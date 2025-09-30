Mauricio Barcelata en divorcio: Su esposa lo deja por el entrenador del gym y ¡le exige el 60% de su sueldo!

Entre Mauricio Barcelata y su aún esposa, María José Suárez, las cosas están peor que nunca, ya que han iniciado un juicio para la separación y disolución de su matrimonio. Ella pide una pensión alimenticia del 60% del sueldo del conductor y la custodia total de sus hijos. Por su parte, él tiene pruebas de que ella daña psicológicamente a los menores y que tiene un amorío con su entrenador de gimnasio.

Mauricio Barcelata y María José Suárez juntos / Instagram

¿Por qué Mauricio Barcelata enfrenta un divorcio tan escandaloso con María José Suárez?

“Todos dicen que ella tiene una relación con su entrenador de gimnasio. Además de ayudarla a grabar videos para sus plataformas, es muy común verlos juntos cuando toman café y pasean por el rumbo del gimnasio. Eso ya lo sabe Mauricio Barcelata y podría usarlo para tener a sus hijos con él al 100%. Obvio, ella dice que no, pero hay pruebas, mensajes y llamadas que Mauricio tiene que lo comprueban”.

Recordemos que en marzo pasado te dimos a conocer que el matrimonio de los conductores estaba en crisis; sin embargo, aún compartían la misma casa.

Mauricio Barcelata y María José Suárez / Redes sociales

¿Qué está exigiendo María José Suárez en el juicio de divorcio contra Mauricio Barcelata?

Ahora, una persona cercana a María José Suárez y Mauricio Barcelata nos comparte que la situación cada vez está más tensa: “Los pleitos se salieron de control. Siempre había gritos por toda la casa y esa situación era insoportable. Hace unos meses llevaron todo esto ante el juez, para poder tener un arreglo, pero no se han puesto de acuerdo. Ella exige el 60% del ingreso de Mauricio para la manutención de los niños, quedarse con la casa y la custodia total de los menores. Él quiere llegar a un arreglo adecuado, la custodia compartida y estar en paz”.

De acuerdo con nuestra fuente, Mauricio quiere buscar una solución a esta situación, pero al parecer ella no da su brazo a torcer: “Ya hubo varias audiencias en que terminan las cosas mal. Ella exige que se comprueben todos los ingresos de él. Dice que miente. Él pide que se le hagan pruebas psicológicas a ella, porque afecta a los chavos. Para Mau son lo más importante”.

María José comparte en redes este tipo de imágenes

¿Cómo está afectando el divorcio de Mauricio Barcelata y María José Suárez a sus hijos?

La conductora María José Suárez, indicó la fuente, incurriría en una conducta que perjudica el bienestar de sus hijos: “Me dijo que los niños sufren bullying en la escuela por las imágenes tan subidas de tono que comparte Majo en sus redes sociales. Incluso, se dice, aunque no me consta, que ella tiene plataformas donde vende ese contenido. No sé en qué momento esta relación se convirtió en un campo de batalla y no se dan cuenta del daño que hacen a sus hijos”.

Nuestra fuente asegura que hay muchas cosas que no han salido a la luz, pero que pronto explotará la bomba: “Sé que también hubo un daño muy fuerte emocional y psicológico para los chavos cuando vieron que su mamá se quería quitar la vida. Esa parte es la que más le preocupa a Mauricio, porque sus hijos se despiertan en las madrugadas con pesadillas. En la escuela los rechazan. Regresan llorando a casa casi todos los días. Están en un estado crítico, porque todo esto los está marcando. A veces Mau no aparece en el programa (Venga la alegría) porque tiene que ir por ellos, o porque ya está en las audiencias para terminar con todo esto. Sé que también, por las tardes, Mau lleva a sus hijos a terapias para que los orienten y estén mejor”.

Mauricio Barcelata pide el 60% de su sueldo / elpueblo.com

¿Qué sucedió en la última audiencia legal entre Mauricio Barcelata y María José Suárez?

Una de las audiencias más fuertes que vivieron fue el pasado 18 de septiembre, donde María José pidió que se entregaran los comprobantes de nómina para pedir el 60% de pensión alimenticia: “Se dieron con todo. Ella, además de exigir esa cantidad de dinero, lo acusó de violencia psicoemocional, económica y vicaria, cosa que es mentira. Los que conocemos a Mauricio sabemos que daría lo que fuera para que sus hijos estén bien. Eso incluye también a la madre de sus hijos. Pero ya se cansó de tener siempre que ceder. Por eso pelea por algo justo, equitativo para ambos. No está negado a pagar las cosas, pero sí se le hace un exceso. También me mencionó que tiene videograbaciones dentro de su casa donde se ve que María José se lleva documentos que no le corresponden, joyas y otras cosas. Esto también podría presentarlo como prueba. Sé que la siguiente audiencia será en los primeros días de octubre. A ver cómo se pone la cosa”, concluyó.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Mauricio Barcelata y María José Suárez?

Mauricio Barcelata y María José Suárez se conocieron en Acapulco en un evento de premios, donde ella iba con una amiga y él era parte del elenco. A su regreso, les tocó juntos en el avión y jamás se dejaron. Hace 14 años llegó su primer hijo y 3 años después, se casaron. El segundo hijo llegó hace 9 años.

Ella perteneció al medio cuando fue conductora en diversos proyectos. Además participó en realities como Reto 4 elementos y Lucky Ladies. Por su parte, Mauricio inició su carrera en la actuación como extra en las novelas Agujetas de color de rosa y Mi querida Isabel. Su primer personaje importante fue en el programa Mi generación. En 2006 inició su faceta como conductor en el programa Vida TV, después vinieron otros como: Muévete, Nocturninos, Sale el sol y Guerreros. Actualmente es conductor titular de Venga la alegría.

