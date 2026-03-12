Ana Bárbara reaparece tras supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz: ¿Confirma divorcio?

Mucho se ha dicho del matrimonio entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz en los últimos días. Y es que Adriana Toval, una periodista costarricense, asegura presuntamente haber sido amante de él. Incluso, sostiene tener pruebas de la supuesta relación extramarital.

Si bien en un principio se dijo que, presuntamente, Muñoz estaba luchando por el perdón de Ana Bárbara, hace unas horas lanzó un comunicado en el que, a través de su abogado, niega todo y dice ser capaz de tomar acciones legales, en caso de que Adriana siga “difamándolo”.

Tras mucho hermetismo, la cantante reaparece con un contundente mensaje que reflejaría su postura ante toda esta situación. ¿Confirma el divorcio?

Ana Bárbara / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Cuántos hijos tiene Ana Bárbara? La historia familiar que pocos conocen de la cantante

¿Quién es la supuesta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

Según lo que ha declarado Adriana Toval en diversos medios, Ángel Muñoz la contrató para mejorar su imagen en redes sociales. Al principio, la relación era profesional, pero, con el paso del tiempo, se fueron tratando y él, presuntamente, le propuso comenzar un romance.

Al recordarle que era un hombre casado, este simplemente le habría dicho que no era feliz con la cantante y que las cosas estaban mal. Toval sostiene que el romance inició en septiembre de 2025.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces; en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara; no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, indicó Toval en entrevista para Jordi Martin.

Por su parte, el periodista Javier Ceriani mostró unas imágenes de las supuestas videollamadas íntimas que Ángel hacía con Adriana. También filtró el audio de una presunta pelea que tuvieron, en la que él le decía que jamás la había “forzado a nada”.

Pese al comunicado de Muñoz, Adriana sigue hablando del asunto en sus redes sociales. Sostiene tener pruebas de todo, por lo que no teme una demanda y hasta mostró unos audios atribuidos a Ángel en los que no solo expresa presuntamente querer arruinar económicamente a Ana Bárbara, sino que también hablaría mal de los hijos de esta.

Ana Bárbara y su esposo / Redes sociales

No te pierdas: ¿La presunta amante del esposo de Ana Bárbara estaría embarazada? Esto reveló Javier Ceriani: VIDEO

¿Cómo reaccionó Ana Bárbara ante la supuesta infidelidad de su esposo?

Ana Bárbara se ha mantenido alejada de las redes sociales. No ha subido historias a Instagram y sus publicaciones han sido relativamente esporádicas. Una que más llamó la atención fue la que subió hace poco.

En dicho post, comparte unas imágenes de lo pareciera ser una sesión de fotos, junto al siguiente mensaje: “Hay habladurías, que si por amarte hice brujería”. Estas palabras son fragmentos de su sencillo ‘No es brujería’.

Esta canción habla de una mujer que hizo hasta lo imposible para estar con la persona que ama, provocando que se separara de su verdadero amor, lo que la pone en un dilema. Si bien la cantante no mencionó nombres, muchos creen que podría ser una reacción a todo esto.

Y es que creen que sería una señal de que su matrimonio está en crisis por todo este asunto. Por supuesto, la publicación se llenó de comentarios mixtos; algunos internautas la apoyaron sin dudar, mientras que otros le recomendaron que dejara de ser “tonta” y se divorciara.

Hasta el momento, se desconoce la postura oficial que tendría la cantante ante todo esto. Muchos especulan que podría perdonarlo. Esto se debe a que cuando lo acusaron de maltratar a sus hijos, ella respondió advirtiendo que tomaría acciones legales y que es muy feliz con su esposo.

¿Adriana Toval, supuesta amante de Ángel Muñoz, amenazó a Ana Bárbara?

Tras la advertencia de una posible demanda, Adriana Toval no solo filtró audios comprometedores atribuidos a Ángel Muñoz, sino que también mandó un mensaje contundente para Ana Bárbara.

La periodista aseguró que su intención nunca fue “hacer daño” y solo aceptó la presunta relación luego de que él le dijera que las cosas estaban mal en su matrimonio. Le recomendó que lo mejor era divorciarse, ya que Muñoz era una persona mala que realmente nunca quiso a sus hijos.

“Ana Bárbara, tus hijos son primero. ¿Cómo puedes estar con un hombre que le dice a la amante que los odia, que a ti no te quiere, que eres manipuladora y que en terapia con el psicólogo dijo: ‘¿Quiero mis hijos de sangre’?’ ¿Sabes qué me dijo? ‘Que en tres años estará divorciado y estúpidamente millonario’. Mamita, entiendo que estés muy enamorada, pero esto ya es una burla mundial”, dijo.

Y agregó: “Jamás quise atarme a un pit… chiquito, un hombre celoso, manipulador, controlador y extremista. ¿Tú crees que yo quiero un futuro con un hombre que me confesó que quiere dejarte en la calle?”.

Mira: Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, tras ser tachado de infiel, le habrían detectado un tumor: “Hacía sangre”