de ser papás”, expresó en el video.

Sin embargo, la actriz reconoció que, con el paso del tiempo, comprendió que esta dinámica ya no era viable. Explicó que el vínculo entre ambos se transformó y que, aunque existe agradecimiento por lo vivido en conjunto, llegó un momento en el que era necesario avanzar de otra manera. Martz confirmó que los trámites legales ya estaban en curso y que la separación se había hecho evidente desde finales de 2024, al señalar que en Navidad y Año Nuevo ya no compartieron como familia.

No te pierdas: Parejas de famosos en 2025: ¿Quiénes se comprometieron, embarazaron, separaron y regresaron?

Ingrid Martz enfrenta su divorcio de Rodrigo Luque y habla del tema legal. / Foto: Redes sociales

¿Ingrid Martz vive aún su exesposo Rodrigo Luque?

La actriz Ingrid Martz detalló que, aunque durante un tiempo continuaron viviendo en el mismo hogar, finalmente tomaron la decisión de establecer domicilios separados. Señaló que este paso se dio en diciembre, luego de un periodo en el que ambos intentaron mantener una dinámica familiar por el bienestar de su hija, situación que reconoció como difícil para los dos.

“Estamos en el trámite el tema legal de pesadilla que muchos de ustedes han pasado, que es largo, tedioso, triste y complicado, ya estamos viviendo en casas separadas porque lo que yo había comentado es que vivíamos en el mismo hogar, que era muy difícil para los dos tomar esta decisión por no separarnos de nuestra hija”, reiteró la actriz ante la prensa.

Agregó que, “por lo menos, yo voy a hablar por mí, luché, me quedé en la raya, hice todo lo que pude, di el amor completo para lograr salvar algo que ya no era posible, pero finalmente en el mes de diciembre ya hubo separación de domicilios y estamos en todos los trámites legales terroríficos que parecen interminables”.

No te pierdas: Luis Potro Caballero se enteró de que Fernanda de la Mora, supuestamente, ¡le fue infiel con Salvador Zerboni!

Ingrid Martz rompe el silencio sobre su divorcio de Rodrigo Luque. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Ingrid Martz sobre su divorcio con Rodrigo Luque?

Al salir de los juzgados, Ingrid Martz habló sobre el proceso legal que enfrenta tras su separación de Rodrigo Luque y explicó el momento que atraviesa actualmente. La actriz compartió que el trámite sigue en curso y que se trata de una etapa compleja.

Martz explicó que su prioridad ha sido su hija y que todas las decisiones tomadas han estado encaminadas a protegerla. Señaló que su intención siempre fue resolver la separación de la manera más tranquila posible, aun cuando el proceso se extendió más de lo previsto, con la idea de preservar una relación cordial a largo plazo.

“El tema legal, puedo decir que no es lo que esperaba, que está siendo muy difícil, que no quiero hablar ahorita de eso, pero si la situación se pone más complicada lo voy a tener que hacer. Buscaré alguna fundación o alguien que me ayude a levantar la voz. Todo lo he hecho por mi hija y he tratado de hacerlo bien... Si tardé tanto tiempo fue porque si ya no funcionaba, por lo menos irnos en paz y en amor para poder tener una relación, el resto de la vida, cordial”, comentó Martz.

No te pierdas: Hijos de Angélica Vale “no se le despegan” tras anuncio de divorcio de Otto Padrón, aseguran ¿están devastados?