Ingrid Martz anuncia que lleva dos años separada de su esposo, pero siguen viviendo juntos por su hija

La actriz Ingrid Martz sorprendió a sus seguidores la noche del pasado 6 de octubre al revelar en redes sociales que su matrimonio con Rodrigo Luque terminó hace dos años, aunque ambos continúan viviendo bajo el mismo techo.

Ingrid Martz, reconocida también por su participación en telenovelas como Rubí, Carita de ángel y El derecho de nacer, agradeció a su comunidad por el cariño y el respeto ante este momento personal.

Ingrid Martz y Rodrigo Luque / Captura de pantalla

¿Por qué Ingrid Martz y Rodrigo Luque decidieron divorciarse?

Ingrid Martz compartió que su relación con Rodrigo Luque terminó hace más de dos años, aunque la decisión de hacerlo público se dio hasta ahora. En su mensaje, explicó que, aunque continúan viviendo juntos, dejaron de ser pareja tiempo atrás.

“Rodrigo y yo, a pesar de que vivimos en la misma casa, hace más de dos años dejamos de ser pareja” Ingrid Martz

Martz también aseguró que la decisión fue reflexionada y tomada con madurez, enfatizando que no hubo conflictos mediáticos ni declaraciones de reproche, sino un proceso personal que finalmente decidieron compartir con el público.

En su video, Ingrid reconoció que su hija se dio cuenta con el paso del tiempo que sus padres ya no eran pareja, motivo que los llevó a avanzar hacia el divorcio formal. La actriz comentó que el proceso se ha extendido más de lo previsto, pero ambos están enfocados en hacerlo de la manera más sana posible para su hija

Ingrid Martz y Rodrigo Luque se divorcian / Captura de pantalla

¿Por qué Ingrid Martz sigue viviendo con Rodrigo Luque a pesar de su divorcio?

La actriz Ingrid Martz explicó que tanto ella como su ahora exesposo Rodrigo Luque continúan compartiendo el mismo espacio por cuestiones familiares.

De acuerdo con lo dicho por la actriz, ambos optaron por mantener la convivencia en el mismo hogar para priorizar el bienestar de su hija. La intérprete subrayó que la pequeña ha sido su principal motivo para tomar las cosas con calma y evitar un cambio drástico en su dinámica familiar.

La actriz señaló que toda su familia conoce su dinámica. Sin embargo, la pequeña se dio cuenta de que ya no era una relación de pareja la de sus padres, pese a que compartían viajes, así como otros eventos juntos.

A lo largo de los años, Ingrid Martz ha mantenido una imagen discreta respecto a su vida privada. Esta es la primera vez que aborda abiertamente una situación personal tan delicada, lo que generó numerosas muestras de apoyo de parte de colegas, seguidores y amigos del medio artístico.

En su declaración final dentro del video, Martz confirmó que actualmente están en trámites de divorcio y que pronto concluirá el proceso legal.

“La separación es inminente. Supongo que, cuando todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados; y bueno, quería compartirles esto porque se lo merecen” Ingrid Martz

Ingrid Martz y Rodrigo Luque / Redes sociales

¿Qué mensaje compartió Ingrid Martz tras anunciar su divorcio?

Tras publicar el video donde confirmó su divorcio, Ingrid Martz acompañó el mensaje con una reflexión sobre las decisiones difíciles que implican los procesos personales. En su texto, escribió:

“Tomar decisiones es un reto que nos pone a prueba, especialmente cuando el corazón y la razón se enfrentan. A veces, la opción más difícil es también la más sabia.” Ingrid Martz

La actriz destacó que aunque despedirse de una etapa de su vida ha sido doloroso, lo hace con gratitud por los momentos compartidos y con confianza en el futuro.

“Avanzar no significa olvidar, sino integrar lo vivido en la sabiduría del corazón” Ingrid Martz

¿Quién es Rodrigo Luque, esposo de Ingrid Martz?

Rodrigo Luque es fotógrafo de profesión, conocido por su relación con Ingrid Martz, con quien contrajo matrimonio en marzo de 2017. Rodrigo Luque e Ingrid Martz realizaron una ceremonia civil íntima seguida de un ritual chamánico, y poco después una boda religiosa, donde asistieron algunos amigos del medio artístico como Luz Elena González, Odalys Ramírez y Elizabeth Álvarez.

En 2019, Ingrid Martz y Rodrigo Luque fueron padres de una hija, evento que Ingrid compartió públicamente como un momento muy importante en su vida personal. Durante los primeros años de matrimonio, Rodrigo fue descrito por Ingrid como un apoyo constante, especialmente en los cambios personales relacionados con la maternidad; él participaba en tareas íntimas del cuidado de su hija, lo que la actriz ha reconocido en entrevistas.

