Esposo de Ana Bárbara, tras filtrarse su supuesta infidelidad, filtran AUDIO comprometedor, ¡con su amante!

Una de las controversias más sonadas de esta semana ha sido la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara. Según lo que se ha reportado, el expolicía presuntamente habría engañado a la cantante con una periodista que trabajaba para él.

En medio de todo el escándalo, se filtra un audio, aparentemente, del esposo de Ana Bárbara con su supuesta amante. Esto es lo que se escucha en el material.

¿Quién es la presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

Recientemente, el periodista Jordi Martin entrevistó a Adriana Toval, una periodista costarricense que dice ser la amante de Ángel Muñoz. Según el testimonio de la mujer, la relación extramarital supuestamente comenzó en septiembre de 2025, después de que él la empleara para tratar de “limpiar su imagen”.

Supuestamente, Muñoz fue quien le insistió en que fueran “novios”, explicándole que, presuntamente, su relación con Ana Bárbara presuntamente era inexistente y no era feliz a su lado.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces; en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara; no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, testificó.

Jordi Martin dijo haber tenido comunicación con Ángel, quien presuntamente le habría dicho que la cantante ya sabía todo. Al parecer, el expolicia estaba arrepentido por “haberse dejado llevar” y actualmente está luchando para que ella no le pida el divorcio.

Sobre este asunto, ha circulado la versión de que, supuestamente, Muñoz querría el perdón de la artista, pero supuestamente no por amor, sino porque presuntamente no querría perder los privilegios económicos que tiene con ella.

Esta versión no ha sido confirmada ni negada. Y es que diversos medios de comunicación han intentado hablar con él, pero este simplemente les dice que “no es el momento”.

¿Cuál fue el audio filtrado entre Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, y su presunta amante?

En su más reciente emisión para su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani mostró un audio de la supuesta pelea que se le atribuye al esposo de Ana Bárbara y Adriana Toval, su presunta amante.

Según explicó el propio comunicador, la discusión se habría dado, aparentemente, después de que el escándalo saliera a la luz. En dicho audio, se puede escuchar una voz atribuida a Adriana diciéndole, al parecer, a Ángel que él fue quien le insistió en tener una relación extramarital.

También le mencionaría que jamás buscó algo serio con él: “Pero, ¿sabes qué es lo más triste?, que yo me metí contigo y yo te dije que no quería nada serio, y ¿qué me dijiste tú?: ‘Yo quiero que seamos novios y que no me importa’. Tú me dijiste…”, se escucha en el audio.

En respuesta, aparentemente Ángel le mencionó que “nadie la había forzado a nada” y que “ya era lo suficientemente grandecita para decidir”.

Por si esto fuera poco, Ceriani también mostró unas fotos que se le atribuyen a Muñoz presuntamente desnudo haciendo una videollamada con Adriana. Hasta el momento, Ana Bárbara o su esposo sigue sin pronunciarse. En tanto que dentro de unas horas, se expondrá la segunda parte de la entrevista que Jordi Martin le hizo a Toval.

Por el momento, todo lo anterior queda en calidad de RUMOR.

¿Cómo se conocieron Ana Bárbara y Ángel Muñoz?

Ana Bárbara y Ángel Muñoz han sido muy reservados en cuanto a hablar de su vida privada. Según se ha reportado, se conocieron en 2014. Ella lo contrató como su guardaespaldas. Con el trato, se enamoraron y en 2015 dieron el anuncio oficial. Se dijo que ya hasta estaban comprometidos.

Nunca se supo con exactitud cuándo fue la boda, pero en 2020 se dio a conocer que ya eran esposos. No tienen hijos biológicos juntos, formando una familia con los hijos de ella.

En su momento, José Emilio Levy, quien vivió por un tiempo en casa de la cantante, ha descrito a Muñoz como “psicópata”. Sostiene que maltrata a quienes él considera como sus hermanos. En respuesta a esto, la artista amenazó con iniciar un proceso legal si continuaba hablando de su pareja.

