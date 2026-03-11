Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, tras ser tachado de infiel, le habrían detectado un tumor: “Hacía sangre”

La vida matrimonial de la cantante Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñóz, ha causado polémica debido a las recientes acusaciones de infidelidad en contra del actor. Ante esto, ya no solo vive una crisis matrimonial, si no también aseguran que él tendría un fuerte problema de salud. Según revelaron, le detectaron un tumor.

¿Por qué acusan a Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, de presuntamente serle infiel a la cantante?

La relación sentimental de la cantante mexicana Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñóz, se encuentra en el centro de la polémica luego de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad de él con la reportera Adri Toval.

El conflicto comenzó cuando la reportera Adri Toval aseguró en ‘El gordo y la flaca’ que sostuvo una relación sentimental con Ángel Muñoz durante varios meses. Según su versión, el romance supuestamente habría iniciado en septiembre de 2025, luego de que él la contratara para colaborar en proyectos relacionados con la comercialización de productos nutritivos.

De acuerdo con Toval, la relación comenzó de forma profesional, pero poco a poco se volvió personal. La periodista relató que inicialmente intercambiaban mensajes y fotografías en privado, hasta que finalmente decidieron conocerse en persona:

Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país. Adri Toval, para El gordo y la flaca

La mujer también aseguró que Muñoz le confesaba sentirse infeliz en su matrimonio con Ana Bárbara. Además, sostuvo que durante ese periodo viajaron juntos a distintos destinos.

Adri Toval, presunta amante de Ángel Muñóz / YT: Adri Toval

¿Cuál es el estado de salud de Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara?

En medio del escándalo, la periodista Inés Moreno compartió información que complicó aún más el panorama. Durante una de sus intervenciones, aseguró haber recibido datos de una fuente que le habló sobre un posible problema de salud que enfrentaría Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

Según relató, la información que le hicieron llegar indicaría que al empresario supuestamente le habrían detectado un tumor tras presentar síntomas preocupantes.

“ Supuestamente le fue detectado un tumor, porque iba al baño y hacía sangre ”, mencionó Moreno.

No obstante, hasta el momento no existe ningún comunicado oficial que confirme o desmienta este posible diagnóstico. En comentarios, algunos señalan que podría tratarse de un distractor ante todo el caos mediático. Sin embargo, todo queda en calidad de rumor.

Minuto 49:10.

¿Ana Bárbara está enterada de la presunta infidelidad de Ángel Muñóz?

Según el periodista Jordi Martín, logró comunicarse con Ángel Muñoz para conocer su versión sobre la polémica con Ana Bárbara. De acuerdo con el comunicador, el empresario presuntamente habría reconocido la supuesta infidelidad y revelado que la cantante decidió pedirle que abandonara el hogar tras enterarse de lo ocurrido.

Asimismo, el periodista señaló que Muñoz estaría profundamente arrepentido por la situación y actualmente buscaría obtener el perdón de la intérprete. Incluso, presuntamente habría asegurado que hará todo lo posible para evitar que su matrimonio llegue al divorcio.

“(Ángel Muñoz me dijo:) ‘Desafortunadamente la historia es cierta. Me dejé llevar’. Dice que va a luchar por el perdón de Ana”, señaló.

Hasta ahora, Ana no ha hecho declaraciones públicas sobre esta controversia. Cabe recordar que recientemente anunció que pondría en pausa su carrera musical por un tiempo.

