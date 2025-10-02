Esposa de Mauricio Barcelata lanza misteriosos mensajes en medio de su divorcio ¿Confirma romance? “La cag..”

María José Suárez, aún esposa de Mauricio Barcelata, reapareció en redes sociales luego de que en TVNotas te contamos que ambos están en una disputa por su divorcio. La conductora lanzó misteriosos mensajes que fueron considerados entre usuarios como una reacción a lo que sucede con el conductor de ‘Venga la alegría’.

Cabe recordar que en marzo en TVNotas te dimos a conocer que Mauricio Barcelata y María José Suárez enfrentaban una fuerte crisis en su matrimonio, pero todavía compartían la misma casa. Ahora, ambos enfrentarían una fuerte batalla legal. ¡Ella le exige el 60% de su sueldo!

Mauricio Barcelata y María José Suárez están en medio de una disputa por su divorcio. / Archivo TVNotas

Te puede interesar: El Capi Pérez hace chistes del pleito entre Mauricio Barcelata y Laura Bozzo en VLA: “Lloras en el camerino”

¿Por qué Mauricio Barcelata y María José Suárez enfrentan una pelea legal por su divorcio?

Una persona cercana a la conductora reveló a TVNotas que María José Suárez dejó a Mauricio Barcelata por el entrenador del gym y ¡le exige el 60% de su sueldo! Incluso, contó que inició un proceso legal para la disolución de su matrimonio.

Ella solicita una pensión alimenticia equivalente al 60% del salario del conductor, además de la custodia completa de sus hijos. En contraste, él asegura contar con pruebas de que ella afecta emocionalmente a los menores y mantiene una relación sentimental con su entrenador de gimnasio.

María José comparte en redes este tipo de imágenes

“Todos dicen que ella tiene una relación con su entrenador de gimnasio. Además de ayudarla a grabar videos para sus plataformas, es muy común verlos juntos cuando toman café y pasean por el rumbo del gimnasio. Eso ya lo sabe Mauricio Barcelata y podría usarlo para tener a sus hijos con él al 100%. Obvio, ella dice que no, pero hay pruebas, mensajes y llamadas que Mauricio tiene que lo comprueban”, dijo la fuente a TVNotas.

“Los pleitos se salieron de control. Siempre había gritos por toda la casa y esa situación era insoportable. Hace unos meses llevaron todo esto ante el juez, para poder tener un arreglo, pero no se han puesto de acuerdo. Ella exige el 60% del ingreso de Mauricio para la manutención de los niños, quedarse con la casa y la custodia total de los menores. Él quiere llegar a un arreglo adecuado, la custodia compartida y estar en paz”. Fuente TVNotas

Mauricio Barcelata y María José Suárez juntos / Instagram

Además, la fuente reveló a TVNotas que una de las audiencias más intensas ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando María José solicitó la entrega de los comprobantes de nómina con el fin de exigir el 60% de pensión alimenticia.

“Se dieron con todo. Ella, además de exigir esa cantidad de dinero, lo acusó de violencia psicoemocional, económica y vicaria, cosa que es mentira. Los que conocemos a Mauricio sabemos que daría lo que fuera para que sus hijos estén bien. Eso incluye también a la madre de sus hijos. Pero ya se cansó de tener siempre que ceder. Por eso pelea por algo justo, equitativo para ambos. No está negado a pagar las cosas, pero sí se le hace un exceso. También me mencionó que tiene videograbaciones dentro de su casa donde se ve que María José se lleva documentos que no le corresponden, joyas y otras cosas. Esto también podría presentarlo como prueba. Sé que la siguiente audiencia será en los primeros días de octubre. A ver cómo se pone la cosa”, comentó.

Mauricio Barcelata y María José Suárez / Redes sociales

No te pierdas: Mauricio Barcelata se besa con una drag queen y dice sí al intercambio de parejas

¿Qué dijo María José Suárez sobre su divorcio de Mauricio Barcelata?

En medio del escándalo, María José Suárez lanzó misteriosos mensajes: ¿sobre su divorcio de Mauricio Barcelata? Estas fueron sus publicaciones en redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora se ha mostrado muy activa en sus historias. Aunque no ha mencionado directamente al conductor de ‘Venga la alegría’, sí compartió algunas reflexiones de otros perfiles, así como una publicación con sus perros en las que mencionó que “se siente mal”. Algunos de estos mensajes fueron:



“Ellos me hacen compañía porque saben que su mamá se siente mal, no saben cómo ando”, escribió.

“Consejo del día... Normaliza el no sentir empatía, ni pena por aquellas personas que no pensaron en nosotros mientras hacían cosas que sabían que nos iban a doler”, compartió de otro perfil.

María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, comparte mensajes en medio del escándalo por su divorcio. / IG: @mariajosesuarez

Asimismo, compartió un video en el que un hombre habla sobre la traición y la manipulación de una persona, lo que fue considerado por usuarios como una contundente indirecta a Mau. ¿Será?

“La cag… y encima te enojás. Sos manipulador y no tenés hue… Se te cayó la careta, qué pena ser tan cag… Lastimar a quien vio en vos algo bueno. Romperle el corazón a quien se estaba animando a empezar de nuevo. Qué pena perderte tanto por cag…”. Video que publicó María José Suárez

Aunque María José no habló directamente de la ruptura que enfrenta con Barcelata, la mayoría de sus seguidores señalaron que sus publicaciones podrían ser una reacción a todo lo que pasaría con el padre de sus hijos, pero ella no lo ha confirmado.

Eso no es todo, también compartió un video en el que sale un misterioso hombre, el cual fue considerado por cibernautas como la presentación a su presunta nueva pareja. Incluso, le dedicó un amoroso texto. Sin embargo, ella no ha dado a conocer si se trata de un nuevo novio.

“Amo tenerte en mi vida”, dice.

Mira: Laura G estaría inconforme con la llegada de Mauricio Barcelata a Venga la Alegría

¿Quién es la esposa de Mauricio Barcelata de ‘Venga la alegría’?

La esposa de Mauricio Barcelata, conductor de ‘Venga la alegría’, es María José Suárez, actriz, conductora y consultora de bienestar. La pareja ha formado una familia junto a sus dos hijos.

La conductora María José Suárez también ha desarrollado una destacada trayectoria en televisión. Ha participado en programas como ‘Lucky ladies’ y ‘Reto 4 elementos’. Además, se ha enfocado en proyectos relacionados con el bienestar, lo que le ha permitido construir una identidad propia.