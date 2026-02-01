¿José Emilio Fernández Levy se quita el apellido del ‘Pirru’? El hijo de Mariana Levy vuelve a la polémica

¿José Emilio Fernández Levy quiere quitarse el apellido paterno de su identidad legal? Esta decisión lo desvincularía formalmente de su padre José María Fernández, conocido como ‘el Pirru’, luego de los dimes y diretes que ambos protagonizaron en las últimas semanas.

No te pierdas: José Emilio Levy destapa su verdad y lanza dardo a Ana Bárbara: “Sí intenté vender una nota ¡Era para comer!”

José Emilio Fernández Levy aclara si dejará de usar el apellido de su padre ‘el Pirru’. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre José Emilio Fernández Levy y su papá ‘el Pirru’?

La relación entre José María Fernández y su hijo José Emilio Fernández Levy se volvió tema de conversación luego de que el joven declarara públicamente que su padre le habría impuesto una condición económica como requisito para una reconciliación. Esta versión fue negada por Fernández, quien decidió fijar su postura a través de una carta enviada al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que expuso su visión sobre el vínculo que mantiene con su hijo y el proceso personal que, aseguró, ha atravesado.

En el documento, el Pirru explicó que su mensaje surge tras una revisión profunda de su historia y de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. En ese contexto, hizo referencia a la educación que recibió desde la infancia y al entorno familiar en el que creció. “Soy afortunado en haber tenido dos padres maravillosos quienes me inculcaron valores, principios y una formación que me ha ayudado todos los días a intentar ser un mejor ser humano”, escribió, al señalar que estos aprendizajes han influido tanto en su vida personal como en su desarrollo profesional.

Asimismo, José María Fernández abordó su trayectoria laboral, señalando que comenzó a trabajar desde los 16 años y que ello le permitió mantenerse con recursos propios. “He trabajado desde los 16 años… lo que me ha permitido tener el suficiente dinero como para vivir con cierta comodidad”, expresó, además de mencionar su interés por viajar y conocer distintas culturas. En el plano familiar, habló de sus hijos e hijastros y aseguró que siempre buscó estar presente. “Jamás abandoné a un hijo”, dijo, al referirse también a etapas complicadas durante la adolescencia de José Emilio y explicar que decidió no denunciarlo por “miedo, pena y compasión”.

No te pierdas: José Emilio Levy destapa su verdad y lanza dardo a Ana Bárbara: “Sí intenté vender una nota ¡Era para comer!”

¿Rompe con el apellido? José Emilio Fernández Levy se distancia de ‘el Pirru’. / Foto: Redes sociales

¿José Emilio Fernández Levy quiere quitarse el apellido paterno?

La posibilidad de que José Emilio Fernández Levy realice un cambio en su nombre ha llamado la atención luego de que él mismo hablara públicamente sobre la manera en que hoy se identifica y el significado personal que tienen sus apellidos. En sus declaraciones, explicó que actualmente utiliza el nombre de Emilio Levy en redes sociales y que su decisión responde a una reflexión personal sobre su identidad y el vínculo que mantiene con su historia familiar.

Al referirse a su nombre de pila, José Emilio Fernández Levy señaló que el uso del nombre “José” está directamente relacionado con su padre y que por esa razón ha optado por no mencionarlo. En ese mismo contexto, explicó cómo visualiza un posible cambio en el orden de sus apellidos, subrayando el peso que tiene la familia materna en su vida y la herencia que reconoce como propia.

“En Instagram estoy como Emilio Levy, yo me llamo José Emilio, pero el José es por mi papá, entonces tampoco lo menciono. Si yo me quiero cambiar los apellidos, me apellidaría Levy Fernández, en vez de Fernández Levy, mi mamá era Mariana Levy Fernández, el Fernández está en mi sangre y yo tomo el Fernández de Talina Fernández y no de José María Fernández”, dijo.

No te pierdas: Ana Bárbara revela por qué está peleada con José Emilio Levy; entre lágrimas dice: “No soy yo”

¿Ya no quiere el apellido paterno? José Emilio Fernández Levy y el conflicto con José María Fernández ‘el Pirru’. / Foto: Redes sociales

¿José Emilio Fernández Levy le pedirá pensión alimenticia a ‘el Pirru’?

La posibilidad de que José Emilio Fernández Levy inicie un proceso legal para reclamar una pensión alimenticia a su padre José María Fernández generó atención luego de que el propio joven habló sobre el momento personal que atraviesa y la forma en la que hoy entiende su relación familiar. “Apenas estoy asimilando y entendiendo que realmente ya no tengo papá, porque si tenía una posibilidad hace unos meses, ahorita ya la posibilidad es nula y no va a volver a ser”, expresó, al explicar cómo ha procesado emocionalmente esta situación.

José Emilio Fernández Levy compartió que aprendió a vivir con la ausencia paterna desde muy temprana edad y que, aunque el tema ha vuelto a la conversación pública, no se siente desprotegido. “Yo aprendí a vivir con una pérdida desde los ocho meses, no ha sido tan complicado, tengo muchos amigos y personas que me apoyan, abrigan, arropan, abrazan y cuidan, no estoy tan solo como todos piensan”, afirmó, subrayando que cuenta con una red de apoyo que le ha permitido sostenerse sin depender de un conflicto legal con su padre.

Respecto a la posibilidad de pelear legalmente una pensión alimenticia, Fernández Levy explicó que recibió asesoría y que existen argumentos para hacerlo, aunque dejó claro que no es una ruta que contemple seguir. “Muchos abogados me han dicho que podría cobrar la pensión muy fácil, que no tendrían que hacer tan gran esfuerzo, pero tampoco quiero pelearme, quiero dejar de cargar el peso de mis papás, no tengo la necesidad de hacerlo”, puntualizó.

No te pierdas: Así se vería Mariana Levy en 2025 según la IA ¿Cómo luciría a sus 59 años?