Cardi B con complicaciones de salud tras concierto y problemas con sus implantes; ¡se le cayeron! VIDEO

La rapera estadounidense Cardi B se convirtió en tendencia luego de que dos vídeos preocuparan a fans y seguidores a lo largo del mundo. En un primer vídeo, la rapera parece tener un problema con sus implantes durante un concierto, algunos señalan que se le salieron. En cuanto a la segunda grabación, se le puede ver con un problema de salud un poco más grave. ¿Qué le pasó?

La rapera Cardi B / IG: iamcardib

¿Qué pasó con implantes de Cardi B durante uno de sus conciertos?

La polémica rapera estadounidense, Cardi B, ha vuelto al centro de las críticas, luego de que se difundiera un vídeo en el que la intérprete se encuentra “twerkeando” durante uno de sus conciertos.

Sus atrevidos bailes son ya conocidos en sus presentaciones, además de que es conocida por haberse realizado varias cirugías estéticas a lo largo de su trayectoria.

En dicha grabación, Cardi B parece tener un problema con sus implantes de los glúteos. Según versiones en redes, algunas personas que se encontraban cerca de la artista pudieron “ver” cómo se salían los implantes de su piel.

Por otra parte, se nota que durante el baile los implantes sí parecen salirse un poco de su lugar, esto podría deberse a los movimientos rápidos y fuertes que la cantante hace en sus espectáculos. ¿Tú qué opinas?

@telocuentotodoooo 👀Circula en redes sociales un video viral de Cardi B durante un show en vivo donde, mientras bailaba y hacía una coreografía sobre una silla, se ve cómo el contorno de sus implantes especialmente en la zona de los glúteos queda muy visible y casi “expuesto” por un momento. Esto ha generado debates entre los usuarios: hay quienes creen que se trató de un simple efecto del movimiento y la ropa ajustada, y otros que lo interpretan como un momento incómodo relacionado con cirugías estéticas. ♬ sonido original - Telocuentotodo

¿Qué problema de salud tuvo Cardi B tras concierto?

Un reciente vídeo difundido en redes sociales muestra el momento en el que Cardi B está recibiendo oxígeno tras finalizar un concierto en la ciudad de Denver. Las imágenes muestran a la artista en camerinos con una mascarilla conectada a un tanque de oxígeno.

El incidente ocurrió después de su presentación como parte del espectáculo Little miss drama, donde la cantante ofreció un show con coreografías intensas y un repertorio que exigió un alto rendimiento físico.

Durante la grabación, la propia rapera explica el motivo del malestar. “ La altura de Denver no es broma ”, se le escucha decir mientras se recupera. La frase hace referencia a la conocida altitud de la ciudad, que se encuentra aproximadamente a mil 609 metros sobre el nivel del mar y que causa problemas de agotamiento en deportistas, atletas, cantantes y diversas personalidades que la visitan.

Cardi B con problemas de salud tras concierto / X: My Mixtapez y canva

¿Quién es Cardi B y cuáles son sus canciones más conocidas?

Cardi B nació en 1992 y actualmente se desempeña como rapera, compositora y personalidad televisiva. Además, es considerada una de las figuras más influyentes del hip-hop contemporáneo.

Su creciente fama la llevó a participar en el reality show Love & hip hop: New York entre 2015 y 2017. Este programa le dio mayor visibilidad en el mundo del entretenimiento y le permitió iniciar formalmente su carrera en la música.

Tiene varias colaboraciones con artistas de renombre y varios éxitos con millones de reproducciones. Te compartimos algunos de sus temas:



“Bodak yellow” (2017), la canción que la catapultó al estrellato,

“I like it” (2018), colaboración con Bad Bunny y J Balvin,

“WAP” (2020), interpretada junto a Megan Thee Stallion y

“Up” (2021), éxito que llegó al número uno en el Billboard Hot 100.

