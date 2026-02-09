Linet Puente, a seis años de su divorcio, piensa demandar a su exesposo por pensión alimenticia

Linet Puente, conductora de Ventaneando, lleva 6 años divorciada del productor Carlos Luis Galán, quien presuntamente le fue infiel con la conductora Lizeth Basaldúa. Hasta el día de hoy, la periodista ha señalado que su exesposo no contribuye de ninguna manera a la manutención de su hijo, por lo que está considerando emprender acciones legales para que las autoridades lo obliguen a otorgar una pensión alimenticia.

Linet Puente “Él vive en Dallas, Texas, en Estados Unidos, y no se hace cargo de nada absolutamente. No hay manutención. Como madres, es nuestra obligación exigirles a los padres que se hagan responsables. Si para eso tiene que entrar la ley, que entre: Abogados, juicios, lo que se tenga que hacer para que se hagan responsables. Nosotros empezamos uno, que él inició, además, pero se quedó pendiente porque no se resolvía, ya que los juicios son eternos y no pasó nada. En algún momento me gustaría retomar esa parte para que se haga responsable, pero también quiero vivir mi vida y estar en paz”

¿Cómo es la relación del exesposo de Linet Puente con sus hijos?

La periodista Linet Puente nos contó que le duele profundamente el distanciamiento que existe entre padre e hijo, pues la relación entre ambos es casi inexistente. Esta situación le resulta especialmente dolorosa como madre.

“De repente escribe, de repente manda un mensaje, de repente quiere hablar con él. Yo no le he negado que hable con su hijo. Es un poco difícil, porque los mensajes llegan uno cada 15 días o cada 3 semanas. Cuando no se le habla en Navidad al niño o no se le manda un regalo de cumpleaños, y de repente llega a hablar de que: ‘¿Puedo hablar con él?’, es: ‘¿Hoy? Espérate, porque ahorita no puedo’”, resaltó.

La situación es compleja debido a la ausencia del padre, aunque ha procurado no intervenir en la relación entre él y su hijo, pues considera que es un vínculo que solo les corresponde a ellos. Compartió que ha enfrentado momentos muy duros, ya que ha tenido que salir adelante por su cuenta.

“Es complicado, porque no está presente, pero he tratado de no meterme en esa relación entre él y mi hijo, porque es una relación entre ellos 2. Me duele mucho, me enoja la parte de la responsabilidad que le toca. Hay días muy difíciles, porque me toca rascarme sola con mis propias uñas, y hay días buenos que uno los sobrelleva de la mejor manera, sobre todo cuando hay problemas personales que uno tiene que aguantar” Linet Puente

¿Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’, tiene nuevo novio?

A pesar de la experiencia que vivió con su expareja, Linet Puente aseguró que no ha perdido la fe en el amor y que se ha dado la oportunidad de conocer a otras personas. Disfruta la idea de compartir la vida en pareja, desde los momentos cotidianos hasta los planes tranquilos en casa.

“Yo estoy abierta al amor. Me he enamorado después de él. He salido con personas. Yo soy de la idea de que mamá feliz, niño feliz, en todos los aspectos de la vida. Quiero enamorarme y me encanta la vida en pareja, acurrucarme, ver película los domingos, 100% abierta al amor y a lo que venga de la vida. Ahora hay alguien que anda rondando por ahí; sin embargo, luego de los catorrazos que me he dado en el amor, prefiero dejar una parte para mí más privada” Linet Puente

La presentadora de televisión afirmó que se esfuerza por ser una madre atenta y cercana, aunque reconoce que, debido a sus compromisos laborales, no siempre puede acompañarlo tanto como le gustaría.

“Siempre he creído que es mejor la calidad que la cantidad. Las mujeres de hoy, como yo, tienen que sacar adelante a sus hijos y más si son madres autónomas, como me toca serlo a mí. Creo que nos toca saber, entender y aceptar que no vamos a estar todo el tiempo con nuestros hijos, y el tiempo que lo estemos va a ser de calidad. Tenemos nuestros días especiales, como de comer esto u lo otro, y trato de no perdérmelos. Que sepa que siempre estuvo ahí su mamá” Linet Puente

A lo largo de su trayectoria en televisión, Linet ha aprendido a manejar tanto las críticas positivas como las negativas, especialmente aquellas relacionadas con su físico. Sin embargo, para ella lo más importante es sentirse plena y satisfecha consigo misma, tal como es y en el momento en el que se encuentra.

“Siempre ha habido este estereotipo que de pronto debemos tener en televisión mexicana. Hubo momentos en que se les exigía mucho a las mujeres respecto a su físico, pero hoy por hoy, gracias a Dios, esto está cambiando. Es un tema que ya no importa. Afortunadamente trabajo con una mujer que ve más allá del físico, que es el cerebro”, concluyó.

¿Por qué Linet Puente se divorció de su exesposo?

Se conocieron en 2017. Comenzaron una amistad que rápidamente brincó a una relación. Luego de menos de 1 año se fueron a vivir juntos.

Comenzaron una amistad que rápidamente brincó a una relación. Luego de menos de 1 año se fueron a vivir juntos. Después de cumplir 1 año decidieron ser papás y tuvieron un hijo.

En noviembre de 2020 se comenzó a rumorar que la pareja estaba separada. Linet confirmó esta noticia en diciembre de ese año.

Su separación se dijo que se debió a que Carlos Luis le fue infiel a Linet.

Actualmente, según la periodista, no le da pensión alimenticia para solventar los gastos de manutención.

¿Quién es Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’?

Fue guionista en la emisión La historia detrás del mito.

y , entre otros. Fue guionista en la emisión La historia detrás del mito.

Es conductora del programa de espectáculos Ventaneando .

. Recientemente trabajó como analista en el reality show La granja VIP , junto a Ferka y ‘Rey Grupero’

, junto a Ferka y ‘Rey Grupero’ También ha participado como conductora en programas especiales como Los premios Oscar.

