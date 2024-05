Mauricio Barcelata rompe en llanto en Venga la alegría al defender a su esposa de un productor al que demandó

Hace unos días salió a la luz que María José Suárez, conductora y esposa de Mauricio Barcelata había presentado una denuncia en contra del productor y conductor de Bandamax ‘el Chito’ Villegas por haber abus4do s3xu4lmente de ella hace unos años luego de suministrarle la llamada ‘dr0g4 zombie”, según dijo Suárez. Ahora, el conductor habló al respecto.

Esta mañana a través de las pantallas de ‘Venga la alegría’, Mauricio Barcelata no pudo evitar romper en llanto por la situación que está atravesando su esposa.

Barcelata dijo que están ayudándose de una terapia japonesa para poder convertir las cicatrices en algo bonito. Sin embargo, ha sido complicado para la familia el hecho de saber lo que María José sufrió.

El conductor agradeció con la voz entrecortada a la abogada que está llevando el caso de María José, mientras Ricardo Casares le daba palabras de aliento.

Mauricio indicó que está apoyando a María José en este proceso “y que pase lo que tenga que pasar”.

¿Qué le pasó a María José Suárez?

Según declaró la esposa de Mauricio, el abus0 sucedió hace años cuando estaba en una fiesta y ahora los recuerdos han podido regresar debido a que la sustancia que le suministró bloquea los recuerdos en el cerebro por muchos años.

Ella relató que luego de la fiesta: “Le pedí que me llevara a mi casa, porque me sentía muy mal. Al llegar a mi domicilio me bajé de la camioneta con mucha dificultad. Al abrir la puerta de mi departamento sentí un desvanecer y me apoyé en su brazo. Una vez adentro, mis hombros quedaron contra la pared”. El productor habría entrado a su casa, a lo que ella accedió, pero él se habría aprovechado de la situación.

Hasta el momento no se ha mencionado en qué etapa se encuentra el proceso, pero ella se siente orgullosa de haber alzado la voz ante lo que le pasó.

