¿La presunta amante del esposo de Ana Bárbara estaría embarazada? Esto reveló Javier Ceriani: VIDEO

La polémica alrededor de Ana Bárbara vuelve a encenderse, luego de que surgieron versiones sobre un posible embarazo de Adriana Toval, la mujer que presuntamente habría mantenido un amorío con su esposo Ángel Muñoz, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

Rumor de embarazo sacude la polémica entre el esposo de Ana Bárbara y su presunta amante. / Redes sociales

¿Qué se sabe de la presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

La controversia en torno a Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz comenzó a circular luego de que el periodista Jordi Martín hablara del tema durante su participación en el programa El gordo y la flaca. En ese espacio televisivo explicó que fue contactado por una mujer identificada como Adriana Toval, una periodista originaria de Costa Rica, quien le habría compartido su versión sobre una relación presuntamente con Muñoz.

De acuerdo con lo señalado en el programa, la mujer aseguró que ambos habrían mantenido encuentros en distintas ocasiones. Según su relato, la relación habría iniciado el 5 de septiembre de 2025 y afirmó que se vieron en dos oportunidades: una en la Ciudad de México, donde dijo que se hospedaron en un hotel, y otra el 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco. En su testimonio también mencionó que después no pudieron volver a encontrarse debido a que él tenía compromisos laborales que le impedían salir del país.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, dijo Toval.

Y es que, según Adriana, el empresario presuntamente le decía que “ya no era feliz” con la cantante y que se había enamorado de ella.

¿Bebé en camino? El rumor que sacude el escándalo del esposo de Ana Bárbara. / Redes sociales

¿La presunta amante del esposo de Ana Bárbara está embarazada?

El periodista Javier Ceriani abordó la presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, con la comunicadora Adriana Toval, pues retomó las declaraciones que la propia mujer habría compartido sobre la relación que presuntamente mantuvieron y habló sobre las implicaciones de esos encuentros.

Ceriani aseguró que, de acuerdo con el relato difundido por la comunicadora, las relaciones supuestamente habrían ocurrido sin protección. “La actividad de coi... que realizaban Ángel Muñoz y la hermosa ‘baby reno’, ella lo cuenta, no lo digo yo… la realizaban sin condón, sin protección”, expresó el periodista en su programa.

En su comentario también mencionó que, según lo dicho por la mujer, el último encuentro habría ocurrido a mediados de octubre. “Si ella no toma la pastilla puede quedar embarazada. Es la última relación física sexual, fue el 15 de octubre”, señaló Ceriani mientras analizaba la línea temporal de los hechos que han sido comentados en distintos espacios de espectáculos.

Sin embargo, el periodista también aclaró que, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde entonces, considera poco probable que actualmente exista un embarazo. “No creo que esté embarazada porque pasaron cinco meses”, comentó durante la transmisión, al tiempo que señaló que una situación así habría generado una controversia mayor, especialmente después de que la propia mujer habló públicamente sobre la presunta relación.

Al momento, Ana Bárbara no se ha pronunciado con respecto a esta polémica situación. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

Ana Bárbara en medio de la polémica por la presunta amante de su esposo. / IG: @anabarbaramusic

¿Quién es Adriana Toval, presunta amante del esposo de Ana Bárbara?

Adriana Toval es una periodista originaria de Costa Rica que se presenta en redes sociales como comunicadora dedicada a la crónica de espectáculos y creadora de contenido. En su perfil de Instagram se describe como “periodista de crónica rosa y creadora de contenido”, además de mencionar que también se desempeña en guionismo y storytelling. En ese mismo espacio incluye un enlace a su canal de YouTube y señala su origen costarricense.

En Instagram acumula más de 24 mil seguidores y cerca de mil publicaciones, donde comparte contenidos relacionados con temas de entretenimiento y figuras de la música y el espectáculo. Ahora protagoniza una polémica por una relación extramarital presuntamente con el esposo de Ana Bárbara.

