José Emilio Levy lanza nueva y polémica acusación de acoso a la pareja de Ana Bárbara, ¿actuará legalmente?

Una nueva controversia sacude al entorno de la dinastía de Mariana Levy. José Emilio Fernández Levy, hijo de la actriz y de José María Fernández, ‘el Pirru’ , hizo una grave acusación contra el esposo de Ana Bárbara, desatando reacciones inmediatas en redes sociales, ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

Ana Bárbara y José Emilio Levy tuvieron diversas polémicas. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Ana Bárbara y José Emilio Fernández Levy?

La relación entre José Emilio Fernández Levy y Ana Bárbara volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que ambos dieran versiones distintas sobre el momento que marcó su distanciamiento. De acuerdo con la intérprete de “Bandido”, el quiebre ocurrió tras un episodio que ella misma decidió hacer público. “Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está, es porque, él lo dijo y lo reconoció… yo lo confronté. Él fue a mi casa, que es su casa, la de mis cinco hijos, y me grabó a mí y trató de vender la nota”, expresó.

Por su parte, José Emilio negó que esa confrontación haya sucedido en los términos que la cantante describe. “Para nada, ella dice que me confrontó y que lo hablamos y no, no es cierto”, declaró.

Aunque aceptó que intentó vender una nota relacionada con ella, sostuvo que no existió una grabación hecha dentro del domicilio. “Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho. Lo intenté. Intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo. La razón porque la intenté vender era para comer, porque yo tenía 17 años y mi papá me había abandonado. No tenía a nadie. Tenía la desesperación de comer y por eso lo hice, pero no era nada malo y no hay ningún video que yo tenga”, aseguró ante la prensa.

El joven también reiteró que no posee ningún material audiovisual de quien fuera su madrastra. “Yo no tengo ninguna grabación”, comentó, rechazando así la versión de que hubiera realizado una grabación clandestina en la casa de la llamada “Reina grupera”. Con estas declaraciones, ambas partes mantienen posturas distintas sobre lo ocurrido, dejando abierta la conversación sobre el episodio que fracturó su vínculo.

Polémica familiar: José Emilio Levy acusa a la pareja de Ana Bárbara por presunto acoso. / Redes sociales

¿Qué dijo José Emilio Levy de la pareja de Ana Bárbara?

José Emilio Fernández Levy volvió a pronunciarse, esta vez para señalar a Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, a quien acusó presuntamente de acosar a las nanas que han formado parte de su familia desde hace años. A través de sus declaraciones, el joven pidió que se detengan las supuestas acciones contra ellas y expuso la preocupación que, asegura, vive por la situación.

“Yo solo pido que dejen de estar molestando y acosando a mis dos nanas amadas que son Martitha y Katy porque la han estado pasando un poco mal con unas circunstancias que están pasando por allá, ellas si quieren alzar la voz lo harán, pero yo le pido a Ángel Muñoz que lo deje de estar haciendo, que si les pasa algo a ellas dos, todo mundo ya sabe quien fue” José Emilio Fernández Levy

En el mismo mensaje, destacó el papel que ambas mujeres han tenido en su vida y en la de sus hermanos.

“Son como nuestras mamás, ellas siempre estuvieron ahí, sin querer nada a cambio, dándonos puro amor incondicional, se paraban temprano para darnos de desayunar, ponernos la pijama, ellas hacían todo. Esto es algo que me parece injusto y feo, sus hijos se fueron de su misma casa, todo el mundo lo vio, es evidente, no estoy loco”, agregó.

Al momento, Ana Bárbara no ha respondido a las nuevas declaraciones de José Emilio Levy. Sin embargo, se espera que ‘la Reina grupera’ muy pronto se pronuncie.

José Emilio Fernández Levy acusa a la pareja de Ana Bárbara. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se pelearon José Emilio Levy y su papá ‘el Pirru’?

La relación entre José Emilio Fernández Levy y su padre José María Fernández atraviesa un momento complejo tras recientes declaraciones públicas del joven. En una carta, reconoció que cometió errores durante su adolescencia, pero también compartió cómo ha cambiado su percepción sobre el vínculo familiar. “Yo siempre había entendido que el amor de un padre y de una madre es incondicional, pero me acabo de dar cuenta de que no. Ni modo, hay que seguir. La vida sigue y la función se da, el show tiene que continuar siempre”, dice.

Pese a la situación, José Emilio mencionó que no cierra la puerta a una posible reconciliación, aunque dejó claros los límites que considera necesarios para retomar la relación. “Que me respeten. Que me den amor. Que sean leales. Nada más es lo que yo pido”, señaló al hablar de lo que espera para que el vínculo pueda reconstruirse de forma sana.

En medio de este escenario familiar, el joven también compartió detalles de su vida personal y afirmó que actualmente está soltero. “Lamentablemente estoy soltero. No tengo pareja. Me muero por una mujer, pero estoy soltero”, comentó.

Sobre lo que busca en una relación, fue claro: “(Quiero) que nos respetemos. Eso es más que suficiente. No necesariamente tiene que ser la mujer más guapa del mundo. Si me van a querer, que sea como soy, con todos los problemas que tenga, sean buenos o malos. El chiste es estar en el proceso de algo grande y que llegue esa mujer”.

