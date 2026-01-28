Patricia Maya, esposa mexicana de Rob Schneider, habría pedido el divorcio tras 15 años ¿Se acabó el amor?

La relación entre Rob Schneider y Patricia Maya estaría atravesando uno de sus momentos más delicados. De acuerdo con información publicada por The Sun, la productora mexicana habría solicitado el divorcio del actor estadounidense tras 15 años de matrimonio, una noticia que ha generado sorpresa entre fans del comediante y del público latino.

¿Patricia Maya y Rob Schneider se están divorciando?

De acuerdo con un reporte de The Sun, Patricia Maya, “cuyo apellido de soltera es Azarcoya”, presuntamente habría presentado la solicitud de divorcio en diciembre de 2025. La publicación señala que Rob Schneider fue notificado el 12 de diciembre y que el 21 de enero presuntamente se habría dictado una orden para designar el decreto de consentimiento como confidencial, un movimiento común en procesos de alto perfil para proteger detalles del acuerdo.

Además, el medio publicó que “se ordenó a la pareja asistir a una clase de crianza y también se presentó un aviso a los acreedores”, un paso administrativo que suele acompañar los trámites legales cuando hay posibles obligaciones financieras pendientes.

Hasta el momento, toda la información permanece en el terreno de la especulación, pues ni Rob Schneider ni Patricia Maya han salido públicamente a confirmar o desmentir la noticia

¿Qué decía Rob Schneider sobre Patricia Maya y su vida familiar en México?

La posible ruptura llama aún más la atención porque Rob Schneider siempre se mostró enamorado de la cultura mexicana gracias a Patricia Maya. En una entrevista de 2023 recordó cómo ella influyó en su forma de ver la familia.

“Toma tu vida aquí y la eleva. Es amor y familia”, expresó al hablar de la vida en México.

El actor contó que su primera visita al país lo marcó profundamente: “Cuando fui por primera vez a México vine en domingo y ese día es muy importante para toda la familia. Es hermoso, yo dije ‘quiero eso’”.

También destacó el cariño del trato mexicano: “Los mexicanos te besan, te abrazan para decir ‘hola’ (...) es una cosa maravillosa que no experimenté en Estados Unidos”.

¿Cómo se conocieron Rob Schneider y Patricia Maya?

La historia de amor entre Rob Schneider y Patricia Maya comenzó alrededor de 2005, cuando coincidieron en un proyecto cinematográfico vinculado a la película Big Stan. Desde entonces iniciaron una relación que terminó en boda en 2011 en Beverly Hills.

Formaron una familia bicultural y también trabajaron juntos. Patricia participó como productora y actriz en la serie “Real Rob”, basada libremente en la vida del comediante, donde interpretó una versión ficticia de sí misma.

¿Quién es Patricia Maya Azarcoya?

Patricia Maya Azarcoya nació el 6 de marzo de 1988 en Mérida, Yucatán, y no solo es conocida como la esposa de Rob Schneider, sino también por su carrera en entretenimiento.

Ha trabajado como escritora, productora y actriz en proyectos como “CuentameLove”, “El pelado de la noche” y “Guerra De Chistes”. También participó en la película “Daddy Daughter Trip” (2023) junto a Schneider y su familia.

Además, incursionó en la creación de contenido digital con su programa de cocina en YouTube, “Cooking With Patricia”, mostrando otra faceta más allá del mundo de la televisión.