Esposa de Mauricio Barcelta arremete contra conductores de ‘Cuéntamelo ya!’ por bromas de Ricardo Casares

Desde hace unos días los presentadores de ‘Cuéntamelo ya!’ han enfrentado críticas severas debido a que en uno de sus segmentos hicieron bromas en torno a la situación de Ricardo Casares, quien sufrió un infarto minutos antes de salir al aire.

Tras el infarto, en el programa ‘Cuéntamelo ya!’ se tocó el tema de lo sucedido con Ricardo Casares, y en respuesta, los presentadores optaron por hacer bromas al respecto, las cuales ofendieron bastante a la audiencia. Por ello, en redes les han llovido las críticas y han sido tachados de “insensibles”.

Recordemos Ricardo sufrió un infarto minutos antes de entrar al aire el pasado 26 de febrero, con lo que causó preocupación no solo en sus compañeros del programa.

Ricardo Casares en ‘Venga la alegría’ / Redes sociales

Esposa de Mauricio Barcelata enfurece por burlas en torno al infarto de Ricardo Casares

Sobre estos comentarios se le preguntó a Mauricio Barcelata, conductor de ‘Venga la alegría’ qué opinaba al respecto. Ante esto, el conductor afirmó no estar enterado de lo que habían dicho, y la también actriz y presentadora, María José, esposa de Barcelata, respondió molesta ante las mofas.

“No lo vi, pero no hay que burlarnos del dolor ajeno. La vida da vueltas. La queremos (a Roxana Castellanos), pero que cierre la boca. Se está metiendo en muchos problemas. Espero que aprendan y no hagan eso. No hay que hacerlo”, dijo la esposa de Mauricio Barcelata.

El conductor de ‘Venga la alegría’ no quiso opinar sobre el tema, pero exhortó al público a cuidar sus hábitos alimenticios y mantener una vida sana.

¿Qué dijeron los conductores de ‘Cuéntamelo ya!’?

En el programa ‘Cuéntamelo ya!’ se abordó el tema de que a Ricardo Casares le había dado un infarto y cómo Patricio Borghetti comentó que lo había llevado al hospital, con mucha preocupación y la voz entre cortada, y en respuesta, los presentadores optaron por hacer bromas. Roxana Castellanos, en personaje de ‘Deyanira Rubí' comentó: “Es un héroe sin capa que le salvó la vida al tal Ricardo Casares”.

Mientras que Paul Stanley respondió: “Es uno de los 400 conductores de ‘Venga la alegría’”, refiriéndose a Casares.

Ante esto, Juan José Ulloa añadió: “No te preocupes, Juanito. Digamos que él es el Juanito de allá, que está, pero si no está, no pasa nada”.