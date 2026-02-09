Rob Schneider: se filtra la razón por la que su esposa presuntamente solicitó el divorcio tras 15 años juntos

El matrimonio entre Rob Schneider y Patricia Azarcoya Schneider llegó oficialmente a su fin, y aunque durante años se mostraron como una pareja sólida y discreta, hoy enfrentan un divorcio que ya está en proceso legal. Fue ella quien dio el primer paso y, según documentos judiciales, la relación ya no tenía vuelta atrás.

¿Cuál fue el motivo del divorcio entre Rob Schneider y Patricia Azarcoya?

De acuerdo con los documentos judiciales que salieron a la luz, el motivo expuesto por Patricia Azarcoya es claro y contundente. En la petición legal se establece que el matrimonio: “Está irremediablemente roto y no hay posibilidad de reconciliación”.

Esta frase, incluida de manera literal en la demanda, es la base legal de la separación y confirma que la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de una relación que llegó a un punto sin retorno.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya se casaron en abril de 2011 en Los Ángeles, y durante más de una década compartieron vida personal y familiar, alejados de grandes escándalos mediáticos. Sin embargo, tras 15 años de matrimonio, la actriz mexicana determinó que la relación ya no podía continuar.

¿Cuándo se presentó la demanda de divorcio contra Rob Schneider?

La solicitud de divorcio a Rob Schneider fue presentada formalmente el 8 de diciembre de 2025 en una corte de Arizona, Estados Unidos, según los registros judiciales difundidos recientemente. Posteriormente, Rob Schneider, de 62 años, aceptó la notificación legal, lo que permitió que el proceso avanzara sin contratiempos.

Además de la disolución del matrimonio, los documentos incluyen varios procedimientos habituales en este tipo de casos, como órdenes judiciales preliminares, avisos a acreedores y disposiciones legales relacionadas con la custodia de los hijos.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el tribunal ordenó que ambos padres asistan a un programa obligatorio de educación para padres, una medida común cuando hay menores involucrados y se busca garantizar acuerdos responsables.

¿Qué pasará con las hijas de Rob Schneider y Patricia Azarcoya?

Rob Schneider y Patricia Azarcoya son padres de dos hijas. Las menores se han convertido en el eje central de las negociaciones legales, ya que el divorcio contempla acuerdos relacionados con custodia, tiempo compartido, manutención y toma de decisiones legales.

Según información difundida por US Weekly, la expareja se encuentra en proceso de negociación tanto de la manutención de las hijas como de la manutención conyugal. Estos acuerdos serán definidos antes de que el juez emita una resolución definitiva.

El mismo medio señaló que un juez determinó, en una presentación realizada el martes 27 de enero, que una vez que ambas partes lleguen a un acuerdo, el llamado “decreto de consentimiento” será archivado de manera confidencial.

El decreto de consentimiento es: “un acuerdo entre las partes que se divorcian con respecto a los términos de su divorcio”, explica US Weekly citando el sitio web de la abogada de Arizona, Ashley Donovan.

¿Rob Schneider o Patricia Azarcoya han hablado públicamente del divorcio?

Hasta el momento, ni Rob Schneider o Patricia Azarcoya, ha emitido declaraciones públicas sobre el fin de su matrimonio.

Tanto Rob Schneider como Patricia Azarcoya han optado por manejar el proceso con total discreción, evitando entrevistas o comunicados oficiales. Por ahora, el proceso legal sigue su curso mientras se definen los términos finales del acuerdo.