Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, reacciona a escándalo y confirma demanda vs. su presunta amante

En los últimos días, se ha dicho que, presuntamente, Ángel Muñoz le habría sido infiel a Ana Bárbara con Adriana Toval, una periodista costarricense. Según especulaciones, la cantante ya estaría enterada de esto y lo corrió de la casa, por lo que él, presuntamente, se encuentra luchando para no divorciarse.

En medio de todos los dimes y diretes, el esposo de Ana Bárbara lanza un comunicado confirmando acciones legales en contra de su presunta amante. ¿Cuál es la razón?

Ana Bárbara y su esposo / Redes sociales

Lee: ¿Cuántos hijos tiene Ana Bárbara? La historia familiar que pocos conocen de la cantante

¿Ángel Muñoz presuntamente le es infiel a su esposa, Ana Bárbara?

Hace unos días, el periodista Jorge Carbajal reportó que, presuntamente, el esposo de Ana Bárbara estaría teniendo una relación extramarital con una chica que contrató para manejar su imagen pública.

Posteriormente, Jordi Martin entrevistó a Adriana Toval, quien no solo se dijo ser la amante de Ángel, sino que también dio detalles de cómo presuntamente habría sido su relación. Según la costarricense, el romance inició en septiembre de 2025.

Mencionó que Ángel presuntamente le habría dicho que no era feliz con Ana Bárbara y estaban al borde del divorcio. Por su parte, el mismo Martín informó que ya había tenido comunicación con Muñoz y este habría admitido todo. Supuestamente, el expolicía está luchando para obtener el perdón de Ana Bárbara, pues no desea separarse.

Se dice que, presuntamente, Ángel no querría divorciarse de la cantante debido a todos los beneficios económicos que tendría actualmente. Cabe destacar que, con el paso de los días, diversos medios han mostrado pruebas de la aparente infidelidad.

Tan solo el pasado 11 de marzo, el periodista Javier Ceriani mostró el audio de una discusión entre Adriana y Ángel. También se lanzaron fotos de él haciendo una videollamada con ella, estando ambos completamente desnudos.

Supuesta amante de Ángel Muñoz / Redes sociales

No te pierdas: Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, tras ser tachado de infiel, le habrían detectado un tumor: “Hacía sangre”

¿Qué dijo Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, ante rumores de infidelidad?

Hace unas horas, Ángel Muñoz, a través de su abogado Guillermo Pous, lanzó un comunicado negando haber tenido una relación extramarital con Adriana Toval. Sostiene que está siendo víctima de “difamación”.

“Hemos sido informados por nuestro representado y contamos con constancias documentales y públicas respecto de diversos comentarios, señalamientos y declaraciones realizadas por usted que resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento, mediante los cuales se ha expuesto indebidamente información relativa a su vida personal”, se lee.

También resaltó que este escrito será la única “advertencia” que se le hará a Adriana. Se espera que la periodista pare con el escándalo o, de lo contrario, se procederá legalmente.

“En cumplimiento de la cortesía de advertencia previa y ante la evidente concurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria o vejación, con posibles controversias y/o contingencias de orden civil y penal, se le exhorta por única ocasión a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones y, en lo sucesivo, de evitar cualquier otra conducta de naturaleza similar, ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial a través de terceros” Comunicado de Ángel Muñoz

El escrito finaliza pidiéndole que ya no contacte a la pareja, señalando que, si bien existe una “libertad de expresión”, se está perjudicando no solo la imagen de Muñoz, sino también su matrimonio.

En respuesta a esto, Toval, a través de redes sociales, sostuvo que todas sus declaraciones han sido ciertas. Incluso afirmó tener pruebas de todo, pues es una persona que siempre habla con evidencias, incluso cuando se trata de su vida personal.

¿Qué dijo José Emilio Levy sobre la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

En su momento, José Emilio Levy vivió con Ana Bárbara y le tomó mucho cariño. Su distanciamiento comenzó hace algunos años, cuando el joven afirmó que Ángel Muñiz maltrataba a los hijos de la cantante.

Tras destaparse la presunta infidelidad, José Emilio se dijo muy preocupado por la celebridad y espera que no perdone a Muñoz. Reiteró que este último es una “mala persona” que debe estar lejos de la vida de Ana y sus hijos. También dijo estar dispuesto a apoyarla en estos momentos tan complicados.

“Yo lo único que le tengo que decir es que, si ella necesita un abrazo, amor, que a mí me tiene, me sigue teniendo. Si necesita un abrazo, yo se lo doy encantado de la vida. Yo soy su hijo y ella es mi mamá”, resaltó.

Mira: José Emilio Levy explota tras exponerse la supuesta infidelidad a Ana Bárbara: “Ángel es mala persona”