¿Mauricio Barcelata y María José al borde del divorcio? ¡Viven bajo el mismo techo, pero ya ni se hablan!

En TVNotas nos enteramos de que el matrimonio de Mauricio Barcelata y María José Suárez se desvanece. Después de casi 15 años de casados, pasan por una de las crisis más fuertes como pareja.

Una persona cercana a la familia nos contó cómo comenzó: “Llevan varios meses distanciados. Ellos ya habían pasado por problemas, pero nunca a este grado. Los 2 tienen temperamentos fuertes y explotan, pero llegaban a una media y se arreglaban las cosas. Ahora no creo que logren superar esto”.

¿Qué ha provocado la crisis entre Mauricio Barcelata y María José Suárez?

Además, destacó que mientras María José tiene una personalidad firme, Mauricio es más sensible, lo que anteriormente le permitía mediar en los conflictos.

“Es una relación de estira y afloja. Mi amiga tiene una personalidad muy fuerte. A veces eso no ayuda tanto. Por su parte, Mau es más sensible, por así decirlo. Siempre había mediado la situación para que las cosas no pasaran a mayores. Ahora, él se cansó de eso y también prefirió pensar primero en su bienestar que en tratar de solucionar las cosas”.

Mauricio Barcelata apoya a su esposa / Instagram

¿Hijos Mauricio Barcelata y María José Suárez afectados por su relación?

A pesar de los problemas matrimoniales, ambos están comprometidos con el bienestar de sus hijos

“Sus hijos ya están grandes. Lo entienden perfectamente. De hecho, Mau no se ha despegado de ellos. Siempre está con uno u otro. Su mamá es quien los tiene en la casa. También siempre está al pendiente de ellos. De hecho, no sé si lo han notado, pero, a los eventos donde hay prensa, Mauricio a veces se lleva a uno y a veces al otro. Esos tiempos para ellos, como padre e hijo, son invaluables. Así puede ver cómo van”.

¿La denuncia de María José contra Chito Villegas influyó en la separación?

En mayo del año pasado María José alzó la voz y denunció al presentador de televisión Chito Villegas por abuso y violencia. Le preguntamos si esto influyó en su separación:

“Contra todo pronóstico, este tema los unió. Mauricio siempre estuvo ahí para ella y la apoyó en todo momento. Sus problemas vienen de mucho tiempo atrás. Esta no fue la causa de la ruptura. Simplemente, como pareja ya no se entendieron. Ya no tienen nada en común. Eran más los desacuerdos que los momentos lindos. Los pleitos fueron cada vez más fuertes hasta que se fracturó".

¿Mauricio y María José ya viven vidas separadas?

Aunque aún no han hecho oficial su separación, la realidad es que la convivencia se ha vuelto complicada. Según el testimonio, Mauricio duerme en otra habitación y, aunque comparten el mismo techo, cada uno lleva su propia vida.

“Ellos ya no se siguen en redes, creo que desde principios de año. Los 2 están en terapia individual. Aunque todavía no dicen la última palabra, los conozco y sé que esta unión está a punto de romperse”. Fuente a TVNotas

Mauricio está enfocado en su trabajo y en el bienestar de sus hijos: “A veces sí lo noto medio apagado. Hasta cierto punto, lo entiendo. Luchó mucho para que su familia no se rompiera, pero a veces las cosas las tenemos que soltar. Aunque están bajo el mismo techo, cada uno hace su vida. Él duerme en otra habitación, pero es incómodo, porque en algún momento del día se topan. Por su parte, María José está muy metida en sus temas de activismo femenino. Está tranquila, pero también le duele”, finalizó.

La historia de amor de Mauricio Barcelata y María José Suárez

Se conocieron en Acapulco en un evento. Ella iba con una amiga y él era parte del elenco.

A su regreso les tocó sentarse juntos en el avión y jamás se separaron.

Hace 14 años se convirtieron en papás por primera vez.

Se casaron 3 años después.

Hace 9 años volvieron a ser padres.

¿Quién es María José Suárez?

Ella fue conductora en diversos proyectos.

Además, participó en realities como ‘Reto 4 elementos’ y ‘Lucky ladies’.

¿Quién es Mauricio Barcelata?

Mauricio inició como extra en las novelas: ‘Agujetas de color de rosa’ y ‘Mi querida Isabel’. Su primer personaje importante fue en el programa ‘Mi generación’.

Tras varios años como actor, en 2006, inició su faceta como conductor en el programa Vida TV. Después vinieron ‘Muévete’ y ‘Nocturninos’.

En 2009 pasó a TV Azteca, para conducir: ‘Para todos’, ‘La academia kids’ y ‘Venga la alegría’, en 2012.

Durante 3 años condujo el matutino ‘Sale el sol’ para Imagen TV.

Regresó a Televisa en 2020 para conducir ‘Guerreros e inseparables, amor al límite’

Actualmente es conductor titular del matutino ‘Venga la alegría’ en TV Azteca.

